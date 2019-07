Amit sokan nem tudnak a babaváró hitelről: ezzel mindenképp számolnod kell!

A kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatás remek alternatívája lehet a személyi hitelnek. Aki jogosult a felvételére, annak mindenképp érdemes élnie vele, számos olyan élethelyzet van azonban, amikor a személyi hitel a jobb döntés. Ezeket a helyzeteket mutatjuk be, valamint részletesen összehasonlítjuk a két hiteltípust. Előrebocsátjuk, hogy bár kedvező feltételei miatt a babaváró verhetetlennek tűnik, néha bizony a személyi hitel felvétele sokkal okosabb döntés lehet.

Tegnaptól elérhető a babaváró támogatás, amely várhatóan erősen megmozgatja majd a fogyasztási hitelek piacát. A kamatmentes, szabad felhasználású 10 millió forint gyakorlatilag minden versenytársánál jobb, vannak viszont olyan helyzetek, amikor a hagyományos személyi hitel a kedvezőbb. Mi cikkünkben a személyi hitel és a babaváró egyes paramétereit hasonlítjuk össze, majd megnézünk egyes élethelyzeteket, és bemutatjuk, hogy ilyenkor melyik hitelterméket érdemes választani - mert nem feltétlenül a babaváró a nyerő.

Amiben közös a két termék, az a felhasználás köre - minden esetben szabad felhasználású hitelről van szó, mint ahogy az is igaz mindkét hiteltípusra, hogy nem igényel fedezetet. Technikailag tehát a babaváró is egy személyi hitel, némely különbség azonban van a két hitel között.

Hitelösszeg - ha a sok pénz a szempont

A felvehető összeg tekintetében nincs jelentős különbség: a babaváró hitel maximált felvehető összege 10 millió forint, több bank is kínál ekkora összegben személyi hitelt, vagy ehhez nagyon hasonló összegűt. Kihangsúlyozzuk, hogy a babaváró hitel esetén sem feltétlenül kell mind a 10 milliót felvenni, mindenképp érdemes lehet azonban - de erről majd később.

A kamatok tekintetében nincs kérdés

Ha a személyi hitelek és a babaváró kamatait akarjuk összehasonlítani, akkor aligha kérdés, hogy melyik termék a kedvezőbb. A legolcsóbb személyi hitelek kamata sem megy 6-7 százalék alá, a babaváró 0 százalékos kamata (kamattámogatás ideje alatta kamatot az állam fizeti meg) pedig nem is lehetne a jelenleginél kisebb. A babaváró még az állam által fizetett 4,73 százalékos kamattámogatással is kedvezőbb - ezt azonban csak abban az esetben kell kifizetnünk, ha az ötödik év elteltével sem születik meg a gyermek, vagy egyéb okból szűnik meg a kamattámogatásra való jogosultságunk.

A futamidőt vizsgálva is jobb a babaváró

A babaváró maximált futamideje 20 év lehet, a havi törlesztő is maximált ugyanakkor - 50 ezer forintban. Ez azt jelenti, hogy ennél magasabb nem lehet a havi törlesztőnk a kamattámogatás ideje alatt, míg egy 10 millió forint feletti személyi hitelnél ez már bőven 100 ezer forint fölött van - ott ugyanis a leghosszabb futamidő is maximum 96 hónap lehet. A babavárónál ráadásul az alacsony THM miatt nem áll fenn az a veszély, hogy a hosszabb törlesztéssel magasabb lesz a teljes visszafizetett összeg. Így az új termék esetén szabadon kitolhatjuk a futamidőt - legfeljebb 20 évig -, hogy alacsonyabb legyen a törlesztőnk.

Egyéb költségek

Hiteligénylésnél nem csak a kamatokat kell figyelembe venni. Személyi kölcsön esetén például számolnunk kell a folyósítási díjjal, a bank felszámolhat előtörlesztési díjat és hitelbírálati díjat is - a babavárónál ezt a jogszabály nem teszi lehetővé. A THM azonban mégsem 0 százalék, a kezességvállalási díjat ugyanis meg kell fizetnie a hitelfelvevőnek az állam felé - ezzel együtt jön ki a nagyságrendileg 0,5 százalékos THM.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy amennyiben két gyermek születik, a házaspár a babaváró fennálló tőketartozás 30 százalékának megfelelő összegű támogatásra jogosult, 3 gyereknél pedig a teljes fennmaradó tőkeösszeget előtörlesztheti az Állam a hitelintézet részére. Így amennyiben 3 gyermekben gondolkodunk, akkor nem is kérdés, hogy melyik hiteltípust kell választanunk - de már egy gyermek esetén is egyértelműnek tűnik a választás.

