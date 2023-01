Újabb bank szűnik meg Magyarországon: ez vár az ügyfelekre

Megszűnik a Commerzbank, az ügyfelek az Erste Bankhoz kerültek. Az MNB 2022. december 21-én rendelte az Erste Bank által megvásárolt Commerzbank Zrt. végelszámolását – szúrta ki a Portfolio a felügyelet napokban közzétett határozatában.

A bank működési engedélyét még 1993. március 26-án az Állami Bankfelügyelet adta ki, többek között ezt is visszavonta december 22-ével jogutódja, az MNB. Ezzel egyidejűleg elrendelte a hitelintézet végelszámolását, és kijelölte végelszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t. Az MNB a végelszámolás kezdő időpontjaként 2022. december 23. napját határozta meg, a felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel - írja a lap.

Várható volt ez az intézkedés, hiszen november 30-ával befejezte működését a Commerzbank Magyarországon - írták. A teljes folyamat 20 hónapig tartott, majd 51 óra alatt lezajlott a bank ügyfélportfóliójának migrációja az Erste Bankba, a részletekről az Erste Bank december 12-ei sajtótájékoztatóján beszélt a menedzsment.

Az utóbbi években több bank megszűnésére is sor került Magyarországon. A Budapest Bank 2022-ben olvadt be az MKB-ba, a Sberbank is megszűnt, ügyfeleit ugyancsak az MKB-hoz kerültek, amely a Magyar Bankholding tagja. A Magyar Bankholding tervei szerint pedig 2023. május 1-én megvalósul az MKB Bank és a Takarékbank egyesülése, amelynek során az MKB Bankba olvad be a Takarékbank.