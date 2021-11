Figylem, már csak pár napig lehet igényelni ezt a kamatmentes kölcsönt!

November 30-ig elérhető a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank mintegy 474 MFB pontján a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön. A Magyar Bankholding tagbanki ügyfelei a program keretében eddig több mint 7100 hitelkérelem révén, 62 milliárd forint értékben igényelték a kedvezményes kölcsönt. Az államilag támogatott hitelkonstrukció a válság miatt nehéz helyzetbe került kisvállalkozásoknak és egyesületeknek nyújt hatékony segítséget

November 30-án zárul le a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által indított Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram, amely a járvány okozta válság következményeit megszenvedő mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve egyesületek és nonprofit Kft.-k számára biztosít forrást bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, valamint a készletek finanszírozására.

A 10 éves futamidejű, legfeljebb 10 millió forintos hitel kamata 0%, amelyet az első három évben nem szükséges törleszteni. A 0%-os saját forrással elérhető kölcsönhöz továbbá nem kapcsolódnak banki költségek (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj). A maximális hitelösszeget figyelembe véve a termék főként a tagbankok honlapjain elérhető terméktájékoztatóban meghatározott tevékenységet végző kisebb vállalkozások számára nyújthat gyors segítséget.

A Magyar Bankholding tagbankjai összesen 474 MFB Pontot üzemeltetnek, ahol a vállalkozók igényelhetik a termékeket. Az eddigi összes hitelkérvény közel kétharmadát a bankcsoporthoz nyújtották be: a program március 8-i indulása óta több mint 7 ezer kérelem érkezett, 60 milliárd forintot meghaladó értékben, ügyletenként átlagosan 8,6 millió forint hitelösszegben.

A Magyar Bankholding tervei szerint 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját. A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz. A tagbankok együttesen jelenleg is Magyarország második legnagyobb piaci szereplői mérlegfőösszeg alapján, és több területen már most piacvezetők: a vállalati szegmensben, azon belül is a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelezésében, valamint a lízing piacon is.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Bankholdinghoz tartozó hitelintézetek meghatározó szerepet töltenek be a hazai kis- és középvállalkozók támogatásában, hiszen a szektor jövője döntően befolyásolhatja az egész nemzetgazdaság fejlődési pályáját. Fúziós építkezésünk során ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szegmensre, és arra törekeszünk, hogy mindenbentámogassuk a vállalkozások újraindítási, fejlesztési és növekedési céljait széleskörű finanszírozási megoldásaink segítségével

– nyilatkozta Szabó Levente, a Magyar Bankholding egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.