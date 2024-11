Ennek sokan nem fognak örülni: megemelte lakáshitelei kamatait a K&H Bank

Megemeli lakáshiteleinek kamatát a K&H Bank, a döntés a mostani pénzpiaci hozamok ismeretében nem is annyira meglepő - írja a Bankmonitor.

2024. november 12-től a bank egységesen az összes jövedelmi kategóriában és kamatperiódusban megemelte 0,3 százalékponttal az ügyleti kamatot. Fontos, hogy itt kamatról és nem THM-ről van szó, vagyis az ügyfelek által fizetett THM ennél még magasabb egy kicsivel.

Hogyan változott a K&H lakáshitelének kamata?

a. 5 évig fix kamatozás esetén

499 999 Ft alatti jövedelem esetén 7,29% → 7,59%

500 000 – 799 999 Ft közötti jövedelem esetén 6,99% → 7,29%

800 000 Ft feletti jövedelem esetén 6,79% → 7,09%

b. 10 évig fix kamatozás esetén

499 999 Ft alatti jövedelem esetén 7,49% → 7,79%

500 000 – 799 999 Ft közötti jövedelem esetén 7,19% → 7,49%

800 000 Ft feletti jövedelem és 20 millió Ft alatti kölcsönösszeg esetén 6,99% → 7,29%

800 000 Ft feletti jövedelem és 20 millió Ft-ot elérő kölcsönösszeg esetén 6,89% → 7,19%

c. Végig fix kamatozás esetén (61-120 hónapos futamidő mellett)

499 999 Ft alatti jövedelem esetén 7,49% → 7,79%

500 000 – 799 999 Ft közötti jövedelem esetén 7,19% → 7,49%

800 000 Ft feletti jövedelem és 20 millió Ft alatti kölcsönösszeg esetén 6,99% → 7,29%

800 000 Ft feletti jövedelem és 20 millió Ft-ot elérő kölcsönösszeg esetén 6,89% → 7,19%

d. Végig fix kamatozás esetén (121-240 hónapos futamidő mellett)

499 999 Ft alatti jövedelem esetén 7,79% → 8,09%

500 000 – 799 999 Ft közötti jövedelem esetén 7,79% → 8,09%

800 000 Ft feletti jövedelem esetén 7,79% → 8,09%

Mit jelent ez valójában?

A Bankmonitor szakértői ezt egy példán keresztül nézték meg. Az érdeklődők igazolt nettó jövedelme havi 600 ezer Ft, a kölcsönösszeg 25 millió Ft, a kamat 10 évig fix.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha november 12. előtt igényelte a lakáshitelt az érdeklődő, akkor a törlesztőrészlete havi 196 686 forint lenne, a kamat 7,19 %. November 12-től ugyanez a hitel az ügyleti kamat 0,3 százalékpontos emelkedése miatt 201 245 forint havi törlesztőrészlettel elérhető. Ez a kamatmódosítás tehát 4 559 forintos emelkedést eredményez havonta, ami 20 év alatt 1 094 232 forinttal növeli meg a teljes futamidő alatti visszafizetést.

A piaci környezet alátámasztja a kamatemelést

A K&H Bank által most meglépett kamatemelése érhető lépés, mivel az elmúlt két hónapban kialakult hozamkörnyezetben már szinte a hitelek banki forrásköltségével megegyező kamaton folyósították a pénzintézetek a lakáshiteleket. Ez azt jelenti, hogy a bankok nyeresége az új hiteleken elhanyagolható. Ebből az is következik, hogy nem érdemes halogatni a hitelfelvételt, mert a kamatok csökkenése egyelőre nem várható, sőt, a jelenlegi emelés más bankokat is hasonló lépésre ösztönözhet.

A környezetből adódóan nem lenne meglepő, ha hamarosan más bankok is csatlakoznak és kamatot emelnek a lakáshitelek esetében. Ezzel az emeléssel még egy lépéssel messzebb kerültünk a korábban belengetett önkéntes THM plafontól, hiszen ott a THM értéke nem haladhatná meg az 5%-ot. Ez az emelés is arról tanúskodik, hogy ha lesz is 5%-os lakáshitel januártól, akkor az nem lesz általános, az csak a hiteligénylők egy szűkebb rétegére lesz érvényes.

Felmérés: Áldás, vagy átok a hitel?

A hitel, mint pénzügyi termék megítélése 2024-ben sem egyértelmű. Éppen ezért a Pénzcentrum és a Bankmonitor közös kutatásában arra keresi a választ, hogy az „átlagember” hogyan gondolkozik a hitelekkel kapcsolatban. Arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a lakosság arról, hogy valóban lehet a hitel egy értéket teremtő eszköz, amivel gyarapodhatunk, vagy a társadalmi megítélés szerint inkább negatív vonatkozásai vannak a hitelfelvételnek. Segítsd a munkánkat, és töltsd ki az aláébbi felmérést arról, vajon mi jellemzi a bank és az adós viszonyát Magyarországon.