Vajon hoz újabb lakásárrobbanást a CSOK Plusz 2024-es bevezetése? Ezt jósolják a szakértők

Meglehetősen ellentétesen gondolkodnak a CSOK Plusz ingatlanpiaci hatásairól a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők. Futó Péter szerint ha robbanásszerűen nem is, de az árak emelkedésére azért lehet számítani, Balogh László szerint azonban inkább a tranzakciók száma növekszik majd jelentősen. Egy példaszámítást is kaptunk, ami azt mutatja be, mennyit spórolhat egy család a korábbi kamattámogatott hitelhez képest.

Nagyon fontos bejelentést tett a tegnapi kormányinfón a családtámogatásokat illetően Csák János kulturális és innovációs miniszter. MInt lapunk is beszámolt róla, a kormány elfogadta az új CSOK támogatást, a CSOK Pluszt, amit az 5000 fő feletti településeken lehet majd igényelni.

A miniszter elmondása szerint a kamattámogatott hitelkonstrukciót – a gyermekek számának függvényében – 15, 30 és 50 millió forintos hitelösszeggel lehet igényelni, és 3 százalékos, rögzített kamatozással lehet felvenni. Az első lakás vásárlása esetében elég 10 százalékos önerő, azonban ha felújításra, vagy más céllal igényelnénk a hitelt, már 20 százalék önerőt kell felmutatnunk. Újdonság, hogy a 41 évet betöltött, de a két éves átmeneti időszakban az igazoltan legalább 12 hetes áldott állapotban lévő idősebb nők esetében is igénybe vehető lesz a kamattámogatott hitel.

Első ingatlanvásárlás esetén 80 millió forint az ingatlan értékhatár, lakásbővítés vagy lakéscsere esetében 150 millió forint értékhatárú ingatlant lehet beszámítani. Az 5000 fő alatti települések esetében azonban nincsen ilyen értékhatár. További kedvezmény, hogy az első évben csak tőkét kell majd törleszteni, és ha megszületik a gyermek, akkor a hitelfelvevők egyéves hitelmoratóriumot kérhetnek.

Mindezek mellett pedig a második gyermek és minden további gyermek megszületése esetén a tőkéből 10 millió forintot elengednek.

Telekvásárlásra nem lesz felvehető, mert az a cél, hogy fedél legyen a családok feje fölött

- fogalmazott Csák János. Elmondta azt is, hogy a részletszabályok várhatóan november közepén jelennek majd meg.

Fontos különbség az eddigi támogatásokhoz képest, hogy a CSOK Plusz csak előre vállalt gyermekekre lesz igénybevehető, azonban a már meglévő gyerekek számának figyelembevételével kell érteni az egy gyermekre érvényes 10, a két gyermekre érvényes 30 és a 3 gyermekre érvényes 50 milliós felső hitelösszeg határt.

Csák János egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár ezt a támogatást az anyák vehetik fel, azonban egy közös otthonhoz a miniszter elmondása szerint két ember, egy anya és egy apa szükséges. A házasság pedig a Babaváró hitelhez hasonlatosan ebben az esetben is feltétel lesz az elhangzottak alapján. Azonban örökbefogadó családokra is vonatkozni fog az új hitel, ez eddig szintén nem volt.

Lesz-e drágulás?

A miniszter egy kérdésre adott válaszban arra is kitért, hogy az újabb típusú kedvezményes hitel, a CSOK Plusz bevezetése után a kormány nem számol az ingatlanpiacon árfelhajtó hatással. A Pénzcentrum erről kérdezett szakértőket, és meglehetősen vegyes válaszokat kaptunk.

Kiss Gábor, a Metrodom Építő Zrt. ügyvezetője nem számít lakásárrobbanásra csak azért, mert a CSOK új formát kap, és várhatóan sokan vesznek majd lakást ennek a felhasználásával.

Nem lesz árrobbanás, de egy moderált növekedés beindulhat, arra való tekintettel, hogy a lakásárak különböző piacok átlagát tekintve az évi 18% infláció ellenére az elmúlt évben nominálszinten maradtak. A keresletben nagyon alacsony bázison vagyunk, ehhez képest egy érzékelhető, de összességében nem túl jelentős volumenemelkedés várható, amit elsősorban a vásárlók jövőbe vetett hite és az elérhető árú lakáshitelek határoznak meg. A CSOK Plusz 3%-os hitel konstrukciója támogatja ezt a folyamatot, de csak egy korlátozott számú vásárló számára

- fogalmazott a Pénzcentrum kérdésére az ügyvezető. Azt is hozzátette, hogy bár a CSOK első változatának nyolc évvel ezelőtti bevezetése után is volt lakásár-emelkedés, azt nem kizárólag a kamattámogatott otthonteremtési kedvezmény okozta.

2016-tól volt lakásárnövekedés, de ez egy összetett sok tényezős gazdasági környezet eredménye, aminek csak az egyik eleme volt a CSOK. Akkor az áremelkedés alapvetően nem a CSOK bevezetése miatt történt, a CSOK szerepet játszott benne, de csak nagyon kis mértékben. A CSOK Plusz az új és a használt lakásra egyforma támogatást nyújt, így várhatóan inkább a használt lakáspiacon fejti ki a hatását és ennek tovagyűrűző hatását lehet majd áttételesen érzékelni az újlakás-piacon

- mondta lapunknak a Metrodom ügyvezetője. A miniszter által most bejelentett 10%-os önerő kérdésével lapunk a héten már foglalkozott, ezt a cikket most újra elolvashatod:

Némileg másként gondolkodik Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője. Szerinte ugyan eleve kevesebb lesz a CSOK Pluszt igénybe vevők száma, de a piacra így is komoly hatással lesz.

A jelenleg is érvényben lévő CSOK-hoz képest a jövő januárban induló CSOK Plusz-t kevesebben fogják tudni igénybe venni - az új gyermeket már nem vállalókat, az egyedülállókat és az élettársi viszonyban élőket, azaz az eddigi igénylői kör mintegy kétharmadát kizárja - de így is jelentős hatása lehet a lakáspiacra nézve. A mai kamatkörnyezetben felértékelődtek a kamattámogatott lakáshitelek, melyeknél ezúttal a magasabb lakásárakhoz igazodva a mostaninál nagyobb összegek vehetők majd igénybe. Egy átlagos budapesti lakás ára nagyjából megegyezik a három vállalt gyermek esetén elérhető 50 millió forinttal, míg vidéken ennél kisebb összeg is elegendő a lakásvásárláshoz

- fogalmazott a Pénzcentrumnak küldött válaszában az elemző. Emellett azt is gondolja, hogy a lakásvásárlások száma emelkedni fog - és ezzel az árak is.

A döntés növelheti az idén évtizedes mélyponton lévő tranzakciószámot. A szűkebb felhasználási kör miatt viszont a korábbi évek drasztikus áremelkedésével szemben mérsékeltebb hatások várhatók. A CSOK 2015-ös bevezetésekor, majd 2016-os kibővítésekor egy sokkal nagyobb válság, több év elhalasztott kereslete jelent meg a piacon, ami elindította az éveken át tartó, bőven kétszámjegyű éves áremelkedést. Most ennél visszafogottabb növekedésre számítunk

- tette még hozzá Futó Péter.

Szintén nem vár azonban jelentős árrobbanást Kiss Ákos, a Property Market ügyvezetője. Szerinte ugyanakkor az is igaz, hogy a lakásvásárlásban, otthonteremtésben gondolkodó magyarok dolgát a kedvezményes hitel bevezetése meg fogja könnyíteni.

A piac eddigi mozgása alapján nem várható lakásárrobbanás a közeljövőben. A kérdést ugyanakkor komplexen kell kezelni, és nem csak a CSOK felől. Egyrészt a CSOK-ot igénylők köre szűkül, még ha kedvezőbbek is a most bejelentett célzott támogatások, viszont valóban megkönnyítheti ez a rendelkezés a potenciális ügyfélkör döntését. Másrészt a CSOK-on kívül számos egyéb gazdasági és külső tényező is befolyásolja az ingatlanpiaci árak mozgását, és ezek közül a CSOK csupán egy, önmagában nem várhatunk tőle markáns keresletnövekedésre. A fokozatos felfutás látszik reálisnak, viszont a meglévő CSOK-ot felhasználók ez év végéig még pörgethetik a keresletet

- fogalmazott válaszában Kiss Ákos. Hozzátette ugyanakkor, hogy a tranzakciók felpattanása sem feltétlenül várható, mert ehhez optimistább gazdasági környezet kellene.

