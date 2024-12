Azonnali hatállyal módusult a KRESZ Magyarországon: mostantól ez is tilos

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük az 51. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

A hétfő éjjel jelent meg egy kormányrendelet, amit Orbán Viktor szignózott, és azonnali hatállyal módosítja a KRESZ-t. Mostantól megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű és a közlekedés többi résztvevőjének zavarásáva

Jelenleg nincs elegendő indok arra, hogy Magyarország és Szlovákia lekerüljön arról a listáról, amelyen Oroszország a vele szemben "barátságtalannak" minősített országokat tartja nyilván, azzal együtt, hogy készek folytatni a politikai kapcsolattartást Moszkvával - közölte az orosz külügyminisztérium az Izvesztyija című orosz napilappal szerdán.

Idén is sok dolog történt, melyekben ki is kértük az olvasóink véleményét. Így év végére összegyűjtöttünk pár leginkább megosztó és népszerű témát, amelyekkel foglalkoztunk és az olvasóink döntöttek. Nem meglepő módon az idén is legfőképpen a megélhetés, az élet és munkakörülmények voltak a leginkább releváns kérdések. Azonban a leggtöbbek által kitöltést nyerő téma az a december 24-ei munkaszüneti nap kérdése volt idén. Ezt elletően már közel 40 ezren gondolták, hogy véleményt nyilvánítanak, bár nem meglepő módon nem mutatkoznak nagy ellentétek a magyar társadalomban a téma kapcsán.

Az utóbbi hetekben jelentősen megnövekedett az online csatornákon keresztüli visszaélések és csalások kísérlete. A csalók egyre kifinomultabb módszereket alkalmazva próbálják megtéveszteni az ügyfeleket, hogy megszerezzék személyes adataikat, majd ezekkel visszaélve anyagi kárt okozzanak. A CIB Bank éppen ezért most arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy azonnali hatállyal felfüggesztették a CIB Bank Online hozzáférést azon ügyfelek részére, akik több, mint 180 napja inaktívak, nem használták a CIB Bank Online felületet. Abban bíznak, ez a lépés is hozzájárul az ügyfelek védelméhez.

Árverésen értékesítik az egykor szebb napokat látott mályi téglagyárat. Az üzemet birtokló cég felszámolója közel 2 milliárd forintos kikiáltáson hirdette meg a termelőegységet, illetve a mellette található agyagbányát - írja a G7. Bár a cég árbevétele a csúcson az évi egymilliárd forintot is átlépte, a vállalat lényegében folyamatosan veszteséget termelt. Az amúgy sem erős lábakon álló társaságnál az energiaárak elszállása tette be végleg a kaput.