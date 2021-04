Olyat produkált 2021-ben a lakások ára Budapesten, amire kevesen számítottak

Hiába reménykedtek benne sokan, hogy nem emelkedik tovább az új lakások ára Budapesten, úgy fest a dolog, hogy még a Covid-válság sem tudta megtörni az elmúlt évek trendjét. Az elmúlt bő 3 év fővárosi lakásár-statisztikái alapján mutatjuk, mi is történt valójában az új építésű lakóingatlanok piacán.

A Pénzcentrumon immár 5 éve, negyedévről-negyedévre górcső alá vesszük a Budapesti Lakáspiaci Riport új építésű lakásokat listázó adatsorát. Alábbiakban az elmúlt bő 3 évet összesítettük, hogy megtudjuk, a tavalyi évben, a járványhelyzet miatt kibontakozott válság megtörte-e az évek óta szárnyaló ingatlanpiaci trendet. Először is érdemes szemügyre venni, mit mutat a "nagyátlag". Mint az látható, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2019 utolsó negyedévétől stagnálni kezdett, a 2020-as esztendőben azonban újra erőre kapott az árszínvonal emelkedése. Íme:

Természetesen érdemes a várost jóval közelebbről is megvizsgálni, hiszen a lakáspiaci mutatók egészen drasztikus kilengést is képesek produkálni. Az például már évek óta egyértelműen kivehető, hogy Buda és Pest viszonylatában, a Duna árban is komoly vízválasztó. Az elmúlt bő 3 évben az átlagosan 140 ezer forintos árdifferencia a csúcson meghaladta a 180 ezer forintot is, míg a legközelebb egymáshoz a budai és pesti kerületek árszínvonala 2018 II. negyedévében volt, akkor alig több mint 86 ezer forint volt a különbség. Íme:

Az igazi érdekességek persze akkor tárulnak elénk, ha még ennél is erősebb nagyítót veszünk elő, és kerületi bontásban kezdjük el szemügyre venni az elmúlt 3 év átlagárait. Ehhez alábbi infografikánkon, a könnyebb ábrázolhatóság érdekében, árszínvonal alapján 4 csoportba osztottuk a budapesti kerülteket. Először is nézzük a listavezetőket, ahol már jó ideje 1 millió felett jár a négyzetméterár. Noha a budai oldal előnye egyértelmű, a kerületi bontás viszont mégis azt mutatja, hogy egy pesti kerület viszi a prímet a fővárosi új építésű lakások piacán.

Az elmúlt 3 évben annak ellenére is jócskán felülmúlta átlagáraival az V. kerület a többi listavezetőt, hogy még komolyabb áresés is megfigyelhető volt a belvárosban. Kérdés persze, meddig tart az előnye, mert a XII. kerület elképesztő áremelkedést produkált, az elmúlt bő 3 évben majdnem 774 ezer (!) forinttal lett drágább a Hegyvidéken egyetlen négyzetméternyi új építéső lakóingatlan. Érdekesség továbbá, hogy mostanra a III. kerület is egyértelműen az egymillió feletti kategóriát erősíti; és a XI. kerületi új lakások ára is közelíti az egymilliós négyzetméterárat (igaz, az utolsó negyedévben itt volt fél százalékos visszaesés).

Lakást vennél, és ehhez hitelre is szükséged van? A Pénzcentrum lakáshitel kalkulátorával a magyar bankok lakossági hiteltermékeit hasonlíthatod össze. Találd meg Te is a számodra legjobb konstrukciót!

Ne feledkezzünk el persze a többi kerületről sem, hiszen - jóval visszafogottabb árszínvonal mellett ugyan - itt is akadnak érdekességek bőven. Jól látható például, hogy több városrész is akad, amelynek konkrétan kilőtt az ára az elmúlt negyedévekben. Ilyen többek között a X., a XIV., vagy épp a XXI. kerület is, de a többi kerület is inkább növekvő, esetleg stagnáló trendet követ. Egyetlen kerület akad az egész mezőnyben, amelyben komolyabban csökkent az árszínvonal, ez a XX. kerület. Pesterzsébeten közel 40 ezer forinttal lehet most olcsóbban új építésű lakóingatlant vásárolni, mint 2020 utolsó negyedévében, ez majdnem 4%-os áresés egyetlen negyedév leforgása alatt.

Végül, de nem utolsó sorban, érdemes még megnézni a Pénzcentrum méretkategóriák szerinti elemzését is. E szerint jól láthtó, hogy a lakások méretének növekedésével nem egyenes arányú a fajlagos árak csökkenése. Jelen állás szerint ugyanaz a helyzet, mint 2,5 évvel ezelőtt, azaz amíg a legkisebb garzonlakásoktól, az egy-másfél szobás, maximum 60 négyzetméteres lakásokon át, egészen a 61-80 négyzetméteres otthonokig folyamatosan csökken a négyzetméterár, addig 80 négyzetmétertől fordul a kocka. És leszámítva néhány negyedévnyi zavart (2019Q4-ben a garzonok fajlagos ára megelőzte a legnagyobb méretkategória átlagárát; 2019Q4-ben a garzonok ára ki is pukkant, míg a 81-100 négyzetméteres otthonok ára belőtt a 2. helyre) egyértelműen kijelenthető, hogy a fővárosban többnyire a legmélyebbre annak kell a zsebébe nyúlnia, aki garzont vagy méretes luxuslakást vásárolna magának.