Súlyos pénzeket húzhatsz le így a bankodról: egyszerű és legális, mégis kevesen élnek vele

Bár körültekintő használat mellett éves szinten akár tízezreket megspórolhatunk a hitelkártyával, a magyarok mindig is távolságtartóak voltak a hitelre való költekezéssel szemben. A bankok persze folyamatosan igyekeznek terjeszteni ügyfélkörüket, az ilyen fizetési kártyák esetében leginkább különleges kedvezményekkel vonzóbbá téve konstrukciókat. A Pénzcentrum utánajárt, milyen hitelkártyákat kínálnak jelenleg a magyar bankok és listáztuk az ilyen kártyák használatával elérhető legnagyobb előnyöket is.

Hazánkban máig nem igazán terjedt el a hitelkártya használata. Más Európai Uniós országokhoz, vagy akár az Egyesült Államokhoz képest a magyarok sokkal inkább vonakodnak ilyen fizetési kártyát használni. A magyarok részéről általános magatartás, hogy bizonytalanok a fogyasztási hiteltípusokkal szemben, a hitelkártyákra jellemző, kimondottan magas, gyakran a 40 százalékot is meghaladó THM pedig sokakat elriaszt attól, hogy ilyen hitellel éljenek.

A helyzeten persze az sem segít, hogy a magyarok nem is igazán ismerik ezen kártyatípus erősségeit, jellemzően csak a kockázatokkal vannak tisztában. Nem is meglepő tehát, hogy a Magyarországon a háztartások által használt kártyák száma a másfél milliót sem éri el. A hitelkártyák helyzetén ráadásul a pandémia is rontott.

Ódzkodnak a magyarok a hitelkártyáktól

2021 utolsó napján az MNB statisztikái szerint 1 millió 246 ezer hazai kibocsátású hitelkártya volt forgalomban a magyar piacon. Ez az előző évhez képest egy enyhe, 2,4 százalékos emelkedést jelent, a koronavírus járvány előtti számoktól azonban lényegesen elmarad.

A kibocsátott hitelkártyák száma ráadásul a bankok beszámolói szerint ismét csökkenésnek indult. A pénzintézetek tapasztalatai szerint viszont az is elmondható, hogy a hitelkártyás vásárlásoknál a tranzakciók darabszáma nem változott szignifikánsan viszont jelentősebb növekedés volt látható az egy tranzakcióra jutó összegekben.

Jelenleg egyébként a hitelkártyáknál a leggyakoribb használat jelenleg tapasztalataik szerint a POS terminálokon folyik. 2021 elején ugyan ezeknél is tapasztaltak egy megtorpanást, aztán fokozatos emelkedés mellett az év végi ünnepi szezonban nőttek a számok, azóta pedig újra egy természetes visszaesés látszik. A hitelkártyahasználat és a felhasználási mód tekintetében is eléggé merev tehát a magyarok gondolkodása.

A bankok kínálata sokrétű

Bár a magyar bankok ajánlatai sok tekintetben igyekeznek lekövetni egymást, a piaci verseny alapvető szabályaihoz hűen mindegyik próbál valamivel a többinél vonzóbbá tenni konstrukcióit. Van aki a versenytársakénál magasabb maximális, vagy alacsonyabb minimális hitelkeretet kínál, más a kamatfizetésre vonatkozó türelmi idő tekintetében rugalmasabb a többieknél. Mindenki más és más fogyasztói igényeket próbál kielégíteni, így nyilván minden ügyfélnek másik ajánlat lehet a legkedvezőbb. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legjobb ajánlatokat, és sorra vettük az egyes konstrukciók gyengeségeit és erősségeit is.

Ahogy grafikonunkon is látszik, a bankok konstrukciónak előnyei elég kiegyenlítettek. Nincs egy olyan, kiemelhető ajánlat, ami mindenkinek feltétlen a legkedvezőbb. Attól függően, mit várunk a hitelkártyától, más és más konstrukciót érdemes választanunk. Van bank például, ahol akár 150 ezer forintos hitelkerettel is igényelhetjük a kártyát, így alacsonyabb kockázat mellett juthatunk hitelhez, ha ez az összeg egyébként elegendő nekünk.

A hitelkártyák mumusának számító THM-ről elmondható, hogy általánosan igen magas. Még a K&H toronymagasan a legalacsonyabb hitelköltség mutatóval rendelkező ajánlata is jóval "drágább", mint a fogyasztási hitelek nagy része. Összehasonlításképpen, a személyi hitelek átlagos kamatlába idén februárban 12,36 százalékos volt, míg az említett hitelkártya 26,2 százalékos kamattal kínálja a kölcsönpénzt.

Hitelkártyát azonban senki nem az "olcsósága" miatt választ. Más téren kell keresni az erősségeit. Ezek közül az egyik legvonzóbb a vásárlók után járó százalékos alapú pénzvisszafizetés. Ennek mértékében és maximalizált összegében is igen nagyok a különbségek a bankok ajánlatai között. Utóbbi éves szinten jellemzően maximum 30, de akár 96 ezer forintos összeg is lehet.

Az sem elhanyagolható viszont, hogy melyik pénzintézetnél milyen típusú tranzakciók után és milyen feltételeknek megfelelve juthatunk ilyen kedvezményhez. Ezekről a bankok oldalain minden eseteben tájékozódhatunk. Amit viszont még fontos megjegyezni, hogy míg bizonyos bankoknál ennek összege a megadott tranzakciók után mindig csupán 1 százalékos, találni néhány ajánlatot, ahol ez egyes terméktípusok esetében magasabb is lehet. Ilyen például a CIB banknál a "Barkács, kert", illetve az "Elektronika" kategória, amikre 3 százalékos visszatérítés jár.

A hitelkártyák majd mindegyikére jellemző szolgáltatás az is, hogy jutalékmentesen vásárolhatunk velük belföldön és külföldön egyaránt, ahogy az általában 15-45 napos türelmi idő is, amin belül kamatmentesen költhetünk a keretösszegünkből.

A készpénzfelvétel viszont máshogy működik, mint a betéti kártyáknál. A hitelkártyák esetében ez ugyanis mindenhol fizetős szolgáltatás. Tranzakciónként 2,25-6,84 százalékot kell otthagyunk ezért a szolgáltatóknál, és jellemzően egy minimum összeget is megállapítanak, tehát nem igazán éri meg alacsonyabb összeget készpénzre váltani.

Jellemző, hogy a bankok különleges kedvezményekkel próbálják vonzóbbá tenni hitelkártya-szolgáltatásukat. Ilyen például a számos szolgáltató által ajánlott 5-10 ezer forint összegű csatlakozási bónusz, vagy a szintén sok helyen elérhető díjmentes utasbiztosítás. Igen elterjedtek még a partnerszolgáltatóknál való vásárlással érvényesíthető kedvezmények is. Ilyenkor az alap értékhatárt meghaladó mértékű pénzvisszatérítést is kaphatunk, aminek a feltétele az, hogy olyan helyen vásároljunk, ami partneri kapcsolatban van a kibocsájtó bankkal.

Gyakoriak emellett a pontgyűjtő és a kuponakciók is. Az ezekhez hasonló kedvezmények általános jellemzője, hogy gyakran változnak és általában csak egy néhány hónapos időszakot ölelnek fel. Az aktuális ajánlatokról ezért mindig érdemes a bankok honlapján is tájékozódni, a leggyakoribbakat azért most kategóriákra bontva össze is foglaltuk.

A kedvezményekben rejlik a hitelkártyák vonzereje

Mint említettük, a hitelkártyák igazi erőssége nem az alacsony kamatok és számlavezetési díj, hanem a majd minden konstrukció esetén kínált különleges kedvezmények. Ezek közül ezért érdemes ismerni a leggyakoribbakat, mielőtt döntenénk arról, hol és milyen hitelkártyát igényelünk.

Pénzvisszafizetés

A hitelkártyák talán legnagyobb előnye, hogy használatukkal esetenként akár 3 százalékos jóváírást szerezhetünk vásárlásaink után. A jóváírt összeghez a szerződésünktől függően negyedévente, félévente, vagy évente juthatunk hozzá. Az egyes bankoknál a pénzvisszafizetés maximális összege jellemzően 30 ezer forint, de találni olyan pénzintézetet is, ahol 60, vagy akár 96 ezer forintban maximalizálták a visszaigényelhető pénzt. Ráadásul a a visszatérítés nem csak bolti vásárlások, de például a közüzemi számlák befizetése után is jár.

Utasbiztosítás

Jellemzően a magasabb kategóriás kártyákra jellemző kedvezmény a teljes körű utasbiztosítás, ami esetenként a repülőterek exkluzív várótermeinek akár ingyenes használatával párosul.

