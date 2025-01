A dubaji után itt a legújabb őrület: a kanizsai cukrász túróscsuszás csokival rázná fel a piacot + Videó

Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászműhelyében túrós csuszából készült fehércsokoládéval lepte meg a közönséget. Te megkóstolnád?

A dubai csoki -őrület, az újdonság iránti világméretű kereslet a desszertkrátorok, így a zalai patissier fantáziáját is megmozgatta. A nagykanizsai cukrászműhelyben elkészült a túrós csuszás fehércsokoládé, melyet egy videóban be is mutatott Jakabfi Dávid, kíváncsian kérdezve a közönségtől, hogy szalonnával vagy szalonna nélkül kóstolnák-e szívesen.

"Folyamatosan mérem fel az emberek igényeit a közösségi médiában. A közösségi médiában követjük egymást a népszerű influenszerrel, Papp-Für Jánossal, a Bajszi tészta gyártójával. Vicces ötletként jött a túrós csuszás csoki, melyet az ő lebbencstésztából készítettem el – idézte fel Jakabfi Dávid. Annyit azonban még elárult, hogy egyelőre csak a tréfa kedvéért alkotta meg ezt az édességet, bár nincs kizárva, hogy a vásárlók is találkozhatnak majd vele. Ám amíg ez kiderül, addig is van sok megvalósított és termékfejlesztés alatt álló kreatív ötlete.

Rigó Jancsi, túrógombóc, zserbó -hagyományos hazai ízek csokoládéba álmodva

"A dubai csoki sikere után a magyar ízekre szeretnénk összpontosítani. Így táblás formában nagy sikere van a napokban bemutatott csokoládéba burkolt Rigó Jancsis macaronnak, és igen kedvelt az étcsokoládé karamellel és ropival, a karamellás tejcsokoládé ropival, az egész mogyorós ét-, tej-és fehércsokoládé" – árulta el Jakabfi Dávid.

A patissier a tradicionális hazai ízek jegyében újabb termékfejlesztésekbe is kezdett: a zserbós, a túrógombócos és a mákos-szilvás réteses, valamint az őrségi tökmagolajos – málnás táblás csokik is hamarosan az újdonságok között lesznek – ez utóbbi bonbonként is. A vendégek egyébként nagyon szeretnének puffasztott rizses csokit, egy vidéki mozi popcornosat kért és chips is csokoládéba burkolózik hamarosan a nagykanizsai cukrászműhelyben.