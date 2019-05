Csökönyös magyarok milliói mondanak nemet a fejlődésre: sokba kerül ez nekik

Hatalmas a növekedés a magyar ügyfelek nyitottságában a digitális pénzügyi megoldások felé. Ma már 10-ből 7 magyar hallott az online hitelfelvételről, ami nagyon kedvezőnek tűnik az egy évvel ezelőtti 46 százalékos arányhoz képest. Hiába azonban a szép növekedés, ha a bankok Pénzcentrumnak adott korábbi válaszaiból kiderül, hogy a magyar fogyasztók szokásai annyira konzervatívak, hogy sok esetben ezek szabnak gátat az egyébként már rendelkezésre álló digitális pénzügyi technológiát térnyerésének.

Az online ügyintézés legfőbb előnyei a magyarok szerint az, hogy otthonról is intézhető (ezt a válaszadók 73 százaléka jelölte meg fő prioritásként), időt spórolnak vele (49 százalék), gyorsabb ügyintézés (30 százalék), környezetkímélőség a kevesebb papírhasználat miatt (27 százalék). A digitalizáció előnyeivel az idősebb és a fiatalabb korosztály egyaránt egyetért, de érthetően a fiatalabb generáció életében játszik fontosabb szerepet a digitalizáció - derül ki a Cofidis Hitelmonitorból.

A pénzügyek területén is folyamatos a digitális megoldások térnyerése, és bár bőven van még tér a fejlődésre, mindenképpen előremutató tény, hogy a lakosság 14 százaléka már a legtöbb fintech megoldásról (mobiltelefonos érintéses fizetés, online hitelfelvétel, elektronikus aláírás) hallott. A bank tavalyi kutatásához viszonyítva az is kiderül, hogy manapság már 72 százalék hallott az online hitelfelvételről, tavaly ez mindössze 46 százalék volt - hozzá kell tenni, a 72 százalék még mindig relatíve alacsony, mert ez nem azt a számot mutatja, hogy mennyien igényelnek online hitelt, hanem hogy mennyien hallottak róla egyáltalán. Mindenesetre a növekedés bizalomgerjesztő.

Gyakran halljuk bankvezetőktől, hogy a személyi hitelezés hamarosan teljesen online lesz - Horváth Attila, a tanulmány egyik szerzője azonban megállapítja, hogy a bankok már 2010 előtt a hitelezés teljesen digitálissá válását vetítették előre - akkor ez azonban elbukott a lakosság "ellenállásán", pontosabban az alacsony keresleten. Akkor ennek azonban még a technikai feltételei sem voltak adottak - ma már azok. Ráadásul a jogi szabályozás sem utolsó szempont, ma még a teljesen online hitelezés például szabályokba ütközni a jelzáloghitelezés esetén.

Az ügyfelek nagy része már online igényel hitelt

Jelenleg 4 olyan bank van Magyarországon, ahol a személyi hiteligénylés teljes egészében online történhet - azaz be sem kell menni a fiókba ahhoz, hogy pénzhez jusson az ügyfél (ezek a bankok az OTP, K&H, Cofidis és CIB). Az utalási idő ezekben az esetekben jellemzően pár óra, de van olyan bank, aki pár perc alatt vállalja, hogy átutalja a személyi hitel összegét.

Akkori megkeresésünkre a bankok elárulták, hogy mennyi az online igénylések aránya, a Budapest Banknál akkor az összes igénylés 20 százaléka történt online, ezen belül pedig 80 százalékos volt a mobiltelefonról indított ajánlások aránya. A CIB elmondása szerint náluk az összes igénylés negyede történik online felületről. Az online igénylésen belül náluk is többségben vannak a mobilappos igénylések. A K&H is 20-25 százalék körüli arányról vallott akkor, náluk fele-fele arányban igénylik az online hiteleket mobiltelefonról és számítógépről. Az OTP azt is elárulta, hogy náluk a teljesen online - azaz a személyes ügyintézéstől teljesen mentes - hiteligénylés aránya 13 százalék, az emelkedés nálunk 3,5-szörös az egy évvel korábbi időszakhoz képest. 20 százalékos arányról vallott az UniCredit is.

