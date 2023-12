Ezeknek a magyaroknak esélyük sincs az állami támogatásokra: nekik mi marad, hogy lesz lakásuk?

Sok pár ódzkodik attól, hogy egy családtámogatás vagy kedvező hitel miatt „leszerződjenek” a gyerekvállalásra. Nem arról van szó, hogy ne akarnának gyereket, ám nem szeretnének előre elköteleződni. Mások pedig nem házasságpártiak, sokszor azért, mert nem tartják szükségesnek a „papírt”, pénzügyi kényszerből pedig nem lépnének frigyre. Szakértők megvizsgálták, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak.

A „hivatalos” gyerekvállalástól való ódzkodás érthető, hiszen a családok sokszor az első gyerek megszületését követően szembesülnek csak azzal, hogy mit is jelent ez számukra. Az, hogy a párok szeretnének-e további babát, függhet például a család aktuális anyagi helyzetétől, a nagyszülők egészségi állapotától, de természetesen a pár kapcsolatának minősége is meghatározó ebben a helyzetben. Ezért a kedvező hitelkamat miatt előre vállalni akár több gyereket, valóban jelent némi kockázatot.

Ugyancsak gyakran találkozni olyan párokkal, akik együtt élnek, akár gyereket is szeretnének, ám mégsem kívánnak összeházasodni, sokszor azért, mert nem tartják ezt a kapcsolatukban lényegesnek, egy támogatás vagy hitel miatt pedig nem tennék meg - áll a Bankmonitor elemzésében.

Milyen támogatás igényelhető házasság nélkül?

Kezdjük talán a rossz hírrel: a 2024-es év két várható favoritja, a CSOK Plusz és a Babaváró hitel kizárólag házasok számára érhető el. Ez akkor is igaz, ha a pár egyébként mindenképpen szeretne gyereket, és ezt akár még vállalni is hajlandó volna. A dolog annyiban érthető, hogy a kormány gyerekvállalás esetén konzekvensen ragaszkodik a házassághoz, így van ez a 2023 végéig elérhető városi CSOK esetében is, amennyiben vállalt gyerekre igénylik.

Ellenben jó hír, hogy 2024-től az emelt összegű Falusi CSOK meglévő gyerekkel házasság nélkül is kihasználható: egy gyerekkel 1 millió forint, két gyerekkel 4 millió forint, míg három gyerekkel 15 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Falusi CSOK használt ingatlan korszerűsítéssel és/vagy bővítéssel egybekötött megvételére, építésre, valamint újépítésű lakóház megvásárlására fordítható, de akár egy meglévő ingatlan is korszerűsíthető és/vagy bővíthető belőle. Ez utóbbi esetben a támogatási összegek azonban alacsonyabbak, hiszen vásárlásra már nem kell költeni.

Amennyiben a Falusi CSOK összege nem elegendő, akkor legalább két meglévő gyerekkel akár CSOK hitel is igényelhető mellé, ennek összege két gyerekkel 10 millió, három vagy több gyerekkel 15 millió forint. A kedvezményes lakáshitel kamata legfeljebb 3 százalék lehet, hasonlóan a 2024-től induló CSOK Pluszhoz, vagyis komoly pénzügyi előnyt jelent egy piaci hitelhez képest.

Ugyanakkor megkötés, hogy a Falusi CSOK kizárólag a jogszabályban nevesített, úgynevezett preferált kistelepüléseken igényelhető, vagyis községekben és városokban nem fog segíteni.

Van még egy fontos kedvezmény, amihez nincs szükség házasságra, ez pedig a megszületett gyermekek után járó jelzáloghitel-elengedés. Ezt a családok akkor használhatják ki, ha a gyerek megszületéskor már van folyósított jelzáloghitelük, aminek fennálló tőketartozása a második gyerek megszületésekor 1 millió forinttal, a harmadiknál pedig 4 millió forinttal csökkenthető. Fontos, hogy ezt a családnak igényelnie kell, a hitelnek pedig mindenképpen lakáscélú jelzáloghitelnek kell lennie. Itt nem elvárás a házasság. Jó hír az is, hogy ennél a kedvezménynél a meglévő gyerekekkel is számolnak, vagyis, ha két meglévő mellé születik egy harmadik, akkor 4 millió forinttal csökkenthető a tőketartozás.

Milyen támogatás igényelhető olyan házasoknak, akik ódzkodnak a gyerekvállalástól?

Ha egy pár összeházasodna, ám a gyerekvállalást illetően nem köteleződnének el, akkor sem lesz jobb a helyzetük 2024-ben. Ha van már gyermek, akkor igényelhetik a Falusi CSOK-ot, legalább két gyerekkel pedig felvehetik mellé a CSOK hitelt is. Természetesen a házasság ténye a gyermekek után járó jelzáloghitel-elengedést nem befolyásolja, így ezt nem házasok is kihasználhatják, ha úgy adódik.

Se házasság, se gyerekvállalás

Ahogy az előbbiekből már kiderült, mivel a gyerekvállalás és a házasság egyaránt feltétel a CSOK Plusz és a Babaváró esetében, bármelyiktől is fázzon egy pár, ezekről le kell mondaniuk.

Milyen egyéb lehetőségek maradtak?

Az otthonteremtésre kézenfekvő egy piaci lakáshitel, aminek a kamata jelenleg kicsivel 7 százalék alatt kezdődik, ami azt jelenti, hogy például 50 millió forint hitelösszegnél – 20 éves futamidőre, 10 éves kamatperiódussal – 390 ezer forint törlesztővel lehet számolni. Mivel egy ugyanilyen CSOK Plusz hitel törlesztője 3 százalékos kamattal számolva kb. 290 ezer forint lesz a második évtől (az első évben még csak kamatot kell fizetni), ez 100 ezer forint körüli plusz kiadást jelentene havonta. Amennyiben csökkennének az új hitelkamatok a jövőben, akkor a most felvett piaci kölcsön persze lecserélhető lesz olcsóbbra.

A „szabadságharcos” párok számára jó megoldás lehet még akár egy lakástakarékpénztári megtakarítás elindítása is. A lakástakarékpénztár egy igen egyszerű, havi rendszerességű befizetésekből felépülő, fix futamidejű megtakarítási forma. A lakástakarékok segítségével magánszemélyek és társasházak valósíthatnak meg lakáscélú megtakarítást. A jelenleg elérhető lakástakarékok az elhelyezett betétekre akár 30%-os egyszeri kamatbónuszt/prémiumot fizetnek, a korábban elérhető 30%-os állami támogatáshoz hasonlóan. Ezen kívül némi betéti kamat is jár a befizetett összegekre, a megtakarítási időszak végén pedig limitált összegű lakáshitel is igényelhető.

Az időben elindított lakástakarékpénztári megtakarítás jól jöhet például egy későbbi lakáshitel mellé önerőként, hiszen a bankok a forgalmi érték legfeljebb 80 százalékáig hiteleznek, 20 százalékot mindenképpen saját forrásból kell biztosítani. Persze nem biztos, hogy a havi 50 ezer forint megtakarítással 48 vagy 96 hónap alatt elérhető 2,8, illetve 6,3 millió forint majd elég lesz, de a semminél mindenképpen több. És ami fontos, a lakástakarékpénztárak nem várnak el házasságot vagy gyerekvállalást!