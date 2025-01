Ne ajándékozz élő állatot karácsonyra: rengeteg állat kerül utcára a felelőtlen gazdák miatt

A karácsonyi állatvásárlás továbbra is népszerű, de sokan továbbra sem gondolnak bele, hogy az állatok nem csupán ajándékok, hanem hosszú távú elköteleződést igénylő élőlények. Felkerestük az Országos Állatvédőrség Alapítványt és a Futrinka Egyesületet, hogy megtudjuk miért olyan népszerű az állatvásárlás az ünnepek alatt, milyen problémákat okozhat ez, és hogyan lehetne megelőzni, hogy az ajándéknak szánt állatok később ne a menhelyeken kössenek ki.

Az Országos Állatvédőrség Alapítványt felkeresve Schreiter Katalin szakértő válaszolta meg kérdéseinket. Véleménye szerint az állatvásárlás karácsonyra azért népszerű, mert egyrészt kézenfekvő megoldás: ha tudjuk, hogy valaki kisállatot szeretne, nem kell sokat gondolkodni az ajándékon. Másrészt sokan ilyenkor érzik úgy, hogy ez a tökéletes alkalom, hogy kutyát, macskát, aranyhalat vagy más házikedvencet hozzanak a családba. Az állatok befogadása azonban nem valamilyen alkalomhoz – például születésnaphoz vagy évfordulóhoz – kell, hogy igazodjon, hanem inkább a saját felkészültségünkhöz. Érdemes tehát feltenni magunknak néhány kérdést: Van-e elég időnk rá? Van-e elegendő pénzünk a megfelelő ellátás biztosításához? Van-e megfelelő helyünk az állat számára? A „hely” alatt az állat élettani igényeinek megfelelő környezetet értjük – például egy ló számára nem a panelház az ideális otthon.

Az állatok tartása hasonlóan összetett feladat, mint az embereké, hiszen náluk is felmerülhetnek problémák. Ők is megbetegedhetnek, szükségük van élelemre, és gyakran extra dolgokra is, mint például alom, étrend-kiegészítők vagy speciális tápok, például hasnyálmirigy-kímélő vagy cukorbetegeknek szánt táp. Bármi előfordulhat, ezért fontos mindezt alaposan mérlegelni. Az idő is kulcsfontosságú tényező: ha reggel korán elmegyünk otthonról, és csak késő este érünk haza, akkor például kutya helyett inkább egy aranyhal vagy macska lehet a megfelelő választás. A faj- és fajtaválasztás is problémás lehet, mert sokszor nem a legideálisabbat választják. A fajtaválasztás különösen kutyák esetében kritikus, és gyakran a divathullámok befolyásolják. Egy-egy fajta népszerűsége például filmek, reklámok vagy trendek hatására hirtelen megnövekszik. Gondoljunk csak a golden retrieverre a Chappy reklám kapcsán, a Caesar reklámok hatására felkapott fajtákra, vagy a sibák karácsonyi történetére. Macskáknál ugyanez történt az oroszkékekkel a Whiskas reklámok miatt, vagy a brit rövidszőrűek népszerűsége is megnőtt. Mostanában pedig a keresztezett „designer fajták”, mint a cavapoo vagy más hipoallergénnek mondott kutyák váltak trendivé. Pedig sokszor egy hagyományos uszkár is teljesen megfelelne, ha nem a divat alapján döntenének.

Egy másik probléma, hogy a házi szaporulatok terjedése tovább súlyosbítja a helyzetet. Sokan azt hiszik, hogy jó ötlet egyszer-kétszer szaporítani az állatukat, mert „cuki”, és van rá érdeklődés. Ezzel azonban ideggyenge, genetikai hibás állatok születhetnek, és a szaporításuk csak növeli a problémát, mintegy végtelen ciklusban. Ennek következtében tele vannak a magyar menhelyek olyan kutyákkal, amelyek egészségesek, családkompatibilisek és örökbe fogadhatók lennének. Mégis sokan inkább új kiskutyát vásárolnak, ahelyett, hogy egy 2-3-4 éves kutyát, vagy akár egy hospice-gondozást igénylő állatot fogadnának örökbe – pedig ezek egyre népszerűbbek.

Amikor egy állat bekerül a családba, sokszor úgy bánnak vele, mint egy újszülöttel: az első két-három hétben mindenki otthon van vele, majd hirtelen visszatérnek a saját életükhöz, és az állat egyedül marad, nem értve, mi történik. Ez vezethet a visító, kaparó, szorongó kutyák és macskák kialakulásához. Ez különösen a pandémia alatt vált láthatóvá, amikor sokan hirtelen szereztek háziállatot. Próbáltak segíteni az embereknek azzal, hogy felkészítették őket: tudatosan tanítsák meg az állataikat arra, hogy előbb-utóbb újra elmennek otthonról. Bár voltak nehézségek, sokan sikeresen megoldották ezt a kihívást. A www.oktatas.orszagosallatvedorseg.hu oldalon elérhetők gyerekek számára készült oktatási anyagok a felelős állattartásról. Az oldal célja, hogy megtanítsa a gyerekeket a felelős állattartásra, ami legalább két generációt igényel, mire valódi változások következnek be. Bár a törvény kötelezi a pedagógusokat a felelős állattartás oktatására, a részletszabályozás még nem készült el. Ezért hozták létre a weboldalt, hogy segítsenek a pedagógusoknak, hiszen Magyarországon több mint 18 ezer oktatási intézmény működik, és nem mindenhol található olyan ember, aki fogékony és elkötelezett a téma iránt. Az oldal lehetőséget biztosít arra, hogy akit érdekel, hozzáférjen az anyagokhoz.

Minden fórumon hirdetik ezt, és szívesen oktatják a pedagógusokat online és személyesen. Fontos, hogy a társadalomban végbe menjen a szemléletváltás. Az állatvédelem nem csupán az ünnepekről szól, hanem egy folyamatos ciklusról, amit Schreiter Katalin az állatvédelem „menstruációs ciklusának” hív. Januárban a szilveszter után eltűnt kutyák keresése kezdődik, majd következik a tüzelési időszak és az ivartalanítás fontossága. Húsvétkor a nyulak vásárlása ellen beszélnek, nyáron pedig a forró aszfalton való sétáltatás és az autóban hagyott állatok kerülnek előtérbe. Augusztus 20. után ismét felvetődik a „hol a kutyám, hol a macskám” kérdés, szeptemberben ismét az ivartalanításé a főszerep, majd karácsonykor az „állat nem ajándék” kampány, szilveszterkor pedig az állatok biztonságos elzárása a téma. Ez egy véget nem érő körforgás, amit meg kell szakítani tudatos oktatással és szemléletformálással.

Az állatvédő szervezetek egyetértenek abban, hogy az állatok nem játékok. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány által felvázolt problémákra a Futrinka Egyesület is rámutat, és saját gyakorlatával mutat példát arra, hogyan lehet felelősségteljesen örökbefogadni egy állatot. Az egyesület részéről Mayer Mónika válaszolt kérdéseinkre. Álláspontja szerint élő állatot soha nem szabad ajándéknak adni. Az ünnepek alatt még érdekes lehet, de utána sok ajándéknak szánt állat nyűggé válik. Sok szülő nem gondolja végig, mivel jár egy állat tartása, de mivel a gyerek nagyon akarja, jók akarnak lenni és megveszik. Aztán ezek az állatok jó esetben a menhelyeken landolnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyesületüknél, még akkor is, ha kölyökkutyáik vannak, soha nem engedik, hogy ajándékként vigyék el őket. Szigorú szűrésen esnek át az örökbefogadók, és a kutyákról 1 éves korukig folyamatosan tájékoztatniuk kell, valamint el kell küldeniük az egyesületnek az oltások másolatát.

Az utóbbi években a karácsonyi állatvásárlás is változott, talán már kevésbé vesznek élő állatot. A gyerekek igénye is változott, és ez az állatok számára jót jelent, mert inkább más ajándékot szeretnének, mint egy élőlényt. Általában kölyköt szeretnének vásárolni karácsonyra, felnőtt állatot nagyon ritkán. Inkább március-április környékén érkeznek hozzájuk az ajándéknak szánt kutyák, mert addigra az emberek már nem akarják tovább vállalni a velük járó felelősséget.

Mit tehetünk azért, hogy az ajándéknak szánt kutyák ne a menhelyeken végezzék? Felvilágosítással és tájékoztatással teljesen megszüntethető ez a probléma. A menhelyek többsége nem ad állatot ajándékként, míg a szaporítókat csak az érdekli, hogy a kölyköket eladják, hogy megkapják a pénzt értük. Az állat jövője, hogy hogyan lesz tartva, már nem érdekli őket, és persze vissza sem veszik őket.