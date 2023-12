GYES-sel, GYED-del vennél fel lakáshitelt, CSOK Pluszt? Erről feltétlenül tudnod kell

Nőtt a minimálbér decembertől, ám az ehhez kapcsolódó juttatások, mint például a GYED és a GYOD csak februártól érkeznek nagyobb összeggel. Ennek kapcsán a Bankmonitor szakértői megvizsgálták, mire számíthat az, aki GYED, GYOD vagy éppen GYES jövedelemmel venne fel lakáshitelt. A dolog azért is érdekes, mert az új, szuperolcsó CSOK Plusz tulajdonképpen egy támogatott lakáshitel, így a bankok hitelbírálatkor itt is hasonlóképpen járnak el.

2023. december 1-től a minimálbér 15 százalékkal, nettó 177 422 forintra nőtt, a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal, nettó 216 790 forintra emelkedett. (A minimálbér bruttó összege 266 800 forint, míg a bruttó garantált bérminimum 326 000 forint lett.)

Mivel a gyermekgondozási díj (GYED) legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, ennek maximális összege az emelés miatt bruttó 373 520 forintra nő 2024-ben. A minimálbér befolyásolja a gyermekek otthongondozási díját (GYOD) is, mivel ez megegyezik a bruttó minimálbér összegével, a jövőben ugyancsak havi 266 800 forint lesz.

A GYES összege 2024-ben változatlanul 28 500 forint lesz. Ez a juttatás ugyanis az öregségi nyugdíjminimum 100 százaléka, ami pedig hosszú ideje nem módosult. (Hasonlóan a családi pótlékhoz.)

Fontos, hogy bár a minimálbér, illetve a garantált bérminimum decembertől emelkedik, a minimálbér alapján meghatározott juttatásoknál, támogatásoknál, ellátásoknál első alkalommal a 2024 januárjára járó (februárban kifizetett) összegeknél kell figyelembe venni a decembertől megemelt minimálbért.

Hogyan veszik figyelembe ezeket az ellátásokat egy lakáshitel, vagy CSOK Plusz igénylésekor?

A GYED-et és a GYES-t nagyon különbözőképpen fogadják el a bankok egy lakáshitel vagy akár egy CSOK Plusz igénylésekor, ezért ezt is célszerű figyelembe venni a pénzintézet kiválasztásakor.

A GYED-et általában kiegészítő jövedelemként fogadják el annak mindenkori maximumáig, vagyis szükség van mellé elegendő elsődleges jövedelemre. Egyetlen olyan bankról tudnak a Bankmonitor szakértői, ahol elsődleges jövedelemként veszik számításba a GYED-et, ám itt is csak abban az esetben, ha még legalább 6 hónap hátra van belőle, máskülönben a GYES összegével – mindössze 28 500 forinttal – számolnak.

A GYED lejárata máshol is fontos, mert arra is van példa, hogy amennyiben 12 hónapnál levesebb van hátra a GYED-ből, akkor akkor ugyancsak a GYES összegéig fogadják el még kiegészítő jövedelemként is. Más pénzintézet nemes egyszerűséggel a CSED, a GYED és a GYES esetében egyaránt 66 ezer forint jövedelemmel számol, ami egy magas jövedelemmel bejelentett szülő esetében kifejezetten ronthatja a hitelfelvételi esélyeket.

Ezen kívül számos egyéb korlátozással is találkozhatunk, például van bank, ahol legfeljebb 300 ezer forint lehet a családtámogatásokból származó összes jövedelem, míg máshol a kiegészítő jövedelmek arányát maximálják (például 30 százalékban) az összes jövedelmen belül.