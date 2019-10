Stagnálnak a budapesti ingatlanárak: a babaváró állítja meg az áremelkedést?

2019 harmadik negyedéve némi megtorpanást hozott az ingatlanpiacon, amely mind tranzakciószámban, mind az alacsony keresletben, megmutatkozik. Az árak tekintetében még a növekedés jelei látszódnak, egyre több Duna House árindex éri el, vagy legalábbis közelíti meg a 200 százalékpontot, igaz Budapesten az indexek tekintetében már stagnálás jelei is mutatkoznak.

Az ingatlanárak megközelítőleg 20 százalékkal nőttek előző év azonos időszakához képest, lokációtól és épület szerkezetétől függően. Vidéken 300-400 ezer forint, míg a fővárosban 500-900 ezer forint között alakult az elmúlt három hónap átlagos négyzetméterára. A hitelpiaci mutatók közül említésre méltó változás a hitelfedezeti mutató terén zajlott le, ahol erőteljesebb csökkenés figyelhető meg, azaz a hiteligénylők nagyobb önerővel rendelkeztek, mint a korábbi negyedévekben.

A nagyobb önerőt feltételezhetően a sikeresen felvett Babaváró támogatások ingatlanvásárlási célra fordítása is okozta. Az országos átlag 43 százalék volt, ám Budapesten még ennél is alacsonyabb, 41 százalékos értéket mért a Duna House Hitelcentrum. A kormányzati intézkedésekkel összhangban nőtt továbbá a beadott CSOK igények aránya is.

Az újépítésű ingatlanok terén nem sok változást hozott az újabb negyedév, továbbra is a XIII. kerület az újépítésű piac fellegvára, az árak pedig ez esetben is a belvárosi kerületekben és a felkapott budai kerületekben voltak a legmagasabbak.