Roppant fontos levelet kap a napokban 1 millió magyar: így néz ki, ki ne dobd, nagyon sok pénzről van szó

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük az 50. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Iszonyú fontos levelet kap a napokban 1 millió magyar: így néz ki, ki ne dobd, rengeteg pénzről van szó

Végre kiderült, mi fog állni abban a levélben, amelyet a magánnyugdíjpénztári tagok kapnak a lakásfelújítási vagy vásárlási szabályok bevezetése előtt.

Életbevágó rendeletet hozott éjjel Orbán Viktor: készülhet a magyar lakosság, már érvénybe is lépett

Újabb 6 hónappal, 2025. június 30-ig meghosszabbították a lakossági kamatstopot. A döntés a Magyar Bankszövetség tiltakozása ellenére született meg, a szervezet szerint a kamatstop rontja az ország versenyképességét, ellentétes a tudatos és felelős fogyasztói magatartással.

Itt a nagy mobiltrükk: rengetegen vesznek így telefont karácsonyra, egy vagyont spórolnak

Az idei karácsonyi vásárlási csúcsszezon egyik legnagyobb slágere az okostelefon. Amellett, hogy sokan cserélik le most korábbi mobiljukat, vannak olyan családok is, ahol a gyerekek idén kapják meg első telefonjukat. De mire figyeljünk, ha a család legfiatalabb tagjainak veszünk ilyen készüléket? A Pénzcentrum utána járt annak, milyen telefonokat vásárolhatunk magunknak jelenleg karácsonyra, ezek mennyibe kerülnek, és hogyan vásárolnak maguknak a magyarok legszívesebben okostelefont. Mobilpiaci körképünk következik.

Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: ez már tényleg a lakáskatasztrófa kezdete?

Az energiaszegénység közel egymillió embert érint itthon: rengeteg magyar nem tudja megfelelően fűteni otthonát, vagy túlfizeti az energiát az otthonaikban található elavult rendszerek miatt. A megoldás kulcsa a tömeges épületenergetikai korszerűsítés lehetne, ám ez sok család számára anyagi okok miatt elérhetetlen álom. Cikkünkben szakértők segítségével bemutatjuk, hogyan segíthetnek a felújítások, mi a különbség az energiatakarékosság és az energiahatékonyság között, és milyen lépésekkel tehetjük élhetőbbé otthonainkat – még a legszűkösebb anyagi körülmények között is.

Téboly a magyar munkahelyeken: ettől őrül meg most rengeteg dolgozó, már ez is elvárás

A modern munkahelyek átalakulása soha nem látott sebességgel zajlik: a clean desk policy, a hot desking és a kutyabarát irodák olyan trendek, amelyek nemcsak a munkakörnyezetet, hanem a csapatdinamikát és a dolgozók elégedettségét is befolyásolják. A hibrid munkavégzés terjedésével ezek a megoldások új kérdéseket és konfliktusokat vetnek fel, miközben a rugalmasság és költséghatékonyság érdekében formálják a munkahelyi kultúrát. HR szakértők szerint azonban a személyes tér és a közösségi élmény közötti egyensúly megtalálása kulcsfontosságú a dolgozók komfortérzetének és hatékonyságának fenntartásához.

Ez a pénzérme 810 millió forintot ér: igazi ritkaságról van szó, most adták el

Ritkaságnak számító, Brutus képmásával díszített római aranypénz kelt el 1,83 millió svájci frankért (810 millió forintért) hétfőn egy genfi árverésen - közölte az eladást szervező Numismatica Genevensis árverési ház.

Óriási csalódás érheti a magyar nyugdíjasokat a boltok kasszáinál: ennek sokan nem fognak örülni

Mint korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, novemberben ismét gyorsult az infláció – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint az októberi 3,2%-kal szemben novemberben már 3,7%-os volt a fogyasztóiár-index. Még rosszabb a helyzet, ha az élelmiszerek árindexére összpontosítunk, amely már októberben is 4,5%-os volt, ám november már az 5%-ot is megközelítette (4,9%). Mindezen számok fényében ismét megvizsgáltuk, hogyan alakultak az általunk vizsgált élelmiszerek fogyasztói átlagárai, illetve azt, hogy az átlagos öregségi nyugdíjból mekkora mennyiségeket lehetne megvásárolni ezekből a termékekből. Az előző hónapokhoz képest a november meglehetősen rossz képet fest – a vizsgált tíz termékből hét esetben kevesebbet, egy esetben ugyanannyit tudnánk hazavinni, mint októberben, és csupán két élelmiszer esetében nőtt a megvásárolható mennyiség.

Rengeteg magyar család mond nemet a karácsonyra 2024-ben: hiába drága, így is ide menekülnek

2024 karácsonyán egy különleges, hatnapos hosszú hétvégével ünnepelhetünk, amely jó lehetőséget kínál a kikapcsolódásra. Bár ennek ára két szombati munkanap volt, a december 24-től 29-ig tartó pihenő sokak számára megteremti az alkalmat, hogy utazással és wellnessprogramokkal tegyék emlékezetessé az ünnepi időszakot. Míg a családok terveznek, a magyar szállodák különösen bizakodók: ez a karácsony az iparág számára is kiemelkedően erősnek ígérkezik.