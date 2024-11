Egyre kilátástalanabb lakást bérelni Budapesten: elkeserítő, mit lehet ma kapni a tavalyi átlagárakon

Idén is folytatódott a drágulás a budapesti és az országos albérletpiacon is. Ha a tavalyi árakat vizsgáljuk elsőre ugyan csak néhány tízezres emelkedést tapasztalhatunk, ez mégis komoly plusz költségeket róhat az albérletkeresőkre. Sokan kényszerülnek válaszút elé, hogy vállalják a magasabb kauciót és a megemelkedett lakhatási kiadásokat vagy csökkentik az igényeiket és egy kisebb, kevésbé jó állapotú lakás mellett döntenek. Megnéztük, hogy milyen lakásra futja most a tavalyi büdzséből.

Az egyetemi felvételi utáni csúcsidőszakban mindig kiugróan magas árakkal lehet találkozni, ám az árak emelkedése most kevésbé mutatott drámai képet, mivel a megnövekedett kereslettel a kínálat is tudta tartani a tempót. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint pedig a kínálat bővülése egyértelműen mérsékli a bérleti-díjak növekedési ütemét.

Az ingatlan.com elemzése alapján Budapesten a kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díja 250 ezer forint. A vármegyeszékhelyek között továbbra is tartja a dobogós pozíciót Debrecen, ahol átlagosan 230 ezer forintért bérelhető lakás. A legolcsóbbak pedig Kaposvár és Miskolc, ahol 110 ezer forint az átlagos lakbér. Az egyetemvárosok közül Győrben 190 ezer forinttal, Szegeden 160 ezerrel, Pécsen pedig 150 ezerrel számolhatnak a lakáskeresők.

Nem jelentős, de egy havi bérleti díj kifizetésénél, mégis érezhető a különbség, ha a tavalyi árakat is megnézzük. 2023-ban Budapesten 235-240 ezer forint volt az átlagos lakbér. A vármegyeszékhelyeken az összesített átlagos bérleti díj 135 ezerről 140 ezerre emelkedett tavaly. A legdrágábbként említett Debreceni albérletek 200 ezer forintba kerültek havonta.

Ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk első ránézésre nem tűnhet borsosnak a „néhány tízezres” drágulás azonban, ha figyelembe vesszük a kauciót vagy éppen azt, hogy ezzel az összeggel minden hónapban növekszik a lakhatásra fordítandó összeg, akkor már nem is annyira csekély a változás. Természetesen most is járható út az, hogy a korábbi összeget egyfajta limitként kitűzve, a tavalyi áron keresünk ingatlant. A Pénzcentrummal utánanéztünk, hogy milyen lakást kaphatunk most, a tavalyi ársávban.

Szűk kínálatot ad a tavalyi pénztárca

A zenga.hu oldalán Budapesten összesen 2500 budapesti albérlet szerepelt a listán, ha pedig beállítottuk a 230 ezres maximum bérleti díjat szűrőként, a találatok száma 540-re csökkent. Az ingatlan.com felületén jelenleg összesen 9456 budapesti kiadó lakást találhatunk. Ha a szűrőben rögzítjük a tavalyi 230 ezres bérleti díjat maximumként, akkor a szám azonnal 2584-re apad, vagyis ez alapján jól látható, hogy a 2023-as átlagos árért idén kevesebb mint az ingatlanok negyedéből válogathatnak az albérlet keresők és ez a szám még tartalmazza a kiadó szobákat is, hiszen további feltételeket még nem állítottunk be.

A legolcsóbb teljes lakás a kínálatban 84 ezer forintért bérelhető, gyakorlatilag szoba áron. Nem véletlen, hiszen egy nem túl jó állapotú egyszobás, 24 négyzetméteres lakásról van szó a VI. kerületi, Szondi utcában. A leírás szerint nagy belmagasságú lakás, igényesen berendezve, gáztűzhellyel.

A szöveg arról is ír, hogy „nem teljesen felújított, napfényes lakás”, amely a társasház közös kertjére, vagyis a belső udvarra néz. A Városliget közelsége csábító lehet, de egy valóban igényesen bútorozott, jó állapotú, kicsit nagyobb lakásért már jobban a zsebünkbe kell nyúlnunk.

A lista nyolcadik oldalán, rengeteg szoba és kevésbé jó állapotú studiólakás hirdetése után találtuk az első olyan ajánlatokat, amelyek 20 négyzetméternél valamivel nagyobb, önálló lakást kínálnak, a képek alapján is költözhető állapotban. Ezeknek a lakásoknak a bérleti díja 120 ezer forint + rezsitől indult, ám még mindig nem több szobás kiadó ingatlanok közül válogathatunk ezért az összegért.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Csúcslakások a 230 ezres limittel

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen a megadott limitösszegünkhöz igazodva a csúcslakás, milyen ingatlanok vannak a találati lista legdrágább lakásai között. 230 ezer forintért az első három helyen 30-50 négyzetméter közötti albérleteket találunk, eltérő állapotban és lokációval.

A keresés első helyén egy XI. kerületi 50 négyzetméteres kétszobás lakás áll, amelyhez egy 4 négyzetméteres erkély is tartozik. Az ingatlan 2001 és 2010 között épült, a szöveg szerint újszerű állapotú. Egy liftes ház második emeletén van, ennek ellenére a közös költség a fűtéssel, vízmelegítéssel együtt is csak 23 ezer forint. Mégis a hirdetést böngészve sajnos ez a lakás ki is esik a „Mit bérelhetünk tavalyi áron?” versenyünkből, hiszen az első mondatokból kiderül, hogy kötelező a teremgarázs helyet is kibérelni a lakással együtt.

Így a havi bérleti díj 230 ezer forint ugyan, de havonta ki kell fizetni 30 ezer forintot pluszban a garázsért.

A második 230 ezres lakás hirdetésében már nem találtunk hasonló csavart. A 44 négyzetméteres, 1+1 félszobás újépítésű lakás látszólag valóban 230 ezerért bérelhető, rejtett költségek nélkül. A kiadó ingatlan a Thermal Zugló Lakóparkban van, a XVI. kerületi Fischer István utcában. A lista harmadik lakása szintén 230 ezerért egy IX.kerületi, 34 négyzetméteres, 1+1 félszobás lakás a Dandár utcában. Az ingatlan bútorozva és gépesítve, klímával, újszerű állapotban kiadó.

Nagyerdő, kis lakás

Az elemzések alapján a legdrágább megyeszékhely Debrecen volt tavaly és idén is a kiadó lakások szempontjából. Hasonlóan a budapesti kínálatnál itt is először a teljes választékot néztük meg, majd beállítottuk a tavalyi átlagárat maximumként.

Elsőre 962 kiadó ingatlant listázott a kereső Debrecenbe, a 200 ezres limit pedig 237 találatot hozott, amelyből a legolcsóbb lakás egy 130 ezer forintos, 31 négyzetméteres garzon. Debrecenben a platformon is hasonlóan alakultak a számok: maximum összeg nélkül 390 kiadó lakást találtunk, 200 ezerig szűrve pedig 90 ajánlat maradt a listán.