Több tényező együttállása kellene egy nagyobb ugráshoz: a lakáspiaci és hitelezési kérdések tekintetében is van egy erős, a hazai gazdaság egészére vonatkozó pozitív várakozás. Ezt támogatva pedig az országmegítélés stabilitásának és a makrogazdasági mutatók pozitív alakulásának együttes hatása is fontos tényező lenne egy optimistább szcenárióhoz

- mondta lapunknak Kiss Ákos.

Tízmilliókat is spórolhatnak a családok

Egy teljesen új irányra hívta fel ugyanakkor a figyelmünket az Otthon Centrum. Mint egy példaszámítással is alátámasztották, az új típusú CSOK-ot felvevőknek kedvezőbb lesz a havi törlesztőjük, így a teljes futamidő alatt brutális mennyiségű pénz maradhat a családok zsebében.

A korábbi CSOK logikája azt volt, hogy aki gyerekvállalás miatt került 'szorult helyzetbe', és nem tudott kényelmesebb lakásba költözni, bár jól jött volna neki egy szobával több, az ezt a lépést megtehesse. Nem véletlen, hogy döntő többségében már meglévő gyermekesek éltek a lehetőséggel (pl. szélsőséges esetben úgy tudtak egy kényelmes új építésű ingatlanhoz jutni a támogatás + hitel kombinációval, hogy meglévő lakásukat sem kellett eladni). Az új rendszerben az újonnan születő gyermek vállalása feltétel, ez egy szűkebb kört fog megmozgatni, ugyanakkor a mai kamatfeltételek mellett igen vonzó a hitelajánlat. Például egy kétgyermekes CSOK Plusz 30 millió forintos hitelével számolva, 70-75 ezer forinttal kedvezőbb havi törlesztő részletet jelenthet egy család számára, ami a teljes futamidőre vetítve közel 20 M Ft-os megtakarítást eredményezhet

- írta válaszában az Otthon Centrum menedzsere, Tóth Adrienn. Azt is megerősítették, amit többen is írtak lapunknak egymástól függetlenül: ahogy a korábbi CSOK bevezetésénél, úgy most sem kell kizárólag a CSOK miatt árrobbanásra számítani.

Az ingatlanpiacon már a CSOK bevezetését megelőzően, 2013/2014 fordulóján, is érzékelhető volt a változás az árakban. Ugyanakkor a támogatás megjelenésének évében, 2015-ben nem tapasztaltuk a kiugró vásárlási kedvet, így számottevő áremelkedést sem. 2016-tól viszont az újépítés fellendülésével, valamint az ÁFA csökkentésének köszönhetően, az árak emelkedése is jelentősen elindult

- tették hozzá.

Ellentétesen gondolja viszont Lipták Zsuzsa, az OTP Otthon ügyvezetője. Mint írták, korábban is észre lehetett szerintük venni a CSOK által okozott hatást a lakáspiacon, és ez most sem lesz másként - persze eltérések azért vannak 2015-höz képest.

Mind a házak, mind a lakások esetében nagy befolyásoló ereje volt az akkor bevezetett új támogatásoknak az átlagos négyzetméterárak alakulásában. Adataink alapján azt látjuk, hogy 2015-től a lakás négyzetméterárak esetében látványos növekedés indult el a stagnáló évek után. Az állami támogatások egyértelműen és pozitívan befolyásolták a lakáspiaci keresletet, a növekvő érdeklődés következtében pedig, a piaci törvényszerűségnek megfelelően, a lakásárak is emelkedésnek indultak

- írták válaszukban.

Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője pedig úgy látja, hogy igenis több lesz a lakásvásárlás, mint az elmúlt években - persze leginkább azért, mert az ingatlanpiac mély gödörben van jelenleg.

Az biztos, hogy a CSOK plusz kimozdíthatja a holtpontról a gyermekvállalást tervező fiatal családokat, ami azoknak is jól jöhet az ingatlanpiacon, akik nem vennének igénybe állami támogatást. Magyarországon ugyanis az emberek 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban lakik, és ha továbbköltözne, akkor a meglévő lakását is el kell adnia ahhoz, hogy a következő otthonát megvehesse. Ha sok első lakásvásárló vagy továbbköltöző család jelenik meg a piacon, akkor az újra beindíthatja azt az ingatlanpiaci körforgást, ami 2022 tavaszán jelentősen lelassult

- fogalmazott lapunknak a szakértő.