Tömegek fordítottak hátat a magyar bankoknak: küszöbön az újabb válság?

A Magyar Nemzeti Bank által publikált statisztikák szerint októberben visszaesésnek indult a magyarok hitelfelvételi kedve. Bár mélyen a korábbi hónapok számai alá zuhant az összes népszerű lakossági hiteltípus, a tavalyi számokhoz képest még mindig jól teljesítenek. De vajon tartós folyamat előjele a lakossági érdeklődés csökkenése? Mi állhat a mostani visszesés hátterében és mit tehet az olcsó hitelekkel a jegybank alapkamat emelési ciklusa? Több szegmensben már látszik, hogy akár drasztikus drágulás is jöhet.

Közzétette a magyar hitelpiac októberi számait a Magyar Nemzeti Bank. A statisztikák alapján pedig úgy tűnik, a nyár végi megtorpanás után ősszel tartósan esésnek indulhatott a magyarok hitelfelvételi kedve.

Az MNB frissen publikált statisztikái szerint a szeptemberben kiutalt 46,27 milliárdos összeggel szemben októberben csak 40,59 milliárd forintnyi ilyen hitelt folyósítottak a magyar bankok lakossági ügyfeleiknek. Ez egyetlen hónap alatt 12,3 százalékos visszaesést jelent, amivel tavasz óta a leggyengébb számot produkálta a szegmens.

Ahogy ábránkon látszik, éves összevetésben (legalábbis a tavalyi évet nézve) a személyi kölcsönök még így is jól teljesítettek. 2020-ban csak a januári és a februári számok tanúskodnak a mostaninál nagyobb hitelfelvételi kedvről.

A tavaly októberi számokhoz képest pedig a hitelek népszerűsége most is kiugróan magas volt. A lakosságnak akkor kifizetett 25,64 milliárd forintnyi teljes kölcsönösszeg nem kevesebb, mint 58 százalékkal maradt el a mostani számtól.

Októberben a személyi hitelekhez hasonlóan csökkenő érdeklődés jellemezte a lakáshitelek és a babaváró kölcsön iránti keresletet is. Utóbbi január, míg előbbi április óta nem produkált ilyen gyenge számokat.

Az előző hónap számaihoz képest a lakáskölcsönökre kifizetett 108.24 milliárdos összeg 13 százalékos visszaesést jelent. A babaváró esetében a visszaesés ennél lényegesen enyhébb, 7 százalékos volt.

Mi tartja fent és mi vetheti vissza a hitelfelvételi kedvet?

Az igényelt személyi kölcsönök összege már a nyár közepére megközelítette a válsági előtti években megszokott szintet. Úgy tűnik tartósan ezen a szinten maradt a magyarok hitelfelvételi kedve, a válságot megelőző két év erősebb hónapjainak számait ugyanis az idei év legjobb hónapjaiban sem sikerült túllépni, és simán lehet, hogy hamarosan visszaesésnek indul a magyarok lelkesedése az olcsó hitelek iránt.

A tartósan növekvő hitelfelvételi kedv hátterében részben a magyarok fizetőképességének fokozatos növekedése állt. Bár a harmadik negyedévre vonatkozó jelentések még jöttek ki, az Intrum és a GKI legújabb, második negyedéves lakossági fizetőképességi indexe alapján az elmúlt gyorsan javul a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami éppen elmarad a pandémia előtti két negyedév átlagától.

A második negyedéven belül is növekedő tendenciát mutatott a fizetőképesség: áprilisban 42,2, májusban 46,9, júniusban pedig 51,6 ponton állt az Intrum-GKI indexének értéke. Az idei júniusi érték már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019 júniusi index.

Emellett a január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására is sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására. A támogatásokkal viszont mostanra az ezzel tervező magyarok nagy részének valószínűleg sikerült élni, ezért az év második felére ennek élénkítő hatása is enyhülhet.

A hitelek iránti tovább növekvő érdeklődés másik gátja pedig az alapkamat fokozatos emelése lehet. Az emelési ciklus a jegybank ígéretei szerint az infláció megfékezéséig (azaz lényegében beláthatatlan ideig) folytatódni fog.

Mivel az alapkamat az a ráta, amit a bankok kapnak betéteikért a jegybanktól, ha ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább ügyfeleinknek, valamint a hazai betétek kamatai is lesznek. Bár ennek hatása elhúzódott, december elején rohamtempóra kapcsoltak a kamatemelések a hazai hitelintézeteknél.

Vége lehet az alacsony kamatok korának

Ahogy arra számítani lehetett, az átlagos kamatok már év elején visszatértek az egy évvel korábbi szintre. A szakértők azon várakozása, hogy ahogy kifelé tartunk majd a járványból, a kamatok is nagy mértékben emelkedni kezdenek viszont egészen sokáig nem igazán jött be, sőt szeptemberben még csökkenés is tapasztalható volt a személyi hitelek esetében, amit októberben stagnálás követett.

