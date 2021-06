Nagy kihívás előtt az állást váltó magyarok: soha nem volt még ilyen nehéz dolguk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az első nap az új munkahelyen soha nem volt könnyű, és soha nem volt rendhagyóbb sem, mint az elmúlt évben. A tavalyi év egyik legdrámaibb változása az otthoni munkavégzés általánossá válása volt, és ezzel együtt természetesen a toborzás és kiválasztás is az online térbe vonult, új kihívásokkal elé állítva a szakembereket. Ez persze a munkavállalóknak is egy rendkívüli helyzet, főként, ha éppen karrierváltáson gondolkodnak, ugyanis, meglepő módon a karrierváltás most is ugyanolyan népszerű. Egy kutatás szerint például a globális koronavírus-járvány következtében a munkavállalók 35%-a fontolgat munkahelyváltást a következő 12 hónapban. Ami változott, hogy most könnyen előfordulhat, hogy a friss munkavállalónak az online kell beilleszkednie új munkahelyére és az új csapatába - mindezt otthonról.

Mára úgy tűnik, sok vállalat valamilyen formában átülteti a koronavírus évének tapasztalatait és nagyobb részben biztosítja dolgozóinak az otthoni munkavégzés lehetőségét, mint azelőtt. A kényelem mellett azonban felmerül a kérdés, hogy bár egy új munkahelyen az első három hónap sosem egyszerű, személyes kapcsolatok, közös ebéd- és kávészünetek hiányában még sokkal nehezebb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Több munkáltatóval dolgoztunk az elmúlt évben, ahol az új belépők betanítása, a szervezetbe történő integrálása problémát okozott annak ellenére is, hogy a szervezet alaposan felkészült az új kollégák online térben történő fogadására. Rájöttünk, hogy a „másik” oldalnak is vannak feladatai ebben a folyamatban. Ehhez tudunk segítséget nyújtani a tapasztalataink alapján – mondta el Fenyvesi Eszter, a Jobcapital HR Business Partnere. A cég szakértői összegyűjtöttek néhány tippet arról, hogyan hozható ki a legtöbb az új munkahelyi szerepből az első hetekben online is. Légy proaktív! Ez természetesen minden munkahelyi szerepre vonatkozik, de jelentősége az otthoni munkavégzés esetén megsokszorozódik, hiszen személyes kapcsolat és jelenlét nélkül könnyen válhatsz láthatatlanná. Használj ki minden lehetőséget, mentoring programot, vedd fel a kapcsolatot a kollégáiddal, keresd a feladatokat és felelősséget, kérj visszajelzést - így biztosan nem maradsz ki a körforgásból. Találj egy buddy-t Egyre elterjedtebb a vállalatoknál a „buddy rendszer”, amelyben a munkavállaló egy olyan társat kap maga mellé, aki informálisan segít neki eligazodni az új helyen például olyan ügyekben, mint hogy mit hol talál a szerveren vagy éppen kit kell keresni, egyes problémákkal. Ha ez a te jövőbeli munkahelyeden még nincs is meg, okos ötlet lehet proaktívan keresni egy ilyen jellegű támaszt. Építs kapcsolatokat Egy ismeretlen környezetben az első napok sokaknak kihívást jelentenek és ez természetesen akkor is igaz, ha csak digitálisan találkozik az ember az új kollégáival, bár az otthoni környezet nyújthat egyfajta biztonságot is, hiszen az ember a saját környezetében kényelmesebben érzi magát. Általános esetben egy közös ebéd vagy egy csapatépítő, de még egy általános irodai nap is közelebb hozhat az új csapathoz, ez az online térben már nem ennyire egyszerű, de fontos itt is a kezdeményezés. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Természetesen vérmérsékleted szerint járj el, ugyanakkor a nyitottság és kapcsolatkeresés előnyödre válhat hosszú távon. Egyre több vállalat nyitja ki újra az irodai munka lehetőségét a járványhelyzet enyhülésével, ezért ha lehetőség adódik, érdemes élni vele, hiszen az igazi személyes kapcsolatokat nem pótolja semmi és ezek a találkozások a későbbi online együttműködést is megkönnyítik. Találd meg a megfelelő kommunikációs csatornát Ha a személyes találkozások most gyakran el is maradnak, ezek helyett rengeteg új platform jelent meg. Sok helyen már nem csak az email a kommunikációs csatorna a kollégák között, hanem a különböző videókonferencia és chat alkalmazások is képbe kerültek. Ezek mindegyike más és más célt szolgál, egyik informálisabb, másik kevésbé – ugyanúgy, ahogy másról és másként beszélsz egy kávészünetben vagy egy megbeszélésen a kollégáiddal. Fontos azt is tudni, hogy a vállalati kultúrák között óriási különbségek lehetnek, így az egyik előfordulhat, hogy az egyik munkahelyen egy kérdésre gyors chatbeszélgetésben is választ kaphatsz, máshol előre egyeztetett megbeszéléseken van helye a kérdéseknek. Érzékenységet igényel az első hónapokban, hogy friss kollégaként felismerd és beépítsd az új környezet íratlan szabályait. Ha megtalálod a virtuális térben a megfelelő csatornát és formát az egyes témákra, könnyebben érzed majd magadénak a munkádat is.

Címlapkép: Getty Images

