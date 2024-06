Mi folyik itt? Rengeteg családnak nem elég a CSOK Plusz: így tudják csak megoldani a lakásvásárlást

A CSOK Plusz támogatott kölcsön összege akár 50 millió Ft is lehet. Ettől függetlenül a Bankmonitor kalkulátorán keresztül igénylők több, mint harmada még piaci hitelt is felhasznál lakáscélja megvalósításához. A CSOK+ a 2024-es év egyik nagy dobása, a támogatott kölcsön kamata legfeljebb 3% lehet, ráadásul a futamidő alatt születendő második babától kezdve minden gyermek után elengednek a fennálló tartozásból 10-10 millió Ft-ot.

A felvehető maximális összeg is függ a gyerekek számától:

Egy gyerek esetén legfeljebb 15 millió Ft lehet a támogatott hitel összege.

Két gyerek esetén legfeljebb 30 millió Ft lehet a támogatott hitel összege.

Három, vagy több gyerek esetén legfeljebb 50 millió Ft lehet a támogatott hitel összege.

A maximális összeg meghatározásánál figyelembe veszik a meglévő és vállalt gyermekeket is, ugyanakkor fontos tudni, hogy gyermekvállalás nélkül nem lehet megigényelni a hitelt.

A relatív magas hitelösszeg ellenére a családok jó részének piaci kamatozású kölcsönre is szüksége van a lakásvásárláshoz, építkezéshez. Az év első 5 hónapjában a Bankmonitor kalkulátorán keresztül CSOK Pluszt igénylők 36,5 százaléka ugyanis piaci lakáshitellel is kiegészítette a támogatott kölcsönt. A Bankmonitornál május végéig CSOK Pluszt igénylők átlagosan 25,9 millió forintot vettek fel. Lehet meglepő, de azok, akik piaci lakáshitellel is kiegészítik a támogatást nem kérnek érdemben kevesebb támogatott hitelt: átlagosan 25,25 millió forint CSOK Plusz mellé még 18,9 millió forint piaci kölcsönt vettek fel az érintett igénylők.

A 44,15 millió forint kölcsönösszeghez kapcsolódó törlesztőrészlet már azért igen magas. A 25,25 millió forint CSOK+ kölcsön induló részlete 3%-os kamat mellett 63 125 forint között alakulhat. (az első évben csak kamatot kell a hitelre fizetni.) 20 éves futamidő esetén a második évtől a havi részlet 145 425 forint lenne. Egy 20 éves futamidejű 18,9 millió forint összegű piaci lakáshitel kamata 6,5% körül alakulhat, induló törlesztőrészlete pedig 140 913 forint lenne.

Vagyis a teljes, 44 150 000 forint kölcsön induló havi részlete 204 038 forint lenne, ami a második évtől 286 338 forintra emelkedne. Ennek rendezéséhez legalább 573 ezer forint igazolt nettó jövedelemre lenne szükség.

Ezen családoknál felértékelődik a megfelelő bankválasztás: ugyan a CSOK Plusz kondíciói nagyon hasonlók az egyes bankoknál, de a piaci kölcsönök kamatánál már érdemi különbséget lehet látni. Márpedig a két kölcsönt ugyanazon pénzintézettől kell felvenni az igénylőknek, ugyanis két különböző bank jelzálogjoggal jellemzően nem terheli meg ugyanazt az ingatlant.