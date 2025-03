Nem tart ki a forint ereje 2025-ben: nagyon durva gyengülés jöhet, ez mindenkinek fájni fog

Jelentős növekedési ugrás következhet a magyar gazdaság teljesítményében, de a forint őszre komoly gyengülést szenvedhet majd el - ez derült ki az Erste szerdai elemzői kitekintőjén.

Két százalékkal nőhet az előrejelzések szerint a magyar gazdaság teljesítménye 2025-ben - ez derült ki az Erste szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. Mint a bank elemzői fogalmaztak, a teljesítmény növekedését leginkább a fogyasztás újbóli beindulása indikálhatja, viszont a konjunktúrával nőhet az infláció mértéke is: ez várhatóan 5,5 százalék lesz erre az évre vetítve.

Bár a forint árfolyama stabilizálódhat a következő rövid időszakban, őszre várhatóan ismét nagyobb gyengülés következik az euróval szemben: az elemzők szerint 410 forintba is kerülhet majd egy euró, és középtávon is az várható, hogy a magyar fizetőeszköz lassú leértékelődése folytatódni fog.

Nincs elmozdulás a bizalmi indexekben sem: mind a fogyasztói, mind az üzleti bizalom szintje stagnál, pedig érdemben növekednie kellene, hogy a fogyasztás a kívánatosabb szinten be tudjon indulni. A Pénzcentrum kérdésére az elemzők elmondták, hogy bár valóban egyre nagyobb a reálbérek emelkedése, a fogyasztói bizalom nyár óta képtelen növekedni, erre pedig az a magyarázat, hogy a háztartások inflációs várakozásai egyre rosszabbak - vagyis nem mernek nagyobb mértékben fogyasztani.

Az inflációval kapcsolatban az Erste elemzői leszögezték, hogy egyáltalán nem indult jól az év. Gyorsult a pénzromlás üzeme, januárban és februárban is öt százalék feletti inflációt regisztrált a magyar gazdaság. Látványosan drágultak az élelmiszerek, és kedvezőtlen az is, hogy a maginfláció is hat százalék felett volt, ami emelkedő árnyomásra enged következtetni.

Az elemzők arra is rávilágítottak, hogy a külföldi feldolgozóipar magához térni látszik, gyengült azonban az eddig stabil szolgáltatói szektor, ami még érdekes tényező lehet az inflációban. Az Egyesült Államokban az infláció - hasonlóan az eurózónáéhoz - egy elfogadhatóbb szintre állt be a múlt év utolsó hónapjaiban, csakhogy az értékek azóta beragadni látszanak.