A kamatok tehát tartósan a tavaly februári szint alatt maradtak, bár a nyár végén rövid időre megközelítették azt. A pénzpiaci szakértők által rebesgetett hosszú távú emelkedésre azonban télig kellett várni, így ez az MNB mostani statisztikáiban még nem látszik.

Bár a lakásfelújítási kölcsön komoly konkurencia a személyi hiteleknek, kiegészítő kölcsönként a támogatáshoz akár újra növekedésnek indulhat népszerűsége. Annak fényében pedig, hogy a lakosság pénzügyi helyzete javulásnak indult, a bankok költségei pedig hónapról hónapra növekednek, elkerülhetetlen volt a hitelek drágulása, de rövid távon a személyi hitelek még ebből is jól jöhetnek ki.

A Bankmonitor elemzőinek várakozásai szerint a közeljövőben jelentősen, 6 százalék körüli értékre emelkednek az új, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata. De a személyi kölcsönöknél is várható korrekció, ez viszont várhatóan később és kisebb mértékben fog bekövetkezni.

Gondoljuk át, hol igényeljük a kölcsönünket

2021 egyik hatalmas hitelpiaci újdonsága a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári megjelenése. Ezen hitelek egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztő.

A korai hónapok tapasztalati alapján az ilyen minősített hiteleket jellemzően hosszabb futamidőre, magasabb hitelösszeggel és alacsonyabb THM-mel folyósítják. A medián teljes hiteldíj mutató a minősített hitelek esetében 13,1 százalékos, ami közel 2 százalékkal alacsonyabb, mint az összes hiteltermékre vetítve.

A pénzügyi téren óvatosabbak számára tehát kimondottan vonzóak lehetnek az ilyen kölcsönök, kiszámíthatóságuk miatt. A hitelek MSZH minősítésén felül viszont számos egyéb faktor érdemes figyelembe venni a hiteligénylés előtt.

A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek terén is drasztikus méretű különbség lehet, akár fogyasztóbarátnak hirdetett egy ajánlat, akár nem.

Könnyen megvezetheti az ügyfeleket többek között az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni és minden tényezőt számításba venni mielőtt hitelfelvételre adjuk a fejünket.

Hitelfelvétel előtt érdemes az ajánlatokat a lehető legtöbb szempont szerint összemérni. Fontos megnézni például, hogy mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg. Ez sokat elárul arról, mennyire is éri meg felvenni az adott kölcsönt. Aki tudja, hogy hamarabb szeretne elő- vagy végtörleszteni nagyobb összeget, mint a futamidő vége, annak pedig már a szerződés megkötésekor érdemes ennek költségével is kalkulálni.

Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díjat állapítanak meg erre, máshol viszont százalékos rendszer van. Több millió forintnál pedig nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalék ez az összeg.Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül, vagy adott nettó jövedelemmel mit tudnak ajánlani egyes bankok.

Ehhez pedig ma már nem is kell egyesével végignézni a pénzintézetek honlapjait, elég összehasonlítani ajánlataikat a Pénzcentrum kalkulátorában, mellyel gyorsan, egyszerűen, és saját igényeidre szabva listázhatod a bankok legjobb ajánlatait. A kölcsönök legfontosabb pedig most ki is gyűjtöttük neked.

Ábránkon is látható, hogy az egyes bankok legjobb ajánlatainak törlesztőrészlete, de különösen THM-je között drasztikus eltérések vannak. A teljes visszafizetendő összegekben pedig ennél is mérvadóbbak a különbségek.

Az új fogyasztóbarát hitelek gyakran ezen szempontok szerint is a kedvezőbbek közé tartoznak, ezek példájaként említhető az MKB ajánlata, ahol 3 millió forintért cserébe öt év alatt "csak" 3 millió 728 ezer forintot kell visszafizetnie az ügyfélnek.

Ennél azonban még mindig két jobb ajánlatot találtunk MSZH minősítés nélkül. Ráadásul az is előfordul hogy a fogyasztóbarát és nem fogyasztóbarát ajánlat kamatokban, összegekben eltérést sem mutat, ilyenek például az Takarékbank kölcsönei.

A fogyasztóbarát kölcsönök tehát nem jelentenek garanciát a legkedvezőbb ajánlatokra. Erre a legjobb példa az Erste Bank MSZH minősítésű hitele. Azt ugyanis Raiffeisen és az OTP kölcsönein kívül az összes, ilyen minősítés nélkül ajánlat megelőzi.

Az Erste mellett a K&H, a Magnet, a Raiffeisen és az OTP kölcsönei esetében is több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe.

Az UniCredit Bank által kínált legjobb és az OTP által hirdetett legkevésbé kedvező ajánlat között pedig a teljes visszafizetendő összegben 851 875 forint az eltérés. Ezért nem mindegy, hogy melyik bankkal köt ajánlatot az ember.

Ha részletesen is kíváncsi vagy a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum hitelkalkulátorában a személyes igényeidre szabva listázhatod a legjobb személyi kölcsön ajánlatokat, sőt a legkedvezőbb bankszámla csomagokat is.