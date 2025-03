Óriásit ugrott a személyi kölcsönök átlagösszege: átlépte a bűvös 3 milliós hatért

Két év alatt 50 százalék felett emelkedett a hiteligénylők által felvenni tervezett személyi hitelek átlagos összege.

Két év alatt 50 százalék felett emelkedett a hiteligénylők által felvenni tervezett személyi hitelek átlagos összege. De mi húzódhat meg a drasztikus növekedés mögött? Megjelent a Magyar Nemzeti Bank 2025. január hónapra vonatkozó statisztikája a hitelvolumenekről, kamatszintekről. Az adatok alapján 74,03 milliárd forint személyi kölcsönre kötöttek szerződést a magyarok az év első hónapjában.

Ez egy roppant erős adat, az egy évvel korábbi volument 43,91 százalékkal haladta meg a 2025. év eleji érték. (Azt hozzá kell tenni, hogy 2024. nyarán ennél magasabb havi volumennel is lehetett találkozni.) A statisztikák alapján januárban 23 823 szerződést kötöttek, ez is szép szám, de például 2024. júliusában a 30 ezret is meghaladta azok száma, akik személyi hitelt igényeltek.

Ugyanakkor a hitelvolumen és a szerződésszám alapján már meghatározható az átlagos kölcsönösszeg nagysága is, ez 2025. januárjában 3 107 405 forint volt. Ilyen magas még sosem volt ez az összeg, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb összegű személyi kölcsönt igényelnek az érdeklődők.