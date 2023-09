Ezzel a módszerrel vettek fel milliós hitelt a magyar nő nevében netes csalók: most neki kell törleszteni

Egy magyar nő nevében vettek fel majdnem egymillió forint személyi kölcsönt saját online banki felületén keresztül csalók. Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ilyen esetekben sokszor nehéz a csalók nyomára bukkanni.

A csalók áldozata, Obornyák Tímea még augusztusban egy online áruházon keresztül adott el egy terméket, a pénzt várta, amikor az állítólagos vevő üzenetet küldött neki. Egy hamis banki felületre irányították, ahol megadta az adatait. Nem csak kölcsönt igényeltek a nevében, hanem a számláján lévő összes pénzt is ellopták - írja az RTL. A bank hivatalos levélben is megerősítette, hogy a netbankon keresztül, az ő nevében valaki kölcsönt vett fel. A megadott számlaszámra át is utalták neki a pénzt.

Küldtek kódot, amit a telefonomra küldtek sms-ben és azt kellett beírnom egy oldalra – mondta a műsorban a károsult Obornyák Tímea, aki azt hitte, hogy azért adja meg az adatait, hogy megkaphassa a pénzét. A nőt az is nagyon megzavarta, hogy az oldal ugyanúgy nézett ki, mint a bank felülete. Később üzenetet kapott a bankjától, arról, hogy kölcsönt vett fel. Hiába jelezte azonnal, hogy visszaéltek az adataival, a pénzt most mégis neki kell visszafizetnie.

Azt mondták, hogy törlesztem 24 ezrével havonta, 84 hónapig, kétmilliót fizetek vissza így. Vagy egy összegben a 960 ezret visszafizetem nekik

- mondta el a pórul járt nő.

A Híradónak nyilatkozó számítástechnikai szakértő az ilyen csalások egyre gyakoribbak, ezért óvatosnak kell lenni. Nemes Dániel szerint ezekben az esetekben a bank is tehetetlen, mert ők törvényesen jártak el, de a rendőrségnek is nehéz dolga van: a legtöbb esetben hamis adatokkal létrehozott bankszámlára irányítják a pénzt, amit aztán pillanatok alatt fölvesznek onnan készpénzben, így a rendőrség bottal ütheti a csalók nyomát: