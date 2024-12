Nullás hitelekkel támadnak: óvatosan, simán megégetheted magad a karácsonyi akciókkal!

Ahogy közeledik a karácsony, egyre több áruház kínál 0%-os THM-mel elérhető áruhiteleket. Az ilyen ajánlatok különösen vonzónak tűnhetnek, főleg, ha például egy több százezer forintos elektronikai eszköz megvásárlásáról van szó, amelynek az árát nem mindenki tudja azonnal kifizetni. De vajon valóban igaz, hogy a jelenlegi, még mindig magas kamatok mellett 0%-os hitelt vehetünk igénybe? Hogyan lehet ez előnyös az áruházak számára, és mire érdemes figyelni, ha ilyen lehetőség mellett döntünk?

Nem véletlenül tartja a mondás, ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem is az. Ez a gondolat sokakban felmerülhet, amikor az év végi ünnepek közeledtével egyre gyakrabban találkoznak 0%-os THM-mel kínált áruhitelekkel. Jogos a kérdés: vajon miért érné meg valakinek ingyenhitelt biztosítani csupán azért, hogy a vásárló részletekben fizethesse ki egy olyan termék árát, amelyet egy összegben talán nem tudna, vagy csak nehezen tudna megvásárolni?

Látszólag talán még bonyolultabbá válik a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy a vásárlók által igényelt hitelt nem maga az áruház biztosítja, hanem egy vele szerződésben lévő hitelintézet. Elképzelhető, hogy az áruház számára valamilyen módon megéri részletfizetéssel értékesíteni a termékeit, de vajon miért érné meg ez a hitelt ténylegesen nyújtó banknak?

Hogyan jön ki a matek?

Érdemes minden alkalommal hangsúlyozni, hogy nagy különbség van aközött, ha egy hitelt 0% kamattal vagy 0% THM-mel kínálnak. Az előbbi esetben előfordulhat, hogy a tőketartozás valóban nem kamatozik, ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy más jogcímen, például kezelési költség formájában további díjakat számítsanak fel a vásárlónak. Végső soron pedig mindegy, hogy ezeket milyen címen fizeti az adós, hiszen a lényeg ugyanaz: a termékért többet fog fizetni, mintha az árát egy összegben rendezte volna.

Ezért különösen lényeges, hogy ne a hitel kamatozása, hanem a teljes hiteldíjmutatója (THM) legyen nulla. Csak ebben az esetben lehetünk biztosak abban, hogy a hitelnek valóban nincs semmilyen költsége – feltéve, hogy az adós maradéktalanul betartja a szerződésben foglaltakat. Természetesen a hitelt nyújtó banknak így sem lenne előnyös, ha nem jutna hozzá a hitelezéssel járó költségeihez, ezért ezeket nem a vásárlótól, hanem az áruháztól szedi be.

Elsőre ez veszteséges üzletnek tűnhet az áruház számára, de ha jobban belegondolunk, lényegében nincs különbség aközött, hogy bizonyos termékeire árengedményt hirdet, vagy átvállalja az áruhitel költségeit. Sőt, a reklám szempontjából a 0% THM talán még vonzóbb is, mint például egy 20%-os árkedvezmény.

Az áruháznak egyébként más szempontok alapján is megérheti az ilyen akciók indítása – például előfordulhat, hogy bizonyos termékeket már amúgy is ki szeretne söpörni a készletéből, vagy egyszerűen az év végi forgalom növelése a célja. Még az áruhitel költségeinek átvállalása mellett is van lehetősége arra, hogy máshol visszahozza az ebből fakadó veszteséget – például ezeket a költségeket beépítheti az áraiba. Így végső soron a vásárlók viselhetik ezeket a kiadásokat. Érdemes tehát odafigyelni, hiszen nem kizárt, hogy ugyanazt a terméket máshol kedvezőbb áron is megvásárolhatjuk, mint annál az áruháznál, amely a 0%-os hitellehetőséget kínálja.

Az ördög a részletekben rejlik

A 0%-os THM mellett érdemes alaposan átnézni az ajánlat egyéb részleteit is, mivel könnyen előfordulhatnak olyan feltételek, amelyeket nem szívesen vállalnánk magunkra. Például előírhatják, hogy az áruhitel igénybevételével egyidejűleg az ügyfélnek egyéb szolgáltatást, például hitelkártyát is kell igényelnie. Ez önmagában nem feltétlenül jelent problémát, de mindenképpen fontos, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, mit írunk alá.

Fontos tisztában lenni azzal is, mi történik, ha adósként esetleg megcsúszunk valamelyik törlesztőrészlettel – ilyenkor előfordulhat, hogy a késedelmi kamat már korántsem olyan kedvező. Összességében tehát a 0%-os ajánlat valóban előnyös lehet a vásárló számára, de a pontos feltételeket mindenképpen gondosan át kell tekinteni, mielőtt bármit aláírunk.

