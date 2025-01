A 80-as évek retróreklámja ihlette az écsiek kolbásztöltő nótáját: itt a videót, te felismered?

Nem semmi, micsoda extrával rukkoltak elő az écsi hagyományőrzők: saját kolbásztöltő indulót írtak az idei évre! Hallgassátok meg, milyen lett ez a vidám, disznóvágáshoz illő videót fabrikáltak!

Tél van, és alig akad vidéki település, ahol ne szerveznének valamilyen disznótoros közösségi mulatságot. Écs sem maradt ki a sorból, ám a Győr-Moson-Sopron megyei faluban idén egy különleges fordulattal tették emlékezetessé a helyi kolbásztöltő versenyt: indulót írtak hozzá!

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület vezetője, Deésy Gábor, a nyolcvanas évek egyik legendás reklámdalából merített inspirációt. Így született meg az écsi Kolbásztöltő induló, amely a korszak ikonikus dallamát idézi: „Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a véres hurka…”

A Kisalföld videójában Deésy Gábor azt is elmesélte, hogyan született az egyedi kezdeményezés:

Jó barátunk, a Kajárpéci Vízirevü vezetője, Buzás Mihály segített megírni a szöveget, majd felkértük a hozzánk közel álló Zuboly együttest, hogy zenésítsék meg. A dalhoz készült videóban a tavalyi fesztivál képei elevenednek meg, de szeretnénk a későbbiekben saját klipet is forgatni hozzá.

A kolbásztöltő versenyt egyébként tavaly rendezték meg először Écsen, ahol 14 csapat mérte össze tudását. Idén a február 15-ére tervezett esemény már 28 csapattal indul, így a részvétel egyetlen év alatt megduplázódott.

Az ország minden tájáról várnak csapatokat

Deésy Gábor, a rendezvényt szervező Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület vezetője hangsúlyozta, hogy a fesztivál több célt is szolgál. Egyrészt ápolják a magyar kolbásztöltés és a Kárpát-medencei népi kultúra hagyományait – a program keretében népi zenekarok is fellépnek –, másrészt erősítik a közösségi összetartozást, és jótékony célokat is megvalósítanak.

Ahogy tavaly, idén is a fesztiválon befolyt összeget a nehéz helyzetben lévő ráti gyermekotthon lakóinak ajánlják fel. Az esemény így nemcsak a hagyományok megőrzéséről és a közösségi élményről szól, hanem arról is, hogy a résztvevők összefogásával egy igazán fontos ügyet támogassanak.