Kiszivárogtak Trump lehetséges forgatókönyvei az orosz–ukrán háború lezárására: erre készülhet

Donald Trump, az Egyesült Államok most megválasztott elnöke, többször is ígéretet tett az orosz-ukrán konfliktus gyors lezárására, azonban konkrét stratégiáját eddig homály fedte. A The Wall Street Journal most Trump környezetéből származó információkra hivatkozva arról számol be, hogy tanácsadói több lehetséges forgatókönyvet is kidolgoztak, amelyek közül az elnök majd választhat.

A Trump közvetlen környezetében lévő tanácsadók között nincs konszenzus a háború befejezésének módjáról. Mike Pompeo, az előző Trump-adminisztráció külügyminisztere, aki most a védelmi tárca élére pályázik, feltehetően olyan megoldást részesítene előnyben, amely nem jelentene jelentős diadalt Moszkva számára. Ezzel szemben mások, mint például Richard Grenell, aki potenciálisan külügyminiszter vagy nemzetbiztonsági tanácsadó lehet, a konfliktus mielőbbi lezárását szorgalmazzák, akár Kijev számára kedvezőtlen kompromisszumok árán is - írta a Portfolio a The Wall Street Journal alapján.

A különböző tervekben közös elem, hogy szakítanának Joe Biden jelenlegi politikájával, mely szerint Ukrajna dönthet a béketárgyalások megkezdésének időpontjáról. Ehelyett a konfliktus befagyasztását javasolják, figyelembe véve, hogy Ukrajna már területének egyötödét elvesztette.

Az egyik forgatókönyv szerint Ukrajna vállalná, hogy két évtizeden át nem csatlakozik a NATO-hoz, cserébe az Egyesült Államok folytatná az ország fegyveres támogatását Oroszországgal szemben. E terv részeként egy 1200 kilométer hosszú demilitarizált zónát hoznának létre a jelenlegi frontvonalak mentén. A rend fenntartása valószínűleg európai békefenntartókra hárulna, mivel amerikai katonák bevetése nem szerepel az elképzelésben.

Egy másik javaslat, amelyet Keith Kellogg és Fred Fleitz dolgozott ki, azt indítványozza, hogy az Egyesült Államok szüneteltesse a fegyverszállítmányokat Ukrajnának, amíg Kijev bele nem egyezik a Moszkvával folytatandó béketárgyalásokba. E koncepció szerint Ukrajnának diplomáciai úton kellene visszaszereznie elvesztett területeit.

Bár egyelőre nem ismert, hogy Trump melyik tervet részesíti majd előnyben, a megvalósítás sikere nem kizárólag rajta múlik. Oroszország és Ukrajna jelenlegi álláspontja a konfliktus lezárásával kapcsolatban jelentősen eltér ezektől az elképzelésektől, ami további kihívásokat jelenthet a béketeremtés folyamatában.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán