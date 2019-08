Csak nézel: így viszi el a végrehajtó jelzálog nélkül is a lakásod

Bár szárnyal a gazdaság, Magyarországon mégis van ma másfél millió nem teljesítő hitelszerződés. Nem várt helyzet, vagy gazdasági lassulás esetén bizony megtörténhet, hogy sorra dőlnek be a személyi hitelek, az pedig meglehetősen kellemetlen. De mi történik ilyenkor? Mit csinál a bank, ha nem fizetünk? Mikor lép közbe a követeléskezelő, és egyáltalán, mit csinál? Mi a különbség a követeléskezelő és a végrehajtó között? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe, és pontról pontra bemutatjuk, hogy mi történik akkor, ha bedől egy személyi hitel. Cikkünkből kiderül, hogy kétféle forgatókönyv van: a kellemetlen, és az egyenesen tragikus. A forgatókönyvet pedig sok esetben az ügyfél írja.

Magyarországon szinte teljes foglalkoztatás van, a reálbérek folyamatosan emelkednek, ezzel egy időben a hitelek (beleértve a roppant népszerű személyi hiteleket is) kamatai a padlón vannak, és a magyarok viszik is a kölcsönöket, mint a cukrot. Mindez igaz is, de eközben nem árt tudni, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszer több mint másfél millió késedelmes hiteltartozást tart nyilván - ez pedig bődületesen sok, minden hatodik magyarra jut egy késedelmes hitelszerződés.

Ráadásul bármikor történhet egy nem várt esemény: ha a gazdaság lassul, munkahelyek szűnhetnek meg, ez pedig hitelbedőléseket fog eredményezni. Ugyan a 2008-ashoz hasonló összeomlás nem valószínű, a kegyelmi időszaknak egészen biztosan közel van a vége.

Korábbi cikkünkben bebizonyítottuk, hogy a bedőlt hitel esetén - a végrehajtás után - elárverezésre kerülhet az ingatlan akkor is, ha fedezet nélküli kölcsönt vettünk fel. Ebben a cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a bedőlt hitel esetén pontosan, lépésről lépésre mi történik a hitelünkkel - ebben az esetben fedezet nélküli hiteleket vizsgálunk meg.

Azt nagyon kevesen tudják, de bedőlt hitelnek nagyon sok végkifejlete lehet - és ez sokszor azon múlik, hogy az ügyfél miképp áll hozzá. Teljesen reménytelen helyzetből is ki lehet hozni olyan eredményt, hogy végeredményben jobban járunk, mintha az eredeti konstrukciót fizettük volna. Ha azonban nem vagyunk együttműködőek, és elzárkózunk, akkor egy kvázi optimális, vagy kevésbé előnytelen helyzet utáni is járhatunk nagyon rosszul. Sokkal több múlik az ügyfélen, mint ahogy azt gondolná. Nézzük meg ezt szakaszonként - azoknál azt is feltüntetjük, hogy a fázisok során épp melyik intézmény jár el a tartozásunkkal kapcsolatban, ez sem mindegy ugyanis.

1. Megtörténik a hitelfelvétel

Ahhoz, hogy bedőljön a hitel, előbb hitelfelvételnek kell megtörténnie. A hitelfelvételkor megállapításra kerül a futamidő, a kamat és ezáltal a törlesztőrészlet, és ha azt határidőre fizetjük minden hónapban, akkor nincs probléma. Jelentősen mérsékelhetjük a kockázatunkat akkor, ha a legkedvezőbb hitelt választjuk, hiszen a kamatkülönbségek a személyi hiteleknél markánsak. Érdemes ezért egy összehasonlító platformot igénybe venni, ilyen például a mi kalkulátorunk is. Lakáshiteleknél azzal is csökkenthetjük a kockázatot, ha fix hiteleket választunk változó kamatozású hitelek helyett.

2. Nem tudjuk fizetni a törlesztőt

A baj akkor kezdődik, ha határidőre nem tudjuk fizetni a törlesztőt. A bedőlt hitellel kapcsolatos eljárás ettől a pillanattól kezdődik, és ekkor lesz nem mindegy, hogy az ügyfélnek milyen a hozzáállása. Ha már látjuk, hogy nehézségeink vannak, mert például elvesztettük az állásunkat, vagy a jövedelmünk valamiért megcsappant (esetleg váratlan kiadásunk akadt, és még sorolhatnánk), akkor nem muszáj megvárni a bank megkeresését: ha előre jelezzük, hogy nem fogunk tudni fizetni, akkor akár haladékot is kérhetünk a banktól.

Sőt, a hitelszerződés módosításával akár a futamidőt is kitolhatjuk, amivel jelentős törlesztőcsökkenést érünk el. Ebbe általában a bank belemegy, mert a hosszabb törlesztővel ő is többet keres rajtunk. Egy szó mint száz, ha megtörténik az első baj, és nem tudunk fizetni, a helyesen eljáró ügyfél jelzi ezt a bankjának. A rosszul eljáró ügyfél egyszerűen nem jelez - ennél rosszabb magatartás nincs, hiszen a bank mindenképp észreveszi, ha nem fizetünk, és egy percig se gondoljuk, hogy tétlenkedni fog.

3. A bank lép

Ha helyesen jártunk el, és kértünk haladékot (vagy a törlesztő kitolását), akkor részben már meg is oldhattuk a problémát. Természetesen, ha hosszabb távon is fizetőképtelenek vagyunk, akkor az eljárás itt nem áll meg. Ha nem törekszünk megegyezésre, a bank azonnal lépni fog. Alapvetően két dolgot tehet: megindíthatja ellenünk a jogi eljárást - ilyenkor végrehajtó kerül bevonásra (ebben az esetben a cikkünk 6-os pontjától folytatódik az eljárás) -, vagy igénybe veheti követeléskezelő szolgáltatását.

Utóbbi esetben és két lehetőség van: a bank megbízhatja a követeléskezelőt, hogy hajtsa be a bank tartozását az ügyfélen, vagy eladhatja a tartozásunkat a követeléskezelőnek. A bank nem teketóriázik, akár már egy hónap nap után élhet valamelyik eszközzel. Mivel Magyarországon a hitelek esetén a harmadik opció a legjellemzőbb, ezért most azzal megyünk tovább. Azaz ezzel véget ér a banki fázis, ekkor már nem a hitelintézetnek tartozunk, hanem a követeléskezelőnek, aki a mi hitelünket megvette a banktól. Ekkor már semmi közünk a bankhoz.

4. A követeléskezelő felveszi velünk a kapcsolatot

Az elején érdemes leszögezni valamit: a követeléskezelés nem egyenlő a végrehajtással. A követeléskezelő egy professzionális vállalat, amelyik arra specializálódott, hogy képzett apparátusával behajtsa a tartozásokat. Amint a követeléskezelő megvásárolja a tartozást - jellemzően a névértékének töredékéért -, értesítést kapunk tőlük.

Vírusként terjedt az interneten a videó, amikor az ügyfél kérlelhetetlenül ellenáll a követeléskezelő megkeresésének - nem is csinálhatott volna nagyobb blődséget. A követeléskezelő bevétele a bedőlt tartozások behajtásából származik, és legfőbb tevékenysége, hogy ezeket a tartozásokat behajtsa - és ezt meg is teszi. Az ügyfélnek rendkívüli érdeke, hogy felvegye a kapcsolatot a követeléskezelővel az értesítést megérkezése után.

A követeléskezelő által küldött levélben megtalálható minden lényegi adat a követelés részleteiről és a kapcsolati információkról. Ezt a levelet azonban csak akkor kapja meg az ügyfél, ha a követelést eladta az engedményező. Az ügyfelet számos módon megpróbálják elérni a követeléskezelők: levélben, sms-ben, telefonon keresztül, esetleg emailben, majd ha ez nem jár eredménnyel, akkor személyes kapcsolatfelvétellel. És itt nem mindegy, hogy az ügyfélnek milyen a hozzáállása - ezt nézzük meg a következő pontban.

5. A követeléskezelő és az ügyfél megegyezik - vagy nem

A követeléskezelőnek nem célja, hogy az ügyfél ne fizessen, sőt, a követeléskezelő érdeke, hogy a tartozás kiegyenlítésre kerüljön. Mivel a követeléskezelő általában névérték alatt vásárolja meg a követelést, így nem jelent problémát az sem, hogy bizonyos esetekben engedményt tegyen. Itt jön képbe az ügyfél hozzáállása.

A rosszul eljáró ügyfél a bank után most habzó szájjal elkezdi szidni a követeléskezelőt, és elzárkózik a megkeresés elől. Ekkor nem hagy választást a vállalatnak, bírósági eljárás keretében be kell vonnia a végrehajtót, hogy a követelést megszerezze.

A jól eljáró ügyfél - bár a bankkal is megpróbált megegyezni, de ez nem sikerült (azért a bankok sokkal rugalmatlanabbak a követeléskezelőknél) - felveszi a kapcsolatot a követeléskezelővel, és megegyeznek a feltételekről. Az ügyfél ilyenkor kedvezményes hiteltörlesztést is kialkudhat magának (bár itt azért ne gondoljunk nagy összegekre), és ha azt rendszeresen fizeti, akkor bizony az jön ki, hogy végeredményben akár a felvettnél kevesebb visszafizetett összeggel is letudhatja a tartozását. Ha végig történik a fizetés, akkor nincs probléma, az ügy lezárult.

Ismét megjegyeznénk, hogy a követeléskezelő egy profitorientált vállalat, amely nem a törvények hidegfejű érvényesítését tartja szem előtt, hanem a saját vállalati érdekét - és emiatt lehetséges az, hogy különféle opciókat is felajánlhat az ügyfélnek, a tartozás egy részének esetleges elengedése mellett például lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfél felvegyen egyéb hitelt (kisebb összegben), és azzal váltsa ki a követeléskezelő tartozását. Ez különösen akkor éri meg a követeléskezelőnek, ha az ügyfél azonnal, egy összegben kifizeti a tartozást. Egyéb rugalmas megoldások is szóba jöhetnek - ehhez azonban az kell, hogy az ügyfél együttműködő legyen. Ha nem az, akkor a követeléskezelőnek sincs választása, a jogérvényesítés érdekében be kell vonnia végrehajtót - ha a bank eddig ezt nem tette meg.

6. Közjegyzőhöz kerül a tartozás

E szakasz során kiállításra kerül egy fizetési meghagyás, amennyiben a közjegyző jogosnak találja a követelést. Az ügyfél ezt megtámadhatja, abban az esetben azonban a perköltséget neki kell állnia, ha a pert elveszíti - és bizony rendkívüli körülmény megléte nélkül el is fogja. Ha az ügyfél a fizetési meghagyásban foglaltaknak nem tesz eleget, jön a végrehajtó.

7. Elindul a végrehajtás

Ezt már teljes mértékben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar szervezi. Ha tartozás mértéke a megítélése szerint nagyobb, mint amit az adós ki tudna fizetni, akkor ingó és ingatlan vagyont is lefoglalhat a végrehajtó. A helyszínen történt első látogatása utáni 15 napon belül, ha az adós nem fizette ki a követelést, a végrehajtó jogosult az adós jövedelmének 33, súlyos esetben 50 százalékának levonására. Ez akkor is így van, ha személyi hiteltartozás áll fenn - azaz akkor is viheti a végrehajtó az ingatlant, ha azon nincs jelzálog.

Ezzel a roppant kellemetlen folyamat végére értünk, ami aszerint, hogy milyen az ügyfél hozzáállása, lehet eléggé kellemetlen, de akár elviselhetetlenül fájdalmas is. Sokkal több múlik az ügyfélen, mint gondolják, és az elzárkózásnak a világon semmi értelme, a jogszabályokat mindenképpen érvényesíteni fogják rajtunk.

Néhány záró gondolat

Noha a téma népszerűtlen, és aki átélte már, az tudja, mennyire nem egyszerű. Van azonban egy olyan vetülete, amivel érdemes tisztában venni: az hiteltartozások behajtása teljesen jogszerű. Ha hitelt veszünk fel, mások pénzéből vásárolunk, ennek meg nem térítése nemcsak nem jogszerűtlen, de ha ezt szándékosan tesszük, etikátlan is. A személytelen intézményeket, mint a bankok és követeléskezelők, hajlamosak vagyunk ridegnek, embertelennek tekinteni ilyen esetekben, miközben ők csak követelésüket akarják érvényesíteni rajtunk. Persze vannak olyan esetek, amikor teljesen igazságtalannak érezzük mindezt, például a devizahitelezésnél az irreálisan megemelkedett tőketartozások során máig lezáratlan vita, hogy az ügyfelek tájékozatlansága vagy a bankok hiányos tájékoztatása vezetett a katasztrófához - ebben mi most nem foglalunk állást.

Ki kell térni még egy dologra. Bár fent bemutattuk, hogy az ügyfél magatartásával mennyire eltérő eredményeket érhet el, azért kihangsúlyozzuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem az ügyfélen múlik a dolog. Ha egyáltalán nincs jövedelme az ügyfélnek, és semmilyen forrásból nem tudja fizetni a tartozást - még egy csökkentett törlesztővel sem -, annak csak végrehajtás lehet a vége. Ebben a helyzetben is van azonban megoldás még a végrehajtás előtt, erről azonban egy következő cikkben számolunk be.

Sokan összekeverik a követeléskezelést a végrehajtással, pedig a két dolog különbözik egymástól. A követeléskezelő azért jött létre, mert a bankok apparátusa kevésbé alkalmas a sok egyéb feladat mellett a követelések kezelésére, ezért szükség volt egy erre szakosodott szervezetre. A követeléskezelő megvásárolja a nem teljesítő hitelt, és a célja az, hogy ebből bevételt szerezzen. A követeléskezelő ezeket általában névérték alatt veszi meg, így nem jelent gondot nekik, hogy a hiteltartozás egy részét - bizonyos esetben - elengedjék. Itt azoban ne gondoljunk nagy hányadra, de szorult helyzetben minden kedvezmény jól jöhet.

A piaci eredményeket tekintve egyébként elmondható, hogy ezen vállalatok sikeresen működnek, a pénzügyi eredményeik legalábbis erről tanúskodnak. Itt azonban ki kell térni valamire: bár a követeléskezelés fázisában az is megtörténhet, hogy akár a banki fázisnál kedvezőbb lehet a törlesztőnk és a visszafizetett összegünk, nem érdemes erre játszani. Amíg tehetjük, fizessük a bank felé a tartozásunkat, semmiképp ne bazírozzunk arra az etikátlan eljárásra, hogy majd a követeléskezelő elengedi a tartozásunk egy részét.

De a legfontosabb az egészben az, hogy semmiképp ne adósodjunk el akkor, ha törlesztőképességünket nem látjuk biztosítottnak jó előre. Csak olyan célokra vegyünk fel hitelt, amelyek megtérülnek számunkra, és csak akkor, ha más forrás nem áll rendelkezésre. Azt is figyelembe kell venni, hogy bár lehet magas jövedelmünk, tűnhet stabilnak a munkahelyünk, legyinthetünk az alacsony havi törlesztőnket és a kamatokat látva - bármikor bármi történhet, és ami egészen biztos, a gazdaságban lesznek még rossz idők. Ha kimaxoljuk a lehetőségeinket, akkor könnyen lehet, hogy a közeljövőben ismét visszatérünk erre a cikkre, azt kutatva, hogy most épp melyik fenti pont következik. Kerüljük ezt el!