Itt az utolsó kamatdöntés 2024-ben: így határozott a monetáris tanács

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Legutóbb szeptemberben csökkentette, 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

Alig változott a forint árfolyama az MNB keddi kamatdöntése után

Érdemben nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azután, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatdöntés után 15 perccel az euró jegyzése 409,25 forintra csökkent a közvetlenül a döntést megelőző 409,31 forintról. A svájci frank 434,83 forintról 434,92 forintra, a dollár pedig 389,79 forintról 389,88 forintra ment fel.