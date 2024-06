Tönkretette a magyarokat idegileg a járvány, rezsiválság: sokan már innen szereznek pénzt a gyógyulásra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hazánkban július első szombatja a nemzeti ölelés napja, amikor akár egy idegen személy felé is kifejezhetjük odafigyelésünket egy öleléssel, amitől mi is jól érezzük magunkat. Az Eurobarometer tavalyi jelentése rávilágít, mekkora szükség is van erre: az olyan közelmúltbeli események, mint a Covid19-világjárvány, az orosz-ukrán háború, a klímaválság, illetve egyéb társadalmi-gazdasági hatások tovább rontották az európai lakosság egyébként sem jó mentális egészségét. Ezért is fontos egy hazai egészségpénztár szerint, hogy tagjai széles körben használják szolgáltatásaikat, melyek könnyíthetik a mindennapok mentális és anyagi terheinek viselését.

A Covid19-világjárvány előtt az Európai Unióban minden hatodik ember szenvedett valamilyen mentális egészségügyi problémától, az Eurobarométer felmérése szerint ez a helyzet pedig tovább romlott, ami alól hazánk sem kivétel. A válaszadók többsége szerint az elmúlt évek eseményei a világban negatívan befolyásolták a mentális egészségüket: a magyarok 43%-a úgy válaszolt, hogy „kis mértékben”, 23%-uk pedig „jelentős mértékben” szenvedett el negatív hatásokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Magyarországon a szorongásos és depressziós zavarok (a becslések szerint mindkettő a lakosság 4%-át érinti), valamint az alkohol- és kábítószer-fogyasztással összefüggő zavarok (3%) a leggyakoribbak. Bár a depresszió gyakoribb a nők, az alacsonyabb jövedelműek és képzetlenebb személyek körében, mégis a magyar férfiak öngyilkossági rátája az egyik legmagasabb az EU-ban. Jó tudni, hogy a járvány, a háború, valamint a növekvő inflációs nyomás hatásait kompenzálhatjuk, és érdemes is kihasználni az összes kínálkozó lehetőséget. Legyen szó akár lakáshitel-törlesztésről, közüzemi díjak fizetéséről, vagy álláshiány miatt kialakult pénzügyi nehézségről, mindezeket támogatja az OTP Egészségpénztár. Szerencsére egyre többen vannak azok, akiknek fontos a lelki egészség. Az Ipsos kutatása rámutatott, hogy a napi stressz hatásait már a világ lakosságának 63%-a tapasztalja a mindennapokban, és minden második magyar foglalkozik a mentális egyensúlyával (53%). "Az OTP Egészségpénztár adatai is alátámasztják ezeket a kutatási eredményeket. A mentál hygienevel kapcsolatos kezelésekre 2023 első negyedévében több mint 2 millió forintot, míg 2024 azonos időszakában már a dupláját, közel 4 millió forintot fordítottak pénztártagjaink. Pszichoterápiára, és pszichológiai szolgáltatásokra is egyre többen veszik igénybe az Egészségpénztárt, előbbire 2024 első negyedévében több mint 9 millió, utóbbira 7,5 millió forintot számoltak el a pénztártagok befizetéseikből, amelyhez évi 150 ezer forintos az adóvisszatérítés kapható, ami szintén felhasználható például pszichológiai kezelésekre. Előremutató, hogy egyre többen mernek segítséget kérni mentális panaszok esetén. A testünkre és a lelkünkre egyaránt fontos figyelnünk, a kettő nem elválasztható. Arra bíztatunk mindenkit, aki mentális zavarral küzd, hogy bátran forduljon szakemberhez, hiszen őszinteséggel és megfelelő támogatással minden megváltoztatható.” - mondta el Budai József, a szolgáltató ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Getty Images

