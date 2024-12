Rengeteg magyar család mond nemet a karácsonyra 2024-ben: hiába drága, így is ide menekülnek

2024 karácsonyán egy különleges, hatnapos hosszú hétvégével ünnepelhetünk, amely jó lehetőséget kínál a kikapcsolódásra. Bár ennek ára két szombati munkanap volt, a december 24-től 29-ig tartó pihenő sokak számára megteremti az alkalmat, hogy utazással és wellnessprogramokkal tegyék emlékezetessé az ünnepi időszakot. Míg a családok terveznek, a magyar szállodák különösen bizakodók: ez a karácsony az iparág számára is kiemelkedően erősnek ígérkezik.

2024 karácsonyán olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy 6 napos hosszú hétvégén ünnepeljük a karácsonyt – igaz ezért már 2 szombatot ledolgozunk, egy már mögöttünk van, egy még előttünk. December 23. még munkanap, de 24-től egészen 29-ig „hétvége” van, azaz aki sokaknak nem kell dolgozni. Ennek a családoknál jobban már csak a magyar szállodák örülnek, hiszen ilyenkor jellemzően egyre többen kelnek útra, hogy otthonukon kívül töltsék az ünnepeket.

A karácsony közeledtével egyre több tematikus városi rendezvény, vásárok és korcsolyapályák várják az utazókat. Nem utolsó sorban a szállásadók is ünnepi ajánlatokkal, programokkal teszik még emlékezetesebbé ezt az időszakot.

Az előző évekhez hasonlóan elsőként a szilveszter telítődik, de most a 6 napos karácsonyi extra hosszú hétvége is sokakat útra csábít

– mondta el a Pénzcentrumnak Kelemen Lili. A Szallas.hu kínálatában szilveszterre alig ezer szabad szállásuk van a több mint 17 ezer partner ajánlatából. Ugyanakkor a karácsonyt követő hosszú hétvégére még közel 3000 szabad opció közül válogathatnak a vendégek.

Összejön a teltház?

Ilyenkor a legtöbben a wellness szolgáltatást is kínáló hoteleket választják, a legnépszerűbb célpontok között Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló, Gyula és Zalakaros szerepelnek. Sok szálláshelyen forralt borral, élőzenével, kézműves foglalkozásokkal és karácsonyi díszítéssel várják a vendégeket.

Jó hír, hogy a szállodák karácsonyi foglaltsága ígéretesen alakul, nagyon úgy néz ki, mind Budapest, mind a vidék tekintetében, hogy egy erős év végének néz elébe a szállodaipar.

- mondta el megkeresésünkre Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Hozzátette, egyébként az egész évre vonatkozóan ki lehet jelenteni, hogy nagyon jól sikerült. Budapesten nagyot nőtt a külföldi vendégéjszakák száma, és már most látszódik, hogy karácsony és a szilveszteri időszak is kiemelkedő lesz,:

De vidéken is vannak már szállodák, ahol szinte alig van már szabad szoba - ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne még foglalni, de azt javasolja mindenkinek, aki utazna ebben az időszakban, hogy ne hagyja utolsó pillanatra a foglalást.

Az áremelkedés tekintetében Flesch Tamás úgy fogalmazott, hogy nagyjából infláció körüli mérték tapasztalható a legtöbb helyen, azaz 3-4 százalékos, esetenként 1-2 százalékkal ez magasabb lehet. De mivel dinamikus árazással dolgoznak most már a vidéki szállodák is, az ár nagyban attól függ, hogy ki mikor foglal, azaz teltettség alapján is alakulnak az árak.

A Danubius Hotels szállodákban az adventi időszak nagyon népszerű az utazók körében. Budapesten a legnagyobb vonzerőt a karácsonyi vásárok jelentik, ezért a sétatávolságra lévő belvárosi, jó lokációjú szállodáink, mint a Danubius Hotel Astoria, a Radisson Blu Béke és a Hilton Budapest közel 90%-os foglaltsággal üzemelnek ebben az időszakban - mondta el a Pénzcentrumnak Fabriczki Petra, Danubius Hotels kommunikációs igazgatója. Hozzátette,

a téli szünet és az ünnepi időszak foglaltságának kedvező, az áthelyezett munkanapok miatt hosszúra nyúlt pihenőidő. Ebben az időszakban a belföldi turisták körében a legnépszerűbb szállodánk, a családbarát Danubius Hotels Bük, itt a a karácsonyi időszakra közel teltházas foglaltság van két héttel karácsony előtt.