Áruhitelekben utazó bankok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) termékkeresőjének segítségével megvizsgáltuk, hogy jelenleg Magyarországon az OTP, az MBH, a Cetelem és a Cofidis kínál áruhitel-termékeket. Ez azt jelenti, hogy az áruházakban elérhető hitelajánlatok igénybevétele esetén a vásárlók ezen négy pénzintézet valamelyikénél kötnek ki. Ugyanakkor az oldalon elvégezhető lekérdezésekből is jól látszik, hogy közel sem minden áruhitelnek 0% a THM-je – van olyan konstrukció, ahol annak 46,20%-ban meghatározva a lehetséges maximuma.

Mindez pedig megint csak arra világít rá, hogy bizony észnél kell lennünk akkor, amikor áruhitel igénybevétele mellett döntünk – nem ördögtől való az áruhitelre vásárlás, ám mindenképp legyünk körültekintőek, és szánjunk időt a részletek megismerésére is.

Áruhitelek és a(z web)áruházak

Végezetül több áruházláncot, online piacteret is megkérdeztünk, milyen áruhiteles akciókkal, ajánlatokkal készülnek az év végi ünnepekre. Cikkünk megjelenéséig csak a MediaMarkt és az eMAG válaszoltak kérdéseinkre. Előbbitől megtudtuk, hogy náluk már javában tart a nagy akciózás – az aktuális áruhitelkonstrukció 2024. október 1-től érvényes, és egészen december 31-ig tart a MediaMarktnál. Az áruházlánc válaszából ugyanakkor az is kiderült, hogy az újév elején is számíthatnak majd a vásárlók új finanszírozási lehetőségekre.

A MediaMarkt mostani konstrukcióról megtudtuk, hogy 24 900 forinttól kínálnak 0%-os THM mellett termékeket, melyek között találhatók mobiltelefonok, informatikai eszközök, televíziók és egyéb szórakoztató elektronikai termékek is. A felsorolt termékkategóriák egyúttal lefedik az ünnepi időszakban legnagyobb népszerűségnek örvendő termékek listáját is, ugyanis az áruházlánc szerint ezek gyakran kerülnek a karácsonyfa alá.

Az eMAG esetében kicsivel bonyolultabb a kép, hiszen itt nem csak egy webáruházról, hanem egy marketplace platformról is beszélünk, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csupán a webáruház által forgalmazott termékeket lehet áruhitelre megvásárolni, hanem a platform marketplace-partnerei által kínáltakat is.

A fent vázolt körülményekből ugyanakkor az is következik, hogy az elérhető ajánlatok feltételei eltérőek. Ennek ellenére néhány konkrét példát is elárult az eMAG:

„Ugyanakkor az elérhető ajánlatok feltételei eltérőek, ezért néhány példát tudunk említeni: például elérhető 4 hónapra szóló, 0% THM-mel kínált áruhitel, amely a Cofidis Magyarországi Fióktelepének ajánlata bruttó 40 ezer forintos kosárérték elérésekor aktiválható, a Magyar Cetelem Zrt-nél a kosárérték határa 25 ezer forint, míg az OTP Bank Nyrt. esetében 30 ezer forint.

Egy másik példa: 20 hónapra szóló, 0% THM-es áruhitel a Cofidis Magyarországi Fióktelepe esetében 60 ezer forintos kosárérték mellett, a Magyar Cetelem Zrt. esetében 50 ezer forintos kosárérték felett, az OTP Bank Nyrt. ajánlata esetében 30 ezer forintos kosárérték mellett igényelhető.”

Ebből a válaszból egyúttal az is kiderül, hogy „az eMAG Magyarország Kft. a Magyar Cetelem Zrt. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe és az OTP Bank Nyrt. hitelközvetítőjeként jár el”. A webáruház tehát az előző alfejezetben felsorolt négy hitelintézetből hárommal is szerződésben áll. Ebben egyébként különböznek a MediaMarktól – utóbbi a negyedik hitelintézettel, az MBH Bank Nyrt-vel áll szerződésben.

Kíváncsiak voltunk, hogy az elérhető termékkínálat mekkora része vásárolható meg „ingyenhitellel”, ám erre egyik esetben sem könnyű választ adni. Az eMAG esetében a fent vázolt feltételrendszer miatt nehéz erre válaszolni, hiszen részletfizetéssel történő vásárláskor meghatározott kosárérték elérése a feltétel, és nem az számít, hogy mit vásárol az illető. A MediaMarkt esetében pedig azért nehéz ezt megválaszolni, mert az áruházlánc elmondása szerint a pontos termékkínálat folyamatosan frissül.

Arra a kérdésünkre, hogy mely termékek esetében számítanak a legnagyobb keresletre, az eMAG-tól is hasonló választ kaptunk, mint a MediaMarktól:

A szokásos slágerkategóriáknak az okostelefonok, laptopot, háztartási nagygépek, tévék számítanak, de sokan rendelnek részletfizetéssel játékkonzolt, vagy akár elektromos rollert is. Egy másik egyre népszerűbb kategóriának számítanak a prémium kategóriás háztartási kisgépek - például automata kávégépek, állóporszívók, nagyobb tudású vertikális porszívók.