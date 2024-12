Megszólalt a SHEIN: sokkoló dolog derült ki a magyarországi boltról, nagy bajok vannak

Megszólalt a SHEIN a Magyarországon nemrég megnyílt pop-up store kapcsán. A kínai divatóriás rendkívüli közleményben határolódott el a budapesti egységtől, és jelezték, jogi lépéseket tesznek a magyarországi vásárlóik ​​védelme érdekében.

A minap számoltunk be arról, a közösségi médiában vírusként terjedő hírről, miszerint a SHEIN megnyitja első pop-up store-ját Budapesten. A közösségi médiumokban terjedő beszámolók szerint a bolt a pesti Sugár Bevásárlóközpontban, az Örs vezér terén található; és a A kínálatban helyet kaptak a legújabb trendeknek megfelelő ruhadarabok, cipők, kiegészítők, valamint otthoni dekorációs termékek is. A nyitás híréről szóló beszámolónk kapcsán azonban most rendkívüli állásfoglalást juttatott el a Pénzcentrum szerkesztőségének a SHEIN, amely szerint nincs közük a hazai márkabolthoz.

Mint lapunknak fogalmaznak, "a SHEIN termékek csak online érhetők el hivatalos weboldalunkon és alkalmazásunkon keresztül. A SHEIN áruháznak valló magyarországi üzletek nem rendelkeznek a SHEIN felhatalmazásával, és semmilyen kapcsolatban nem állnak velünk, és nem tudjuk garantálni az általuk kínált termékek eredetiségét vagy minőségét."

Időnként átmeneti offline kiskereskedelmi „pop-up” élményeket is tarthatunk, de az ügyfelek mindig közvetlenül tőlünk értesülnek ezekről közösségi média csatornáinkon keresztül

- fogalmaz a SHEIN, és azt is hozzáteszik, hogy

megtesszük a megfelelő intézkedéseket ennek az illetéktelen üzletnek a kezelése és magyarországi vásárlóink ​​védelme érdekében.