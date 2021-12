Egyszerűsített foglalkoztatás 2022 szabályok: Ezt érdemes tudnod az alkalmi munkáról!

Magyarországon évek óta töretlen népszerűséget élvez a rendes munkaviszony és a vállalkozói lét mellett az alkalmi munkavállalás, illetve az ezzel hasonló kategóriába eső idénymunka végzése, ami különösen előnyös lehet olyan fiatalok számára, akik iskola mellett szeretnének egy kis zsebpénzt gyűjteni. Na de mi az egyszerűsített foglalkoztatás technikai háttere, hogyan adózik az egyszerűsített foglalkoztatás munkaadója, illetve az alkalmazottja?

Cikkünkben az egyszerűsített foglalkoztatás 2022 évi szabályai kapcsán nyújtunk átfogó tájékoztatást olvasóinknak. Eláruljuk, mik az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai, az egyszerűsített foglalkoztatás 2021 évi tudnivalóival szemben mi változik 2022-ben az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán? Hogyan történik az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése, mi az egyszerűsített foglalkozás mentesített keretösszeg? Az egyszerűsített foglalkoztatás hány nap lehet összesen, mennyi az egyszerűsített foglalkoztatás évi korlátja?

Mi az egyszerűsített foglalkoztatás lényege?

Az egyszerűsített foglalkoztatás – ahogy a neve is elárulja -, egyszerűsített munkaviszonyt, általánosságban alkalmi munkát, vagy idénymunkát takar. A különbség az egyszerűsített foglalkoztatás és a rendes munkaszerződés között az, hogy míg a hagyományos munkaszerződés hosszan tartó kötöttséget jelent, megkezdéséhez bonyolult jogi, vagy egészségügyi procedúrák szükségesek, addig az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül, meghatározott ideig (a munka alkalmi jellege, szezonalitása áll előtérben) végezhető munka ezek nélkül is.

Alkalmi munka vagy idénymunka egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül bármikor, bármilyen rövid ideig végezhető (például egy rendezvény során valaki beáll a büfébe egy napra segíteni), és szolgálati időnek számít. Habár nincs klasszikus szerződés, az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése minden esetben kötelező, amit a foglalkoztatható nem mulaszthat el. Az egyszerűsített foglalkoztatás legkisebb összege kötelező jelleggel igazodik a mindenkori minimálbérhez és a garantált bérminimumhoz!

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei és hátrányai

Azt is fontos tudnunk, hogy ezzel a viszonnyal nem csak a dolgozó jár jól, hanem a munkahely is: az egyszerűsített munkaviszony bármikor kezdeményezhető és megszüntethető (gyorsan szerezhetünk vele munkát, de egy hiba esetén bármikor el is veszíthetjük munkahelyünk). Habár számos alkalmi munka rövidtávon magas fizetést ígér, azt is tartsuk észben, hogy ez nem igaz általánosságban: rengeteg munkahelyen a minimálbér 2022, szakképzett munkavégzés esetén pedig a garantált bérminimum 2022 összegei az irányadó fizetések.

Az egyszerűsített foglalkoztatás adózása könnyen átlátható, a munkáltatónak nem a megszokott közterheket kell fizetnie a munkaerő után: nincs szociális hozzájárulási adó, munkaerőpiaci járulékfizetés és szakképzettségi hozzájárulás sem, viszont fix összegben adóznak (/fő; /nap). Habár az alkalmazott szolgálati ideje telik (ami nagyon fontos többek között a nyugdíjszámítás terén), ez az idő nem számít TB-jogviszonynak!

További, el nem hanyagolható hátrányok, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás 2022 szabályai szerint sincs ebben a munkaviszonyban betegszabadság 2022, táppénz 2022, fizetés nélküli szabadság, és szülési szabadság sem, emellett nem vonatkoznak szabályok a munkaidő-beosztás előzetes közlésére, vagyis a szabadnapok kivétele sem mindig egyszerű. Egyszerűsített foglalkoztatás során szerezhetünk jogosultságot nyugellátásra, álláskeresési járadékra és baleseti ellátásra is. Az alkalmi munkaviszony során szerzett tapasztalat továbbá nem „hivatalos”, előző munkahelyünk nem köteles értékelést, igazolást adni elvégzett munkánkról.

Mindig tekintsük át az aktuális jogszabályokat, mielőtt ilyen munkahelyen kezdünk el dolgozni, hiszen az egyszerűsített foglalkoztatás, habár lehet, hogy rövidtávon jól fizet, sosem ad olyan biztonságot, mint egy rendes, munkaszerződésben rögzített keretek között zajló alkalmazotti munkaviszony!

Milyen munka az egyszerűsített foglalkoztatás?

Bármilyen alkalmi munka

Turisztikai idénymunka

Mezőgazdasági idénymunka

Filmipari statiszta

Egyszerűsített foglalkoztatás 2022 szabályok

A naponta elszámolható és kifizethető bér mértéke maximalizálva van: egy napra szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatás esetén maximum a minimálbér vagy garantált bérminimum kétszeresét lehet kifizetni.

Egyszerűsített foglalkoztatásnál mentesített összeget határozunk meg, vagyis létezik egy összeghatár, ameddig nem kell SZJA-t fizetni. Szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkozás esetén a napi minimálbér 130%-ig nem kell fizetni.

Szakképzettséget igénylő idénymunka esetén a garantált bérminimum 130%-a a fizetési határ.

A munkavállaló számára egyszerűsített foglalkoztatás esetében is időarányosan jár a szabadság (alapszabadság + életkor alapú plusz napok).

Mi az egyszerűsített foglalkoztatás mentesített keretösszeg?

Mentesített keretösszegnek nevezzük azt a napi kereseti keretösszeget, ami után az alkalmazott még nem köteles személyi jövedelemadót fizetni. Szakképzettséget nem igénylő munka esetében ez a minimálbér 130%-a, szakképzett munka esetén pedig a garantált bérminimum 130%-a.

Egyszerűsített foglalkoztatás létszámkorlát

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai nem csak az alkalmazottak bérezése, hanem az egy munkahelyen foglalkoztatott alkalmi munkások, idénymunkások létszámára, a dolgozók arányára vonatkozólag is mérvadók. Nézzük, mik az egyszerűsített foglalkoztatás létszámkorlát szabályai!

Az a munkáltató, aki nem alkalmaz főállású munkavállalót, egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben csak 1 főt foglalkoztathat;

Idénymunkánál 20 főállású munkavállaló alatt maximum 4 alkalmazott lehet egyszerűsített foglalkoztatott;

20 fő fölött a munkavállalók 20%-a lehet egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben alkalmazva.

Az egyszerűsített foglalkoztatás hány nap lehet?

Gyakori kérdés, hogy mivel ez a munkaviszony limitált ideig tarthat, egyszerűsített foglalkoztatás hány napot dolgozhat egy alkalmazott egy évben. A következő kritériumok érvényesek az alkalmi munka 2022 évi szabályaival egyetemben:

egy naptári évben összesen 90 naptári nap;

egy naptári hónapban összesen 15 naptári nap;

összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra vonatkozhat határozott idejű munkaviszony.

Az idénymunka szabályai ebben az esetben eltérőek lehetnek, ugyanis a turisztikai idénymunka és a mezőgazdasági idénymunka végzésének az időtartama évi 120 napban van maximalizálva.

Mennyi az egyszerűsített foglalkozatás fizetés?

Habár az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között lehetőségünk van rövidtávon magas összegeket keresni, mindenképpen érdemes tisztában lennünk azzal, hogy mennyi az egyszerűsített foglalkoztatás minimumbér, mi az a legkisebb, fix összeg, amit egy munkáltatónak egyszerűsített foglalkoztatás keretei közt meg kell adnia. Ahogy minden magyar fizetés, az egyszerűsített foglalkoztatás bérezése is igazodik a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, ami idén, 2022-ben kiemelkedően magas, azaz 19,5%-os bruttó fizetésemelés volt.

Szakképzettséget nem igénylő alkalmi munka/idénymunka esetén a minimálbér 85%-a jár.

Bruttó havi minimálbér 2022: 200.000 Ft/hó

A bruttó havi minimálbér 85%-a: 170.000 Ft/hó

Szakképzettséget igénylő egyszerűsített foglalkoztatás kereteiben a garantált bérminimum értékének 87%-a jár.

Bruttó garantált bérminimum 2022 havibér: 260.000 Ft/hó

A bruttó havi garantált bérminimum 87%-a: 226.200 Ft/hó

Egyszerűsített foglalkoztatás bérpótlékok

100% munkaszüneti napi pótlék

50% vasárnapi pótlék

50% túlmunka pótlék

15% éjszakai pótlék

Hogyan adózik az egyszerűsített foglalkoztatás?

Az alkalmi munkavégzés esetén is kell közteherrel számolnunk, amelyet a munkáltató fizet, naponta, a dolgozó napibére után. Ez nem a ledolgozott órák számától függ, egységesítve van:

alkalmi munka adó: 1.000 Ft / nap

mezőgazdasági idénymunka adó: 500 Ft / nap

turisztikai idénymunka adó: 500 Ft / nap

filmipari statiszta: 3.000 Ft / nap

A közterheket minden hónap 12. napjáig kell befizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése