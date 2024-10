Nagyon eldurvulhat az orosz-ukrán háború: nagy bejelentést tettek az amerikaiak, ezt hogy oldják meg?

Az Egyesült Államok kormánya először erősítette meg, hogy észak-koreai katonák érkeztek Oroszországba, akiket az ukrajnai háborúban vethetnek be. Ez a fejlemény jelentős eszkalációt jelenthet a konfliktusban, és komoly aggodalmakat vet fel a nemzetközi közösségben - írta meg a The Guardian.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerdán újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy bizonyítékok vannak észak-koreai csapatok oroszországi jelenlétére. Bár pontos szerepükről egyelőre nincs információ, Austin "nagyon, nagyon komolynak" nevezte a helyzetet, ha valóban Ukrajna ellen készülnének harcolni.

John Kirby, a Fehér Ház szóvivője részletesebb információkkal szolgált. Elmondása szerint az Egyesült Államok úgy véli, legalább 3000 észak-koreai katona vesz részt kiképzésen Oroszországban. A katonákat október elején-közepén szállították hajóval az észak-koreai Wonsan régióból a kelet-oroszországi Vlagyivosztokba, majd onnan három katonai kiképzőhelyre vitték őket.

"Ha valóban Ukrajna elleni harcra vetik be őket, akkor tisztességes játéknak számítanak", nyilatkozta Kirby. "Tisztességes célpontok, és az ukrán hadsereg ugyanúgy meg fogja védeni magát az észak-koreai katonák ellen, ahogyan az orosz katonák ellen is."

Dél-koreai források ennél is nagyobb számokról beszélnek. Szöuli törvényhozók szerint Phenjan összesen mintegy 10 ezer katona küldését ígérte, akiknek a telepítése várhatóan decemberre fejeződik be. Park Szun-von, a parlamenti hírszerzési bizottság tagja elmondta: "Szeptemberben és októberben észleltük az Észak-Koreán belül kiképzés alatt álló csapatok jeleit. Úgy tűnik, hogy a csapatokat mostanra több oroszországi kiképző létesítménybe is szétszórták, és alkalmazkodnak a helyi környezethez."

Az amerikai védelmi miniszter szerint az észak-koreai csapatok jelenléte arra utalhat, hogy az orosz hadsereg komoly létszámgondokkal küzd. A Kreml és Phenjan korábban tagadta a fegyverszállításokat és a csapatok küldését, de júniusban kölcsönös védelmi szerződést írtak alá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén azzal vádolta Phenjant, hogy 10 ezer katona Oroszországba küldésére készül. Felszólította a szövetségeseit, hogy reagáljanak az észak-koreai részvételre utaló bizonyítékokra - erről korábban a Pénzcentrum is beszámolt.

A dél-koreai hírszerzés szerint az észak-koreai hatóságok megpróbálták megakadályozni, hogy a bevetés híre elterjedjen. Lee Seong-kweun elmondta: "Vannak arra utaló jelek is, hogy az észak-koreai hatóságok áttelepítették és elszigetelték ezeket a családokat [a katonák] egy bizonyos helyre, hogy hatékonyan ellenőrizzék őket és alaposan elnyomják a pletykákat."

Az orosz kiképzők értékelése szerint az észak-koreai hadsereg kiváló fizikai adottságokkal és morállal rendelkezik, de nem ért a modern hadviseléshez. Ezért a frontvonalon való bevetésük sok áldozattal járhat.