A CIB prognózisa szerint 2021-ben már az összes igénylés 70 százaléka digitális csatornákon történik majd. A K&H elmondása szerint egyes országokban már 70 százalékos az online hiteligénylések aránya - szerintünk a jövőben nálunk sem lesz ez másképp. Az Erste akkor azt írta, hogy nagy növekedésre számít az online hitelezés területén - ez gyakorlatilag megegyezett az összes ban válaszával. Az is kiderült a banki válaszokból, hogy a növekedés minden pénzintézetnél rendkívül dinamikus volt az elmúlt időszakban.

Hódít a mobilfizetés

Folyamatosan nyer teret az egyik legújabb fintech-vívmány, a mobilos fizetés is. Az NFC képes mobiltelefonok (a mai készülékek nagy része már ilyen) gyakorlatilag bankkártya funkciót képesek betölteni, ha integráljuk a kártyát a mobilapplikációba. Jelenleg nem minden banknál van erre lehetőség: a Budapest Bank, Gránit Bank, K&H, MKB és OTP ügyfelei élhetnek ezzel a lehetőséggel, legutóbbiként pedig épp az Erste vezette be a mobilapplikációs fizetést.

A Budapest Bank Pénzcentrumnak adott válaszában azt írta, hogy a mobiltelefonos fizetések aránya egy év alatt megháromszorozódott. A Gránit Bank bevallása szerint a bevezetés óta (2016 szeptembere) a tranzakciók száma elérte a félmilliót, a K&H-nál a 2017-es bevezetés óta már több mint egymillió a tranzakciók száma. Ráadásul náluk az ügyfelek harmada már havi gyakorisággal vásárol mobiltelefonnal. Az MKB-nál 50 százalékos a növekedés a bevezetés (2017 áprilisa) óta, bár az informatikai alaprendszerük frissítése miatt az egyelőre nem elérhető. Egészen magas a vásárlások száma az OTP-nél, ott a 2017-es indulás óta 5 millió darab tranzakció ment végbe, a digitalizált kártyák száma meghaladta a 110 ezer darabot.

Küszöbön az azonnali átutalás

Bár jelenleg úgy tűnik, az azonnali átutalási rendszer kifejlesztésével egyes pénzintézeteknek gondja akadt, a tervek szerint egy cirka egy hónap múlva érkezik a legfeljebb 5 másodperc alatt végbemenő, 0-24 órás átutalás. Ez nem csak időt spórol az ügyfeleknek, de könnyebbé is teszi az átutalásokat, hiszen nem kell a hosszú bankszámlaszámot megtanulni hozzá - elég lesz az e-mail cím vagy a telefonszám ismerete, és annak hozzárendelésével tudunk majd utalást indítani. Az azonnali átutalásról itt írtunk bővebben.

Összességében elmondható, hogy nem csak a Cofidis kutatása bizonyítja azt, hogy az ügyfelek egyre érdeklődőbbek a digitális banki megoldások iránt, de ezt támasztják alá a banki válaszok is. Minden fintech vívmányra arányaiban nagyot nőtt a kereslet az egy-két évben, de bőven van még tér a fejlődésre. Az online hiteligénylés 20-25 százalékos banki aránya rettentően kevés, a mobiltelefonos fizetésnél pedig hiába áll készen a technológia a bankkártya teljes kiváltására, a magyarok nagy része számára ez még egyáltalán nem ismert - emiatt gyakorlatilag az berögzültfogyasztói szokások betonozzák be az elavult technológiákat.

Pedig a digitális technológiák használata nem csak értékes időt takarítana meg a lakosságnak, de a bankok költségeinekk csökkenése áttételesen akár a lakossági bankolási díjakban is visszaköszönhetne - azaz olcsóbb számlavezetése díjakról, alacsonyabb kamatról mondunk le azzal, hogy ragaszkodunk a lassú, időigényes és macerás ügyintézési folyamatokhoz és az elavult fizetési módszerekhez, mint például a készpénz.