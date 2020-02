Nem kell hozzá recesszió: ettől indulhatnak meg a lejtőn az ingatlanárak

Az áremelkedés lassulása csupán árkorrekciót jelez az ingatlanpiacon, nem recessziót, ha pedig továbbra is növekednek a jövedelmek, néhány év stagnálás után ismét felpöröghet a kereslet - állapították meg az OTP Ingatlanpont szakértői egy sajtóbeszélgetésen.

Az áremelkedés üteme ugyan csökkent tavaly, de még mindig Európa középmezőnyében vagyunk az ingatlanok drágulását tekintve. Az árak stagnálását, majd lassú csökkenését a tranzakciószám huzamosabb ideje tartó visszaesése indíthatja el, ami Budapesten és a nagyvárosokban már most tapasztalható, elsősorban a befektetési célú vásárlók elmaradása miatt

- mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője az ingatlanközvetítő hálózat sajtó-háttérbeszélgetésén.

Az elemző hozzátette, hogy jelenleg egy természetes konszolidáció zajlik a piacon, hiszen az ingatlanpiaci ciklus vége felé közeledünk. Az sem kizárható, hogy a következő években inkább csak az infláció miatt beszélhetünk majd reálárcsökkenésről. Ha ugyanis folytatódik a jövedelemnövekedés, hamarosan a jelenlegi árszinten is újra nőhet a kereslet.

Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója az elmúlt év hálózati tapasztalatairól a következőképp fogalmazott: "jobb számaink vannak, mint egy évvel korábban, a bevételünk növekedett, a hálózati létszám pedig bővült." Hozzátette:

jelenleg nem látszik, hogy az eladók alacsonyabb áron hirdetnék még az ingatlanokat, csupán a kereslet és kínálat közötti árolló nyílt ki, és az alku szerepe nőtt meg. Az alku ugyanakkor természetes része az ingatlanpiaci tranzakcióknak, éppen az alku hiánya volt természetellenes az elmúlt években.

Az OTP Ingatlanpont ügyvezetője úgy látja, hogy a jelenlegi kínálati piac kedvez a minőségi ingatlanközvetítésnek. A mostani árszint mellett ingatlan eladásakor, illetve megvásárlásakor ugyanis felértékelődik a széleskörű, nem csupán a szűk értelemben vett ingatlan-adásvételhez, hanem például a finanszírozási kérdésekhez is kapcsolódó szakértelem.

Az ügyfeleknek valójában nem termékekre, hanem lakásmegoldásokra van szükségük, így a piac jövőjét továbbra is az integrált ingatlantanácsadói szolgáltatásokban látjuk



- tette hozzá Dr. Hartlieb Balázs.

A hitelpiac tovább nőtt az elmúlt évben, amiben fontos szerepet játszott 2019 slágerterméke, a babaváró kölcsön. Fél év alatt 470 milliárd forintot helyeztek ki belőle a bankok, aminek markánsan pozitív hatása volt az ingatlanpiacra, miután a hitelek 70 százalékát ingatlancélra fordították az ügyfelek

- emelte ki Pélyi András, az OTP Pénzügyi Pont országos értékesítési vezetője a hitelezési piacon látható folyamatokat áttekintve.

Töretlenül népszerű továbbra is a CSOK, minden második hitelfelvétel az OTP Bankhoz kapcsolódik, ráadásul a falusi CSOK tavalyi megjelenése a hagyományosan kevésbé keresett északkelet-magyarországi régióban is megmozgatta az ingatlanpiacot; 360 darab támogatási szerződéssel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vették fel a legtöbb hitelt. Pélyi András szerint a hitelezési piac vélhetően továbbra is növekedni fog a következő időszakban, még ha lassabb ütemben is. Az árak néhány éven belül várható lassú csökkenése pedig valamivel alacsonyabb hitelösszegeket jelenthet a jövőben.

