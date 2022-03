Csányi Sándor is megszólalt: így néz szembe az OTP az orosz-ukrán háború okozta válsággal

Az orosz-ukrán háború ellenére és súlyosbodása esetén sem tervezi az orosz, vagy az ukrán piac elhagyását az OTP Bank - jelentette ki Csányi Sándor elnök-vezérigazgató. A bankcsoport péntek reggeli sajtótájékoztatóján a bankvezér mellett Bencsik László vezérigazgató-helyettes beszélt a bank eredményeiről és az orosz-ukrán válságról.

Az elmúlt évben az OTP rekorderedményt ért el, adózott eredményünk 497 milliárd forint volt, ami 60 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. Működési eredményünk 23 százalékkal 660 milliárd forintra emelkedett, ami európai szinten is kiemelkedő eredmény Gyakorlatilag nincs olyan szegmens ahol ne nyújtottunk volna jó eredményt. És igaz ez a csoport egészére, nem csak a magyarországi OTP-re - kezdte a 2021-es eredmények ismertetését Csányi Sándor elnök-vezérigazgató.

Forrás: OTP

Talán Montenegró az egyetlen, ahol nem volt érdemleges a növekedés. Szerbiában volt a legnagyobb, ahol négyszeresére nőtt az eredmény, de kiemelkedő volt Horvátország és Románia. De Oroszországban és Ukrajnában is. Nyilván ez a 2020-as visszaesésnek és a gazdaság tavalyi élénkülésének is köszönhető.

A tartalékolásban is konzervatív volt az OTP, más régiós bankokhoz képest is. A nem teljesítő hitelek aránya folyamatosan csökken. A hitelminőség kiemelkedően stabilan alakul.Látszik , hogy összehasonlítva más konzervatívnak tekinthető bankcsoportokkal összehasonlítva a Stage 1+2 hitelek saját fedezettsége - folytatta Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese.

A tavalyi évben igen erős fókusz került az ESG-re. Itt egy nagyon mély és átgondolt stratégiai folyamatot vittünk végig. Ennek eredményei azt gondolom láthatók. Emellett gyorsult a digitalizáció. Gyors felfutását tapasztaltuk a mobilbank és az internetbank használatának. De nem csak az ügyfelek magatartása, hanem a bank által nyújtott szolgáltatások is változtak. A másik terület a Global Markets, a kiemelt privát-banki tevékenységek. A kötvény és jelzáloghitel kibocsátás össznévértéke 867 milliárd forint volt.

A növekedés legfontosabb motorja a hitelállomány volt, ami 15 százalékkal nőtt. Kiemelkedően erős, 19 százalékos volt a hazai növekedés, amit az államilag támogatott hitelek pörgettek. A lakáshitelek 15, a fogyasztási hitelek 25 százalékkal nőttek. Ukrajnában eközben 41, Oroszországban 18 százalékos növekedést értünk el, ezért is szomorú, bankpiaci szempontból is, ami a szomszédunkban zajlik -mondta Bencsik László.

Magyarországra visszatérve, a bank piaci részesedése 30 százalékos. Sokat nőtt az úgynevezett folyósítási részesedés. Ennek fonotos eleme volt, hogy a támogatott hiteleket jellemzően elsőként tudtuk nyújtani. A személyi hiteleknél 53 százalékos növekedést értünk el, 118 milliárdról 181 milliárdosra növelve a kitettséget, de különösen népszerű volt a zöld lakáshitel is.

Több évtizedes tudatos építkezésnek tudható be a tavalyi eredmény, a bankcsoportunk talán a legerősebb menedzsmenttel rendelkezik, jórészt fiatalok és középkorúak alkotják, van egy tudatos menedzsment utánpótlási terv, ahol minden vezetőnek 2-3 utóddal kell rendelkeznie, akinek nincs ilyen utódja, az nem maradhat meg a bankban - vette át a szót Csányi Sándor.

Az ukrán OTP dolgozói nagyon lojálisak, akik a háború alatt is zavartalanul igyekeznek kiszolgálni az ottani ügyfeleket. Oroszország is érintett a szankciók révén. De kollégáink ott is helytállnak. Likviditás van, az egyetlen probléma a dollár likviditás lehet. Én abban bízom, hogy az utóbbi hetekben nem a magyar kisbefektetők, hanem egyéb befektetők adták el a részvényeiket. Azért bízom ebben, mert semmi nem indokolta a részvénypiacon azt az áresést, ami a bekövetkezett -mondta a bankvezér. Átlagosan 42 fiókunk van nyitva, a dolgozók be akarnak járni dolgozni, ki akarják szolgálni az ügyfeleket Ukrajnában. Tőkére vetítve Ukrajna hozta a legnagyobb jövedelmezőséget. A háborún kívül más problémát nem látunk – hangsúlyozta Csányi Sándor.

Az ukrán leánybank vezetője, Kohánszki András elmondta, hogy a pénzforgalmi működés zavartalan, készpénzlogisztika nehezebb a háború miatt, a hitelezés az leállt, de mivel nemzetbiztonságilag fontos bank bizonyos ügyfelek, mint egy gyógyszertár esetében folyósítanak. Az ukrán nemzeti bank engedélyezte a napokban a devizafelvételt az ügyfeleteknek, az OTP által biztosított forgalom lefedi az ügyféligényeket - szögezte le a bankvezér.

A kirobbant orosz-ukrán fegyveres konfliktus jelenleg nehezen számszerűsíthető hatással lehet a csoport, azon belül különösen az ukrán és orosz operációk működésére és teljesítményére is. Az ukrán és az orosz nettó hitelek összesített súlya kevesebb, mint 8 százalék a csoporton belül.

Forrás: OTP

Ha megnézzük a korrigált adózott eredményünk 497 milliárd forint volt. Ebből az ukrán leányvállalat 39, az oroszországi 38 milliárdos jövedelmet hozott, ami a teljes csoport 7,9, illetve 7,6 százalékát teszi ki. Ha megnézzük az összes eszközt, akkor azoknak összességében 6,5 százalékát teszi ki a két ország. Ha összességében nézünk mindent, akkor összességében egy 15 százalékos esés lenne indokolt a 18 ezer forintos részvényárból, de egyéb hatások miatt jóval ez alá csökkent az OTP részvénye.

Ami viszont bíztató, hogy február 23 és március 2 között Ukrajnában 4, Oroszországban 11 százalékkal nőttek a retail betéteink. Ez annak betudható, hogy az ügyfelek bíznak abban, hogy a bank kitart, mert a korábbi krízishelyzetekben is kitartottunk és most sem fogjuk elhagyni Ukrajnát - szögezte le az OTP elnök- vezérigazgatója.

Mindezek alapján teljesítettük a terveket. A várakozás 2021-ben az volt, hogy feltételezve a kedvező kockázati trendek folytatódását, a korrigált tőkearányos megtérülés 18-20 százalék között alakul, 18,5 százalékot értünk el. A Stage 1+2 hitelállomány is a vártaknak megfelelően alakult. Az orosz és ukrán operációk nélküli teljesítményt illetően a menedzsment 2022-es várakozása az, hogy az árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány organikus növekedése 10 százalék körüli lehet, a kamatmarzs stabilizálódhat, a korrigált jövedelmezőségi mutató, a hitelkockázati költség ráta és a működési költséghatékonyság 2021-hez hasonló lehet. Ez a szcenárió arra az esetre vonatkozik, ha az orosz-ukrán konfliktusnak nem lesz érdemi negatív hatása a csoport többi országára - összegezte a várakozásait Csányi Sándor