Az igénylés menete és feltétele

Eddig egészen egyértelműnek tűnt, hogy a babaváró sokkal kedvezőbb a személyi hitelnél, érdemes azonban egy pillantást vetni az igénylés feltételeire. Ahhoz, hogy megkapjuk a babavárót, és az valóban kamatmentes legyen, a leendő anyának bele kell férnie a korhatárba (18-41 év), és a házaspárnak bizony szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie, mint egy sima személyi hiteligénylésnél - ezek egyike például maga a házasság ténye, de az sem mindegy, hogy az illető épp hányadik házasságában él, amikor igényli a hitelt. Az igénylés további feltételeit a jogszabály tartalmazza.

Hitelminősítésen a babaváró hitelt igénylőknek is át kell esnie, mindemellett be kell szereznie egy igazolást a Magyar Államkincstártól is - ez pedig jelentősen lelassíthatja a folyamatot. Ha pedig a szerződési feltételeket nem teljesíti - például nem születik meg a gyermek -, akkor egy összegben kell visszafizetni az addigi kamattámogatását, a fennmaradó összegre pedig a Rendeletben meghatározottak szerint kamatozik tovább a hitele.

A babaváró hátránya továbbá, hogy nem lehet teljesen online igényelni néhány személyi hitellel szemben. Itt elkerülhetetlen lesz, hogy az ügyfelek bemenjenek a fiókba. Ez azonban nem jelent majd jelentős problémát, mert az ügyfelek nagy része még mindig a bankfiókban igényli a hiteleit leginkább - a teljesen online személyi hitelek aránya egyelőre nem számottevő.

A folyósítási idő

A fentiekből következik, hogy a némileg bonyolult igénylési procedúra mellett a folyósítási idő is hosszabb lehet. Bár a Rendelet szerint a babaváró igénylést 10 napon belül kell elbírálni, ez fel sem veheti a versenyt egyes személyi hitelekkel, amely akár órákon belül megérkezhetnek a számlánkra. Így akinek gyorsan kell a pénz, nem tud várni napokat, annak nem lesz alternatíva a babaváró a személyi hitellel szemben.

JTM-korlátok

A futamidőhöz és a törlesztőrészlethez kapcsolódóan ki kell térni a jövedelemarányos törlesztőrészlet szabályokra is. A JTM rendeletek nem teszik lehetővé, hogy a fix kamatozású hitelek a havi nettó jövedelem 50 százalékát meghaladják. Mivel a babavárónak maximálva van a törlesztője, így az jelentősen kedvezőbb mértékben kerül számításba a JTM vizsgálatakor. Így ha esetleg van már egy hitelünk, akkor is jobb döntés lehet a babaváró, hiszen így az alacsonyabb törlesztőrészlet miatt több pénzhez juthatunk. Ne feledjük, a két hitelnek együtt kell beleférnie a jövedelemarányos törlesztőrészlet korlátaiba.

Akkor melyik is a jobb a kettő közül?

A fenti kérdésre nagyon nehéz választ adni, mert bár látszólag hasonló termékekről van szó, valójában mindkettő más élethelyzetben jelenthet megoldást. Ezért is várható az, hogy a babaváró támogatás mellett bőven lesz kereslet a személyi hitelekre. De mik azok az élethelyzetek, amikor a személyi hitel egyértelműen jobb döntés a babaváróval szemben? Ezeket vesszük most sorra:

Ha nem felelnek meg a követelményeknek

Ha nincs házastárs

Ha van házastárs, de nem terveznek gyermeket

Ha van házastárs, de csak kis összegre van szükség

Ha van házastárs, de gyorsan kell a pénz

A fenti négy esetben sem teljesen egyértelmű a választás, ezért részletesen is megvizsgáljuk ezeket. Elöljáróban azonban annyit elmondunk, ha nem a fenti esetek állnak fenn - amelyek azért elég jelentős részét lefedik a magyar társadalomnak - akkor nem is kérdés, hogy az alacsony kamata miatt a babaváró a kedvezőbb. De nézzük meg az egyes eseteket.