Vásárlási kedvezmények

Hitelkártyánk segítségével törzsvásárlói programokban is részt vehetünk, így akár 10-20 százalékos kedvezményekhez juthatunk a szolgáltatónkkal leszerződött üzletekben. Az ilyen a partnerüzletek lehetnek élelmiszer diszkontok, éttermek, de akár benzinkutak is.

Áruhitel

A hitelkártya számos üzletben a kedvezményes, akár 0 százalék THM-el kecsegtető áruhitelek egyik előfeltétele is.

Pontgyűjtő program

Bankunk más szolgáltatókkal közösen piacra dobhat úgynevezett co-branded kártyákat is. Az ilyen kártyák gyakori jellemzője, hogy a vásárlások során pontokat gyűjthetünk, amiket a partnercégnél válthatunk be valamilyen kedvezményre.

Rengeteg a félreértés a hitelkártyákkal kapcsolatban

Annak ellenére, hogy a hitelkártyák használata életvitelünk és anyagi hátterünk függvényében számos előnnyel is kecsegtethet, a magyarok továbbra is igen bizonytalanok ezzel a fizetési formával szemben. Nem kis részben köszönhető ez annak, hogy sokan nem csak előnyeivel, de pontos fogalmával sincsenek tisztában.

Rengeteg ember fejében összemosódnak a fogalmak, ezért azt sem árt tisztázni, hogy a bankkártya tulajdonképpen egy gyűjtőnév, mely mind a betéti-, mind a hitelkártyákat magában foglalja. Vagyis, a bankkártya kifejezés két igen eltérő kártyatípust takar.

A betéti kártya a bankszámlánkhoz kapcsolódó fizetőeszköz, ami fizetéskor és készpénzfelvételkor az azon lévő összeget használja. Ez a bankkártya részben egyszerűsége miatt népszerű. Beállíthatunk rajta vásárlási/készpénzfelvételi limitet és a kártyával való vásárlás alapvetően díjmentes.

A hitelkártyával elkölthető összeg ezzel szemben, ahogy a neve is sugallja egy a bankunk által nyújtott hitel. Az elköltött pénzt adott időszakonként, a legtöbb konstrukcióban havonta kell visszafizetni a pénzintézetnek, a bank pedig a következő időszakban újra rendelkezésünkre bocsátja azt. A hitelkártyával elköltött összeg után a bank nem számol kamatot, ha az összeget a türelmi időn belül mindig visszafizetjük. A készpénzfelvétel viszont azonnal kamatozni kezd.

A hitelkártya igénylés feltétele a nagykorúság mellett jellemzően egy a bankunk által meghatározott összegű minimális havi jövedelem. E kártyatípus mellett egyébként számos érv szól a betéti kártyával szemben. Előnye például a különböző kedvezmények és a könnyebben elérhető áruhitelek mellett az is, hogy ha adataink illetéktelen kezekbe kerülnek, nem a mi pénzünkhöz fognak hozzáférni.

A hitelkártya árnyoldalát akkor ismerjük meg igazán, ha nem tudjuk időben visszafizetni a kártyán keresztül igénybe vett hitelt, hiszen így a visszafizetendő összeg mellett a kamatterhet is nyöghetjük majd. A készpénzfelvételt sem a legjobb ötlet hitelkártyával intézni, ugyanis ebben az esetben azonnal számolnunk kell a kamatokkal is.

Sokan a folyószámlahitel és a hitelkártya közötti különbségeket sem feltétlenül értik. A folyószámlahitel célja egy kisebb pénzhiány megoldása, amit egy a folyószámlánkra terhelt hitellel is megoldhatunk. A folyószámlahitel tehát a lakossági bankszámlánk egyenlegének kölcsönből való "kibővítése", vagyis azt teszi lehetővé, hogy akkor is fizetni tudjunk a számlánkról, ha elfogyott az egyenlegünk.

Ez azt jelenti, hogy a bankszámlánkon lévő összeg akár mínuszban is lehet, a folyószámlánkhoz tartozó hitelkeretből tovább gazdálkodhatunk. Ezt az összeget pedig mindenféle megkötés nélkül tovább költhetjük.

Az egyik legfontosabb különbség, hogy a hitelkártyával szemben itt nincsen türelmi időszak, a fennálló tartozásra a kamatot naponta számolja fel a szolgáltatónk. A fel nem használt hitelre pedig további díjakat számolhatnak fel.

Ha személyre szabottan is érdekelnek a bankok aktuális hitelkártya-ajánlatai, nézd meg őket a Pénzcentrum Kalkulátorával!