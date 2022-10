Visszatért a lakáshitelbumm? Kezd visszaállni a régi rend, ez lehet a háttérben

A júliusi zuhanórepülés után kezd magához térni a lakáspiac, összesen 96 milliárd forintnyi új lakáshitelt kaptak a magyarok 2022 augusztusában. A jegybank friss adataiból kitűnik az is, hogy használt lakásra még mindig sokkal több hitelt veszünk fel, mint újra, és a kamatemelkedések miatt már elég durva havi törlesztőkkel kell szembenéznünk a bankokban.

A júliusi gyengülés után némileg magához tért a lakáshitelezés augusztusra, de még messze van az idén megszokott szint, különösen ha tovább emelkednek a kamatok - első olvasatra ez tűnik ki azokból az adatokból, amelyet az MNB hétfő reggel közölt a lakossági hitelek összegéről és magáról a hitelállományról. Csökkent az új lakásra felvett hitelek aránya, és még mindig nem akar megállni a kamatemelkedés - de talán elmúltak a komor felhők a lakáshitel-piac egéről, a magyarok ugyanis még mindig nem akarnak leállni a hitelfelvétellel. Benéztünk a számok mögé, és grafikonokkal magyarázzuk meg, mi történt augusztusban a lakáshitelpiacon.

Még mindig imádjuk a használt lakásokat

Kezdésnek összevetettük a 2019 és 2022 közötti augusztusi adatokat. Ebből az látszik egyértelműen, hogy a használt lakásokra sokkal több hitelt vettek fel a magyarok, mint az újakra - de beszédes az is, hogy tavaly éppen kétszer annyi ilyen célú hitelt vettünk fel, mint ez év augusztusában.

Érdekes adat az is, hogy építésre és bővítésre valamivel több kölcsönt igényeltünk, mint lakásfelújításra vagy korszerűsítésre, de ez magyarázható azzal, hogy sokan még a kifutás előtt kihasználták a Zöld Otthon Program adta lehetőségeket. Emellett úgy tűnik, a magyarok még nem rohamozták meg a bankokat kölcsönért, hogy a rezsiemelés miatt az energetikai korszerűsítésbe belevágjanak - igaz, hogy egyre nehezebb ez is, mint erről korábban mi is írtunk:

Kezd magához térni a lakáshitelpiac

Júliusban az előző hónaphoz képest több mint a harmadával esett vissza a lakáshitelek jegyzése, amely negatív spirálra már évek óta nem volt példa. Augusztus hónapban viszont már 96 milliárd forintnyi új lakáscélú kölcsönt vettek fel a magyarok, vagyis reménykedhetünk abban, hogy ha lassan is, azért magára talál a lakáshitelpiac.

Megnézve a többi hitel állományának alakulását, láthatjuk, hogy nem csak a lakáshitelek, hanem a babaváró kölcsön is jobban teljesített augusztusban, mint egy hónappal korábban. A személyi kölcsönök piacán viszont egyelőre folytatódik a csökkenés - bár összevetve az év eleji adatokkal, a hosszú távot nézve inkább stagnálásról lehet beszélni.

Milliós különbségek az ajánlatok között

Ahogy már megszokhattuk, most a cikk zárásaként összevetjük a piacon jelen pillanatban elérhető lakáshitel-ajánlatokat. Itt is folytatódott az a tendencia, hogy a bankok ajánlatai között a törlesztőkben több tízezres, a visszafizetendő teljes összegben pedig milliós különbségek is előfordulhatnak. A THM is magasabb a múlt havinál, és van olyan pénzintézet, ahol már 10 százalék feletti kamattal kínálják számunkra a lakáshiteleket.

Mint a táblázatból is kitűnik, jelenleg a legkedvezőbb ajánlatot a Cetelemnél kapjuk meg, a 81 ezer forintos havi törlesztő mellett a teljes visszafizetendő összeg 19 millió forint akkor, ha tíz millió forintot szeretnénk felvenni egy használt lakás megvásárlására. A legdurvább ajánlat az OTP-é: itt már 84 ezer forint a havi törlesztés, a teljes visszafizetendő összeg 23 millió - vagyis csaknem a felvett hitelösszeg másfélszeresét kell a hat év alatt összesen leszurkolnunk.

A nehéz gazdasági helyzetben, a folyamatos kamatemelkedés közepette most mindennél fontosabb, hogy körültekintően, óvatosan és nagyon gondos, alapos utánanézés végén vegyünk fel lakáshitelt. Ebben azonban most is segíthet a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora, amelybe beírva a nekünk legjobb paramétereket, biztosak lehetünk benne, hogy az anyagi helyzetünknek és a jövedelmünknek leginkább megfelelő ajánlatot is megtaláljuk.