Ha nem felelünk meg a babaváró követelményeinek

Nem is szükséges ezt túlmagyarázni: például ha egyik házas fél sem dolgozik, a pár nő tagja elmúlt 41 éves, vagy egészségügyi okból lehetetlen a gyermekvállalás, és ez előre ismert, akkor bizony nem lesz a pár jogosult felvenni a babaváró hitelt. Természetesen vannak további szabályok is, aminek meg kell felelni, ezek egy része azonban a személyi hitelek igénylésére is igaz - azokra tehát nem térnénk ki részletesen. Mindenesetre a személyi hiteleknél nem kizáró ok, ha valaki benne van a korban.

Ha nincs házasság a felek között

Lehet a pár kellően termékeny, fiatal, lehet magas a jövedelme, ha nincs köztük házastársi kapcsolat, akkor szintén nem lesznek jogosultak a babaváró támogatásra. Ugyan nincs kimutatásunk erre vonatkozóan, de nem lepődnénk meg, ha a következő hónapokban megszaporodnának a házasságkötések. Ha valaki egyedülálló, hiába felel meg a korral szemben támasztott követelményeknek, valamint hiába van meg a szándék, akkor sem veheti fel a babavárót.

Ha van házaspár, de nem terveznek gyermeket

Az előző két ponttal ellentétben itt az a különbség, hogy a babaváró hitelt fel lehet venni akkor is, ha a házaspár nem tervez gyereket, nem biztos azonban, hogy érdemes. A jelenlegi szabályozás szerint akkor, ha a folyósítástól számított 5 éven belül nem érkezik meg a gyermek, akkor az addigi kamattámogatást egy összegben, záros határidőn belül kell visszafizetni, a hitel pedig ezután a Rendeletben meghatározott kamattal kamatozik tovább (a jelenlegi kondíciók mellett a kamattámogatás mértéke havi 4,73 százalék, a további kamatozás pedig 7,73 százalék lenne - de ez a referenciahozamoktól függően változhat).

Nem biztos azonban, hogy így sem érdemes felvenni a hitelt. Ha valaki személyi hitelt szeretne felvenni, annak a kamata sok esetben még így is magasabb, mint a babaváróé a gyermekszületés elmaradása után.

Ha a házaspárnak csak kis összegű kölcsönre van szüksége

Ha csak pár százezer forintra van szükség, esetleg 1-2 millió forintra, akkor nem biztos, hogy érdemes babaváró hitelt felvenni, akkor sem, ha egyébként jogosultak lennénk rá, és még gyermekvállaláson is gondolkodunk. Ha hirtelen kiadásunk van pár százezres tételben, a személyi kölcsön kamata nem sokkal magasabb a 0 százalékos kamatnál forintban számolva. Fontos tudni, hogy a babavárót csak egyszer vehetjük igénybe, így ha ellőjük ezt a lehetőséget egy pár százezer forintos igénylésre, azzal megvonjuk magunktól a lehetőséget, hogy később kamattámogatott 10 millióhoz jussunk.

Így tehát aki egyelőre nem biztos magában, és várni szeretne pár hónapot vagy 1-2 évet, de most lenne szüksége kis összegű hitelre, annak racionálisabb döntés a személyi hitel felvétele. Ha pedig mindenképp a kamattámogatott hitelt szeretnénk felvenni, akkor érdemes azt nagy összegben megtenni, hiszen a hosszú futamidő miatt nincsenek jelentős különbségek a törlesztőrészletben. Amennyiben azonban kivárunk, mindenképp figyeljünk arra, hogy a 2022. december 31-i határidőből ne csússzunk ki. Eddig lehet ugyanis szerződni a babaváró hitelre.

Ha van házastárs, de gyorsan kell a pénz

Az is egyértelműen látszik, hogy a gyors folyósítás nem biztos, hogy a babaváró támogatás erőssége lesz. A személyi hitel ezzel szemben órákon belül is a számlán lehet, így amennyiben olyan élethelyzet adódik, akkor a házaspár nem várhat a babaváró támogatásra, személyi hitelt kell igényelnie. A kis összegű igényléseknél ez nem is okoz feltétlenül kellemetlenséget, ahogy azt fentebb írtuk, az viszont meglehetősen kellemetlen lehet, ha a nagy összegű hitelről emiatt marad le a házaspár.

Összegzés

Összegzésül azt mondhatjuk, hogy amennyiben a házaspár minden követelménynek megfelel, és nagy összegben igényelne hitelt, valamint terveik között gyermekvállalás is szerepel, akkor valójában nincs kérdés, hogy a babaváró a jó döntés. Mindenesetre számos olyan élethelyzet van, amikor erre nem lesz lehetőség, ezért azt várjuk, hogy a személyi hiteleket nem fogja jelentős mértékben kiszorítani a babaváró támogatás.