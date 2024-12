Itt a nagy mobiltrükk: rengetegen vesznek így telefont karácsonyra, egy vagyont spórolnak

Az idei karácsonyi vásárlási csúcsszezon egyik legnagyobb slágere az okostelefon. Amellett, hogy sokan cserélik le most korábbi mobiljukat, vannak olyan családok is, ahol a gyerekek idén kapják meg első telefonjukat. De mire figyeljünk, ha a család legfiatalabb tagjainak veszünk ilyen készüléket? A Pénzcentrum utána járt annak, milyen telefonokat vásárolhatunk magunknak jelenleg karácsonyra, ezek mennyibe kerülnek, és hogyan vásárolnak maguknak a magyarok legszívesebben okostelefont. Mobilpiaci körképünk következik.

Az okostelefonok az elmúlt évtizedben olyan meghatározó részévé váltak mindennapjainknak, hogy sokszor elképzelni sem tudjuk, hogyan működtünk nélkülük. Ezek az eszközök mára jóval többek egyszerű kommunikációs eszközöknél: életünk szinte minden területén helyet kaptak, legyen szó kapcsolattartásról, munkáról, tanulásról, szórakozásról vagy éppen a napi teendők menedzseléséről. A modern telefonok az elmúlt években olyan sokoldalúvá váltak, hogy szinte minden felhasználó megtalálhatja a számára legfontosabb funkciókat.

Bár a legtöbb embernek bőven elegendőek az alapvető funkciók, például a hívás, az üzenetküldés és az internetelérés, egyre többen keresnek valamilyen speciális tudást is ezekben az eszközökben. Sokan kiemelkedő kamerát, hosszú üzemidőt, extra védelmet vagy kimagasló gyorsaságot várnak el. Az üzleti célú felhasználók olyan telefonokat választanak, amelyek könnyedén kezelik a munkahelyi alkalmazásokat, míg a játékosok a legerősebb hardverrel szerelt modellekre vadásznak. Ha gyerekeknek vásárolunk, fontos szempont lehet a strapabírás, a szülői felügyelet lehetősége és persze az ár-érték arány.

Ahogy közeledik az év vége és a karácsony, sokan döntenek egy új telefon megvásárlása mellett, akár ajándékként, akár régi készülékük lecserélése miatt. Éppen ezért érdemes alaposan tájékozódni, milyen modellek közül választhatunk, milyen funkciókat kínálnak, és hogy ezekért mekkora összeget kell kifizetnünk. A Pénzcentrum ennek járt utána: megkereste a hazai mobilpiac több jelentős szereplőjét, hogy átfogó képet nyújtson az aktuális kínálatról, árakról és vásárlási szokásokról.

Mi jellemezte a mobiltelefon-piacot 2024-ben?

Nagyságrendileg az előző éveknek megfelelően alakult a készülékértékesítési volumen. Az idei évben a mobilszolgáltatók közül elsőként és egyedüliként vezettük be a Google Pixel 9 telefont, és idén először megjelent a Vivo mobilmárka is.

- tudtuk meg a Yetteltől.

"Az exkluzív eszközajánlatok és elővásárlási lehetőségek mellett egész évben zajlott a készülékcsere programunk, amelynek köszönhetően 15 000 Ft vásárlási kedvezményt érhet el, aki leadja régi telefonját. Ugyanakkor látszik, hogy az ügyfelek tudatosabban hosszabb távra terveznek a készülékeikkel" - hangsúlyozták. Ugyanakkor az ügyfelek készülékcsere periódusa szemmel láthatóan kitolódott, mivel egyre többen választanak közép-, felső- vagy prémiumkategóriás készülékeket - tette hozzá a telekommunikációs vállalat. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy ha már valakik hajlandóak ennyi pénzt kiadni egy okostelefonért, akkor az ügyfelek meghatározó része az előfizetéses konstrukciót választja.

2024-ben a következő tíz készülék volt a legkeresettebb a Yettelnél a vásárlók körében

Apple iPhone 15

Apple iPhone 13

HONOR 200 Lite 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Xiaomi Redmi 13

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 PRO+

Mint jól látható, a listát a Yettelnél továbbra is az Androidos készülékek dominálják, ugyanakkor a legnagyobb kereslet idén is az iPhone készülékekre volt.

Jól érzékelteti, hogy az eMAG-on egy sor különböző preferenciájú ember vásárol, hogy az idén legnagyobb darabszámban megrendelt húsz okostelefon listája változatos, egy sor különböző árkategória készülékei képviseltetik magát rajta. Például tavalyi és idei modellévből származó, középkategóriás Xiaomi és Samsung telefonok, 2021-es és 2023-as iPhone-ok (13 és 15-ös széria), illetve egy tavalyi, kedvező árú Motorola készülék (G72)

- erről már az eMAG beszélt a lapunknak, akik azt is közölték lapunkkal, hogy idén 20 legnagyobb darabszámban eladott mobiltelefon közül három hagyományos készülék található: a Nokia 150 két kiadása, illetve a Nokia 105 egy modellváltozata a legkeresettebb nem okos készülékek. Az okostelefonok közül idén többek közt a Xiaomi Redmi 12, illetve az iPhone 13, az iPhone 15, illetve a Samsung középkategóriás készülékei (Galaxy A54, A55, A25, A14) jutottak eladott darabszám alapján a top 10-be.

A cégtől azt is megtudtuk, hogy tavaly egy tipikus eMAG-vásárló 90-100 ezer forint közötti bruttó áron vásárolt mobiltelefont, míg az idei év első 11 hónapjának forgalmi adatai alapján idén 130-140 ezer forint közötti összegre nőtt az átlagár.

Ami az eMAG-ot illeti, ők is arról tudtak beszámolni, hogy tavalyhoz képest egy kisebb mértékű növekedést érzékeltek az áruhiteles fizetéssel feladott mobiltelefon-rendelések körében, évente tízezres nagyságrendben választják ezt a lehetőséget a vásárlók.

Egyelőre nem kopik ki a vásárlók közül a "buta telefont" kedvelők tábora

"Továbbra is stagnál az a pár százalékos tömeg, akik nyomógombos készülékeket vásárolnak. Az elmondható, hogy a nyáron többször felkapott digital detox-hoz köthető nyomógombos készülékek megugrása nem volt kiemelkedő, de az idősebb korosztály számára még mindig népszerű, ezért ahogy eddig is, figyelünk arra, hogy folyamatosan tartsunk a készülék-portfóliónkban ilyen készülékeket is" - hangsúlyozták.

Egyre többen vásárolnak áruhitelre

A Yettel kiemelt készülékajánlataiban szinte minden alkalommal megtalálható 0 Ft-ért megvásárolható készülék a lakossági számlás tarifacsomagok egyikében.

A magasabb árú készülékek esetén az ügyfelek rendszerint élnek a kamatmentes részletfizetési lehetőséggel, amelyet a lakossági számlás tarifacsomagok mellé vehetnek igénybe.

- mondták el a Pénzcentrumnak. Kérdéseinkkel egyébként a két másik nagy infokommunikációs vállalatot, a Telekomot és a Vodafone-t is kerestük, akik azonban cikkünk megjelenéséig nem adtak választ kérdéseinkre. Ellenben az eMAG több válasszal is szolgálni tudott.

Rengetegen vásárolnak használt mobiltelefont is

A magyar piac nyitott a használt termékek iránt, a Rejoy nemrégiben készült piackutatása szerint a magyarok 60%-a hajlandó lenne használt eszközt vásárolni, még akkor is, ha korábban nem próbáltak felújított készüléket. Blaumann Bence, a Rejoy ügyvezetője továbbá elmondta:

a 2022 őszi, magyarországi piacra lépésük óta negyedéves szinten átlagosan 26 százalékkal növekedtek a Rejoy eladásai, tehát a nem túl kedvező gazdasági környezetben is stabilan nő a kereslet a felújított készülékek iránt.

"A Rejoynál a magyar vásárlók egyre nagyobb tudású, így egyre drágább készülékeket vásárolnak, a 2022-es indulás óta átlagosan 20 százalékkal nőtt a kosárérték. A társaság hazai bevételeinek harmadát teszik ki a belépőszintű, harmadát a középkategóriás, illetve a a high-end készülékek. Azt, hogy egyre nagyobb tudású, drágább felújított készülékeket is vásárolnak a magyarok, remekül szemlélteti, hogy az idei top 10 legnépszerűbb felújított okostelefonban négy Pro és Pro Max verziójú iPhone is megtalálható. Emellett az is fontos változás, hogy idén már a top 10-ből 8 készülék 5G-képes modell." - tették hozzá.

Továbbá az is kiderült, hogy a cég várakozásai alapján decemberben minden tizedik megrendelést áruhitellel finanszíroznak majd. A részletre vásárolt eszközök esetében a kosárérték közel 60 százalékkal magasabb az átlagosnál.

Ezek voltak a legkelendőbb mobilok a Rejoy-nál

iPhone 13

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 13 Pro

iPhone 14 Pro

iPhone 14

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 15

Mint látható, a listán csak iPhone-okat találunk, ami nem is meglepő, ugyanis a Rejoy jelenleg csak az almás gyártó készülékeivel foglalkozik. Ami már érdekesebb, az az, amiről mi is beszámoltunk a korábbiakban: rengeteg magyarnak még használtan sem kell a legújabb iPhone, a többség a néhány, vagy akár sok évvel régebbi készülékeket keresi.

Mivel az adatokból az látszik, mindenhol kiemelkedő népszerűségnek örvendenek az okostelefonok, megkérdeztük a Rejoy képviselőitől azt is, hogy használt termékek esetében mire érdemes odafigyelnie az embereknek vásárláskor.

Erre érdemes figyelni használt okostelefon vásárlásakor

Azt javasolják, egy használt készüléket alapesetben nagyon alaposan meg kell vizsgálni, és nem elég csak szemrevételezni a készülék állapotát, a menüben lekérdezni az akkumulátor elhasználódásának a mértékét, de még azt is ajánlott lekérdezni, hogy nem szerepel-e az IMEI azonosítószáma például lopott, vagy részletre vásárolt, de ki nem fizetett mobilok feketelistáján.

Mint mondják

életszerűtlen, hogy egy használt készülék vásárlásakor valaki 1-2 órán át vizsgálja, teszteljen egy készüléket, ezért érdemes szakértőkre bízni ezt a feladatot. Fontos szempont az is, hogy az egyes termékek egyedileg befotózva, tényleges termékfotókkal kerüljenek fel az internetre: az adatlapokon az adott készülékről készült fotók felnagyíthatók, így az ügyfelek a rendelés előtt eldönthetik, hogy megfelelő-e számukra egy adott esztétikai állapotú készülék, tehát nem éri őket meglepetés, amikor kibontják a megrendelt készülék dobozát.

- hangsúlyozták.