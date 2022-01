Súlyos éve lesz a magyar dolgozóknak: stressz, pánikroham és kiégés lehet a sorsuk?

Az üzleti stressz napjaink egyik legalattomosabb problémája, ami egyaránt érinti az alkalmazottakat, a cégtulajdonosoket és a vállalkozókat is. Hatványozottan előforduló jelenség ez az év első napjaiban, amikor a tervezés és az újrakezdéssel járó nyomás borzolja az idegeket. Vajon milyen veszélyek fenyegetik ilyenkor a vállalkozókat és a vezető beosztásban lévőket?

Egy átlagos január hatalmas terhet ró a vezető beosztású szakemberekre. Az új esztendő pénzügyi, üzleti és marketing tevékenységének megtervezése, előző évi kimutatások elkészítése és az újrakezdéssel járó kényelmetlenségek éreztetik a hatásaikat. Ilyenkor az üzleti stressz szintje szinte kézzel foghatóvá válik: a mentális kimerültségen és betegségeken kívül, mint amilyen a depresszió és a generalizált szorongás, akár fizikai tünetekkel is jelentkezhetnek. Hogy pontosan milyenek, arról az üzleti stressz és kiégés hazai szakértője Bíró Bence Péter, a Business Burnout Biblia szerzője mesélt.

Mivel gyakran egy vezetőnek egyszerre kell helytállni cégvezetőként, marketingesként miközben meg kell küzdeni a globális kihívásokkal, mint például az infláció, a világjárvány vagy chiphiány. Sőt,családfőként is helyt kell állniunk. Ezek mind rendkívül sok stresszt tartogat az év eleje, a terhelés ilyenkor többszöröse az átlagnak, hatalmas a nyomás – mondta a pszichológus végzettségű szerző.

Amennyiben a kiégés első tüneteit nem vesszük figyelembe, később nagyon súlyos következményekkel számolhatunk. Ez mindenkinél más, de gyakoriak a testi tünetek is, mint például a rendszeresen fellépő fej- és hátfájás, aranyér majd a pánikrohamok.

A burnout, azaz kiégés olyan tünetegyüttes, amely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, stressz következtében jön létre. Fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel jár, elsősorban azokat sújtja, akiknek munkájuk a hivatásuk. Az év eleji üzleti stressz pedig csak rátesz minderre egy lapáttal.

A kiégés első jelei, amikor a kimerültség állandósul, a szenvedélyünket pedig lassan cinizmus és pesszimizmus váltja fel. A burnout fokozatosan egyre rosszabb lesz, a lelkesedés napról-napra alábbhagy. Elégedetlenséget, szorongást és ha nem kezeljük a problémát, akkor teljes apátiát és frusztrációt tapasztalunk meg. Ez valós veszélyt jelent az üzleti szféra szereplőire, legyenek alkalmazottak vagy vezetők. A szindróma nagyon árnyalt, különböző fázisokkal tűzdelt, ezért a kezelése és elkerülése sem oldható meg egyetlen jó tanáccsal. A kezelésben fontos szerepet kap a stresszlevezetés, az önismeret fejlesztése, a rendszeres pihenés és még számtalan tevékenység.

Ha gyors, tüneti megoldás kell: a kis pihenés is számít. Ne várjuk el, hogy a három évnyi feszültséget pár nap alatt kiengedjük magunkból. Az emberek 99 százaléka elbagatellizálja a kiégés tüneteit és következményeit. Olyan, mintha csukott szemmel vezetnénk az autópályán, ami nagyon veszélyes. Minél hamarabb felismered, annál kevesebb pénzt, időt és energiát kell ráfordítani a gyógyulásra.

– osztotta meg a tippeket a szerző, majd hozzátette, hogy a legfontosabb gyógymód az, amit senki nem hall szívesen. Amikor minden sejtünk azt súgja, hogy most kell menni előre és most kell megmutatni mindent, időnként pont akkor érdemes tudatosan mérsékelni a tempót. Nem kell mindent megcsinálni, hiszen általában nem dől össze a világ, ha nincs kész minden. Hosszú távon megnövekszik az eredményesség, aminek a család is örül majd.

Nézzünk őszintén magunkba és válaszoljunk. Egyre több dolgot felejtünk el? Kisebb a teherbírásunk? Kissé pesszimisták lettünk? Ha ezeket a tüneteket érezzük magunkon, akkor érdemes elgondolkozni rajta és szembenézni a problémával. Annak ellenére, hogy látszólag minden apró mozzanat a figyelmünket igényli, itt kell elkezdni gyakorolni az énidőt. Legyen akár az heti két alkalom, a lényeg, hogy olyat csináljunk, amit minket tölt fel és nem másért tesszük meg. Ilyenkor még könnyebben vissza lehet fordítani a kiégést.

– tette hozzá Bíró Bence Péter. Érdemes tehát kezelni a kiégést és az üzleti stresszt, mert hosszú távon rendkívül káros következményei lesznek az életminőségre: a magánélet, a munka és a mentális, valamint fizikai egészség egyaránt veszélybe kerülhet. Bíró Bence Péter szerint azonban sosem késő felvenni a harcot az ördögi körrel. A komplexebb mikéntről még több hasznos információ olvasható könyvében, ahol a sikeres stressz és kiégés-kezelés legjobb példáit könyve társszerzői, Dr. Beck György, Gerendai Károly, Hegedüs Éva és Kürti Tamás mutatják be egy-egy fejezetben.