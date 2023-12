Rengeteg magyarnak tehet keresztbe ez az új szabály a bankban: érdemes felkészülni, fogy az idő

A 407\2023. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében a Kormány kormányzati igazgatási szünetet rendelt 2023. december 27-től 2024. január 01-ig. Az igazgatási szünet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok ingatlanügyi hatósági feladatait ellátó földhivatali szervezeti egységeire is vonatkozik.

Legújabb cikkében a Bankmonitor azt írja, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a kormányzati igazgatási szervek feladataikat nem látják el és az ügyfélfogadás is szünetel. Ez pedig bizony komolyan érinti azokat, akik még idén szeretnének lakáshitelt, Babaváró hitelt vagy éppen CSOK-ot igényelni.

A lakáshitelek esetében a bank 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot kér a bírálathoz, de ez kell majd a kirendelt értékbecslőnek is, hogy el tudja végezni a munkáját. Mivel az elektronikus tulajdoni lap tölthető a Takarnet rendszerből is, ezt az igazgatási szünet nem feltétlenül érinti. Természetesen személyes ügyintézésre ebben az időszakban nem lesz lehetőség.

Amennyiben a bank rábólint a hiteligénylésre, vagyis a bírálat sikeres, akkor alá kell írni a szerződést, amit egy közjegyző ellenjegyez. (A szerződéskötés és a közjegyzői ellenjegyzés akár egy időben is történhet.) A közjegyzői okiratot ezt követően be kell nyújtani a Földhivatalba. Az okiratot érkeztetik, illetve a tulajdoni lapra széljegyet tesznek a banki jelzálog bejegyzés megkezdéséről.

Bár a széljegy a kérelem benyújtását követő napon megjelenik, mivel bejegyzési kérelem az igazgatási szünet alatt nem adható be, ezt célszerű december 25-ig mindenképpen elintézni, ha azt szeretnénk, hogy a széljegy még idén felkerüljön a tulajdoni lapra. Ezt követően vissza kell vinni a bankba az érkeztetett közjegyzői okiratot és a széljegyzett tulajdoni lapot, majd a bank elutalja a hitel összegét. (Ezt a tulajdoni lapot is lekérheti a bank a központi rendszerből.) Ez idén még akár december 29-én is megtörténhet.

Mi a helyzet a Babaváró hitellel?

A Babaváró hitel jogosultsági feltételei két lényeges pontban változnak 2024-től. Egyrészt 10 millió forintról 11 millió forintra nő a felvehető hitel maximális összege, másrészt a feleségre érvényes korhatár a jelenlegi 40 évről 29-re csökken.

Ezzel jelentősen leszűkül a támogatásra jogosultak köre, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2022-ben a Babaváró hitelt igénylő párok 60 százalékánál a feleség életkora meghaladta a 30 évet, míg Budapesten 70 százalék volt ez az arány. Annyi könnyítés van, hogy amennyiben igényléskor már igazoltan útban van a baba, akkor a feleségre 2024-ben még a jelenleg érvényes felső korhatár lesz érvényes, vagyis nem töltheti be a 41. életévét.

Ahhoz, hogy a mostani feltételekkel igényelhesse valaki a Babavárót az kell, hogy a hitelszerződést a bank még ebben az évben aláírja. Mivel a bankok utolsó munkanapja december 29-én lesz, legkésőbb aznap meg kell történnie az aláírásnak. Az igazgatási szünet annyiban érinti ezt, hogy legalább a házaspár egyik tagjának minimum 3 éves Tb jogviszonyt kell igazolnia, ezt a dokumentumot pedig a kormányhivatal állítja ki. Az igazolást kérhetjük személyesen, postai úton vagy e-Papír szolgáltatáson keresztül, ám mivel december 27-től a kormányhivatalok zárva lesznek, célszerű minél hamarabb elindítani a folyamatot, nehogy kifussunk az időből.

Sietnünk kell

A CSOK (családok otthonteremtési kedvezménye) igénylésének ugyancsak feltétele, hogy legalább az egyik igénylő meghatározott idejű TB jogviszonyt igazoljon. A használt lakásra, valamint a 2 gyermekig új lakásra igényelt CSOK-nál 180 nap a minimális elvárás, míg a 10 millió forint összegű CSOK-nál és Falusi CSOK-nál 2 év, a kisebb összegű Falusi CSOK-nál pedig 1 év az előírás.

A TB jogviszonyról szóló igazolást a Babaváróhoz hasonlóan ugyancsak a kormányablakok állítják ki, így ha a jelenlegi feltételekkel vennénk igénybe a támogatást, mindenképpen sietnünk kell. Ha kicsúszunk az időből, és a szerződéskötés idén már nem tud megtörténni, akkor mindenképpen elutasításra számíthatunk. 2024-től persze van lehetőség CSOK Pluszt, vagy a preferált kistelepüléseken Falusi CSOK-ot igényelnünk, ám egyáltalán nem biztos, hogy ezek feltételeinek meg fogunk felelni.