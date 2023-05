Döbbenetes anyagi helyzetben a családok: ekkorát ütött a magyarokon a válság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A jelenlegi gazdasági körülmények majd’ mindannyiunk pénzügyi helyzetét érintették (98,8%), olyannyira, hogy a kiadásainkat is optimalizálnunk kellett. Az átlag 2-4 területen is takarékoskodik. A jelenlegi üzemanyagárak mellett azt gondolnánk, hogy az autóhasználatot is visszafogjuk, de 66,9%-unk továbbra is ugyanúgy közlekedik a személyautójával, mint korábban - derül ki egy friss kutatásból.

A Magyar Suzuki arra kereste a választ legfrissebb felmérésében, hogy milyen mértékben érinti a jelenlegi gazdasági helyzet a háztartások költségvetését. Nem meglepő módon kevés kivételtől eltekintve (1,2%) mindenki a saját bőrén érzi az inflációt és az ár változásokat, 53,1%-unk súlyos vagy nagyon súlyos, 45,7%-unk kisebb mértékben. A kutatásban résztvevők többsége (57,2%) egyszerre 2-4 területen is igyekszik csökkenteni a kiadásait. 20,6% ennél is több helyen spórol, közel ennyien vannak azok, akik (22,2%) csak egy szegmensben, vagy egyáltalán nem. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A ruhatár frissítéséről mondunk le a legkönnyebben (55,1%). A nagyobb értékű beruházásokat, például ingatlan-, autóvásárlás (52,8%) és a nyaralásokat (48,9%) pedig elhalasztjuk, későbbre ütemezzük. Az élelmiszerboltokban is óvatosabban töltjük meg a kosarunkat (46,9%). Az autóhasználat meglepő módon csak az 5. helyen szerepel a listában (33,1%). Ezt követik a sorban a rezsi (31,4%), illetve a szabadidős (27,6%) költségek. A tanulásra, képzésre (9,1%), valamint a testi, lelki egészségünk megőrzésére (8,4%) szánt pénzt viszont úgy tűnik, hogy csak végső esetben vágjuk vissza. A mindennapi autóhasználat továbbra is a prioritások között szerepel A kutatásból egyértelműen kirajzolódik, hogy az autó a megterhelő gazdasági körülmények között is létszükséglet a mindennapi életben (43,4%), a szabadságunk záloga (24,3%), a válaszadók 66,9%-a ezért nem korlátozza a használatát. Vannak azért olyanok, akiknek ezen a téren is szükséges áldozatokat hoznia. A legtöbben, úgy húzzák meg a nadrágszíjat az autózásban, hogy igyekeznek csak a napi rutinra szorítkozni (43,8%) az autóhasználatuk során, de akadnak olyanok is (38,5%) csak bizonyos napokon, vagy napszakokban ülnek be a járművükbe. Az alternatív közlekedési módokat, mint a tömegközlekedés az eddig leginkább autóval közlekedők 17,2%-a építette be a mindennapi életébe. A kutatásan résztvevők 9,3%-a többedmagával utazik, hogy így osztozzon az üzemanyag költségeken, 6,7%-pedig növelte az otthoni munkavégzés arányát a korábbiakhoz képest. Autót most csak indokolt esetben vennénk Különböző okok miatt, de a válaszadók döntő többsége (81%) nem tervez autóvásárlást 2023-ban. 49,6% nem váltaná le a kocsiját, míg a műszaki állapota nem indokolja, 39,9% viszont egyszerűen nem engedhet meg magának a jelenlegi helyzetben a járműve cseréjét. Azok, akik mégis belevágnak (19%), leginkább a használtautó piacon nézelődnek (14%). Ezen belül is inkább a hagyományos, kizárólag belső égésű motorral működő modellek iránt érdeklődnek (14,54%).

