Megszólalt a kamatdöntésről az MNB alelnöke: meddig marad még ekkora az alapkamat?

Várhatóan sokáig velünk marad a 6,5 százalékos jegybanki alapkamat - erről beszélt a jegybank alelnöke a mai sajtótájékoztatóján.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék - ahogy arról ma korábban mi is beszámoltunk. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Legutóbb szeptemberben csökkentette, 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke sajtótájékoztatón beszélt a döntés hátteréről. Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban folytatódott a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés, a dollár erősödésével párhuzamosan.

2025-ben a várható inflációs pálya felfelé mozdul el, így az infláció csak 2026-ra tér vissza tartósan a 3%-os jegybanki célra. 2024-ben a magyar növekedés 0,3-0,7% között lehet, de ezt a monetáris politika hatókörén kívüli tényezők okozzák - fogalmazott az alelnök.

Virág Barnabás azt is elmondta, hogy jövőre viszont a növekedésnek egyre szélesebb alapjai vannak, így a gazdasági növekedés 2,6-3,6% között lehet. A stabil, kiszámítható gazdasági környezet fenntartása és a bizalom erősödése a teljes makrogazdasági pályát alapvetően meghatározza.

Továbbra is stabilitásorientált megközelítés indokolt, ezért a jövőben is fegyelmezett, szigorú, türelmes monetáris politika várható. Az árstabilitás szempontjából a pénzügyi stabilitás megőrzése kulcsfontosságú.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Virág Barnabás leszögezte: a A 6,5%-os alapkamat minden szempontból megfelelő most és ez akár huzamosabb ideig fennmaradhat.

címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA