Hatalmas bejelentést tett a milliárdos: gigantikus pénzosztásba kezd, ők a szerencsések

Bill Gates bejelentette, hogy vagyona nagy részét az afrikai egészségügyi és oktatási szolgáltatások fejlesztésére fordítja a következő 20 évben, miközben a kontinens fiatal innovátorainak a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazására tett javaslatot - írta a BBC.

A Microsoft alapítója az etiópiai Addisz-Abebában, az Afrikai Unió székhelyén tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az emberi potenciál felszabadításával az egészségügy és az oktatás révén Afrika minden országa a jólét útjára léphet.

Gates nemrég jelentette be, hogy 2045-ig vagyonának 99%-át - amely várhatóan eléri a 200 milliárd dollárt (150 milliárd fontot) - jótékony célokra fordítja, amikor alapítványa befejezi működését. "Nemrég kötelezettséget vállaltam, hogy vagyonomat a következő 20 évben szétosztom. Ennek a finanszírozásnak a többségét arra fordítjuk, hogy segítsünk az afrikai kihívások kezelésében" - mondta.

Graça Machel, Mozambik korábbi first ladyje üdvözölte a bejelentést, kiemelve, hogy az a válság pillanatában érkezett, különösen mivel az Egyesült Államok kormánya Donald Trump "Amerika az első" politikájának részeként csökkentette az Afrikának nyújtott segélyeket.

A Gates Alapítvány, amely hosszú ideje működik Afrikában, az alapellátás javítására összpontosít. "Amit megtanultunk, az az, hogy ha segítünk az anyának egészségesnek maradni és jól táplálkozni a terhesség előtt és alatt, az hozza a legerősebb eredményeket" - magyarázta Gates. "Ha biztosítjuk, hogy a gyermek is megfelelő táplálékhoz jusson az első négy évben, az mindent megváltoztat."

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt Bill Gates: ez a 3 szakma élheti túl a mesterséges intelligencia hatalomátvételét Az AI egyre több munkakört vált ki, Gates szerint mégis létezik három olyan szakma, amely nemcsak túléli ezt a technológiai forradalmat, de kulcsszerepet is játszik majd.

A technológiai milliárdos a fiatal innovátoroknak szóló üzenetében megjegyezte, hogy a mobiltelefonok forradalmasították a banki szolgáltatásokat Afrikában, és érvelt amellett, hogy a mesterséges intelligenciát most a kontinens javára kellene használni. "Afrika nagyrészt kihagyta a hagyományos banki szolgáltatásokat, és most lehetőségetek van arra, hogy a következő generációs egészségügyi rendszerek kiépítésekor elgondolkodjatok azon, hogyan építhető be az MI" - mondta.

Gates Ruandát hozta fel példaként, ahol már MI-vel támogatott ultrahangot használnak a magas kockázatú terhességek azonosítására. A Gates Alapítvány három prioritást határozott meg: az anyák és csecsemők megelőzhető halálának megszüntetését, a következő generáció halálos fertőző betegségektől mentes felnevelését és milliók kiemelését a szegénységből.

"Az emberek sok mindent fognak mondani rólam, amikor meghalok, de eltökélt vagyok abban, hogy a 'gazdagon halt meg' ne legyen köztük" - írta Gates egy blogbejegyzésben. Vagyonának 99%-os szétosztása után is a világ ötödik leggazdagabb embere maradhat a Bloomberg szerint.