A szállodalánc egységeiben színes vendégkört fogadnak, karácsonykor vidéken jellemzően hazai családokat, míg budapesti szállodáinban inkább külföldi városlátogatókat. Számos híres magyar hotel különleges ajánlatokkal készül az ünnepekre, amelyek nemcsak a kényelmet, hanem a karácsony varázsát is megteremtik. Nézzük, milyen lehetőségek várják a vendégeket!

Hotel Fit, Hévíz

A Hotel Fit Hévízen idilli környezetben kínál karácsonyi csomagot. Az ajánlat minimum két éjszaka foglalása esetén érhető el, 27.900 Ft/fő/éj ártól. A félpanziós ellátás mellett ünnepi vacsorával, wellness részleg használatával, valamint szobai meglepetéssel várják a vendégeket. A pihenést ingyenes WiFi és nyugodt atmoszféra teszi teljessé​.

Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel

Ez a spa hotel a hévízi termálvíz jótékony hatásával kínál karácsonyi élményt. Az árak 37.545 Ft/fő/éj-től kezdődnek, az ajánlat félpanziós ellátást, wellness használatot, szaunázást és fürdőköpeny biztosítását tartalmazza. Az ünnepi időszakban a hotel különleges programokkal és exkluzív ajándékokkal kedveskedik vendégeinek​.

Bonvital Wellness & Gastro Hotel, Hévíz

A modern és elegáns Bonvital Hotel karácsonyi csomagja 39.620 Ft/fő/éj ártól foglalható. Az ajánlat része a félpanziós ellátás, karácsonyi programok, valamint a wellness részleg korlátlan használata. Az itt eltöltött napokat különleges ünnepi vacsora és szobai bekészítések teszik emlékezetessé​

Calimbra Wellness Hotel, Miskolctapolca

A festői környezetben található hotel karácsonyi csomagja 33.600 Ft/fő/éj-től indul. A vendégek félpanziós ellátásban, ünnepi vacsorában, valamint exkluzív wellness szolgáltatásokban részesülnek. A szálloda kedvezménykuponokkal és szobai kényelmi szolgáltatásokkal is készül​

Sirius Hotel, Keszthely

A Balaton partján található Sirius Hotel 58.500 Ft/fő/éj ártól kínál karácsonyi csomagokat. Az ajánlat tartalmazza a félpanziós ellátást, üdvözlőitalt, wellness szolgáltatások igénybevételét, valamint exkluzív ünnepi vacsorát.

Lotus Therme Spa Hotel, Hévíz

Minimum 3 éjszakás tartózkodás esetén 57 333 Ft/fő/éj áron kínálnak félpanziós ellátást. A csomag része a wellness-részleg használata, karácsonyi ajándék a szobában, karácsonyi koncert és ingyenes Wi-Fi​

Hunguest Bük, Bükfürdő

All inclusive ellátást, fürdőbelépőt a Thermal&Spa területére, valamint színes programokat kínálnak 46 400 Ft/fő/éj áron. Kiemelt eseményként Vásáry André koncertjét élvezhetik a vendégek december 26-án

Balneo Thermal Hotel, Mezőkövesd

A minimum 2 éjszakás csomag ára 35 250 Ft/fő/éj, amely félpanziós ellátást, wellness részleg használatot és fürdőköpeny biztosítását tartalmazza​

Hunguest Hotel Helios, Hévíz

30 200 Ft/fő/éj ártól foglalható, az ajánlat all inclusive ellátást, wellness-részleg használatot és sztárfellépők műsorát tartalmazza, például Zséda koncertjét december 26-án​

Colosseum Hotel, Mórahalom

Az ünnepi csomag 44 450 Ft/fő/éj áron érhető el, amely tartalmazza a wellness részleg és a Szent Erzsébet Gyógyfürdő használatát, valamint félpanziós ellátást​