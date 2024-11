Vallott az Erste: továbbra is brutális a magyarok hiteléhsége, hová vezet ez?

Az Erste 2024 első kilenc havi eredményeiről Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese, és Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, a vállalati és pénzügyi piacok üzletág vezetője számolt be a bank sajtótájékoztatóján, melyen a Pénzcentrum is részt vett.

"Az elvárásnak megfelelően zártuk az első kilenc hónapot" - kezdte beszámolóját Jelasity Radován elnök-vezérigazgató. A működési bevétel 18,9%-ak nőtt elsősorban az aktív ügyfélszám és a kezelt vagyon növekedése miatt. Ezen belül a kamatbevételek mellett a díj- és jutalékbevételek 22%-os növekedést mutattak. A működési költség növekedése 13,5%-os volt.

Az Erste működési eredménye 183 milliárd forint lett, szemben a 2023-as 150 milliárd forinttal.

Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a jelzáloghitelek folyósítása a 2022-es lendületet is meghaladta mostanra, miközben rekordszintű volt a bővülés a fogyasztási hitelezésben is. A szigorítások ellenére a babaváró hitelek folyósítása is a tavalyi szinten tudott maradni.

A jelzáloghiteleknél 150%-os, a személyi kölcsönöknél 40%-os az új folyósítások emelkedése a tavalyi év azonos időszakához képest. A babaváró hiteleknél 2%-os emelkedés figyelhető meg.

A kártyás tranzakciók 26%-a online - ezeknek a tranzakcióknak a növekedési dinamikája az offline költések kétszerese (+18%). A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az online költések 47%-a már külföldi, a növekedés sebessége négyszer nagyobb az online belföldi vásárlásokénál. Az online külföldi tranzakciók növekedését leginkább a mobiltárcás költségek hajtják.

Harmati László azt is elmondta, hogy az erstés ügyfelek több mint 70%-a aktív digitálisan. Sőt, a lakossági ügyfelek több mint 75%-a csak mobilbankot használ, a hibrid és csak webet használók aránya pedig kiegyenlítődött. Kiemelte, mostanra a babaváró hitelek, a jelzáloghitelek és az életbiztosítások kivételével minden más termék online értékesítése megoldott a banknál (számlák, bankkártyák, megtakarítások és befektetések, egyéb biztosítások, lakastakarék, nyugdíjcélú megtakarítások).

A babavárón dolgozunk, év végére az is kész lesz

- fűzte ehhez még hozzá Harmati László.

Nőtt a kezelt ügyfélvagyon is

A kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – szeptember végén 6 163 milliárd forint volt, ami 20 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A megtakarításokon belül a befektetések aránya sosem látott szintre, 71 százalékra emelkedett - mondta el Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója.