Itt él házának árverezése óta Zalatnay Sarolta: lakhatási helyzetéről vallott az énekesnő

Jó ideig nem kell albérletet keresnie Zalatnay Saroltának, miután a bedőlt hitele miatt elvesztette a házát. Ugyanis korábban egy Németországba kiköltöző ismerőse otthonába költözhetett be, ameddig ők távol vannak. Most úgy néz ki, egyhamar nem is fognak visszajönnni.

Tavaly került bajba Zalatnay Sarolta: a magas törlesztőrészletek miatt elvesztette a házát, és ideiglenesen az egyik barátja tárnoki otthonába költözött, aki családostul Németországban kezdett új életet. Ám akkor még arról volt szó, hogy mindössze két év haladékot nyert az albérletkeresést illetően, ugyanis az ismerősei visszajönnek majd Magyarországra. Ám most úgy fest, erre nem a közeljövőben kerül sor. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az énekesnő a Blikknek elmondta, valószínűleg eltart majd még egy darabig, mire ismerősei hazaköltöznek, ha egyáltalán erre sor kerül, mert nagyon bejött nekik a kinti élet. Ennek egyfelől örülök, hiszen nagyon megszerettem ez a környéket, szinte el sem tudnám képzelni az életemet máshol. Az egyetlen bánatom, hogy hiányzik a lányom, Niki, aki dolgozik, és a legtöbbször Pesten van. Persze, minden héten meglátogat, illetve telefonon is sokat beszélünk, tehát nem hiszem, hogy sokat változtatna a kapcsolatunkon, ha a fővárosban keresnék lakást - magyarázta. Hozzátette, rengeteg koncertje van, a két ünnep között kerít majd rá alkalmat, hogy a barátai és a szerettei körében megünnepelje a születésnapját.

