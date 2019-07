Tömegek állnak sorban a pesti hivatalnál: fotókon az őrület

Rengetegen állnak sorba az egyik budapesti kormányhivatalnál: helyszíni beszámolók szerint, aki kapott is sorszámot, annak is sokat kell várnia. A káoszban nagy szerepet játszhat a létszámhiány és a babaváró hitel iránti komoly érdeklődés is.

Szerdán kora délután rengetegen álltak sorba a Margit körúti kormányhivatal előtt. Annyira feltorlódott, hogy egészen a sarokig nyúlt az ügyintézésre várakozók tömege - írta a Szeretlekmagyarország.hu (a képekért kattints a linkre). A portál szerint, ha valakinek sikerül is sorszámot kapnia, akkor is hosszú órákat kell várakoznia, az online rendszerben pedig csak több hétre adnak időpontot.

Mi okozhatja a fennakadást?



Épp a múlt héten jelentették be a fővárosi kormányhivatalok dolgozóinak, hogy július 1-től módosul az ügyfélfogadási rend az I.-XXIII. kerületi kormányablakokban.

Az eddigi nyitvatartás:

Hétfő 7-17

Kedd 8-17

Szerda 8-20

Csütörtök 8-18

Péntek 8-14.

Az új nyitvatartás:

Hétfő 7-17

Kedd 9-17

Szerda 10-20

Csütörtök 9-17

Péntek 9-13.

Ez összesen 7 óra csökkenés hetente.

Bár indokolták a lépést a körlevélben, a döntés oka minden bizonnyal az égető emberhiány. Korábban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete is arra hívta fel a figyelmet, hogy kritikus a létszámhiány a hivatalokban.

Emellett a Margit körúti torlódást az is okozhatja, hogy a héten startolt el a babaváró hitel, és a hírek arról szólnak, hogy a szükséges papírokért megrohamozták az érdeklődők hivatalokat.