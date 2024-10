MNB-alelnök a kamatdöntés után: huzamosabb ideig ezen a szinten maradhat a kamat

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke sajtótájékoztatón ismertette a mai kamatdöntés hátterét - írja a Portfolio. A jegybank a mai ülésén nem csökkentette a kamatokat, és az MNB alelnöke a háttérbeszélgetésen elmondta, hogy akár huzamosabb ideig ezen a szinten maradhat a kamat, ezzel biztosítva a forintkamatok relatív felárának növekedését. A jegybank Monetáris Tanácsa egységes volt a mai döntés során, a külső tényezők miatt a kockázati megítélés romlott. Az MNB szerint a mai döntés és előretekintő iránymutatás elegendő lehet, egyelőre nem látják szükségét további beavatkozásnak. A jegybank decembertől hosszabb futamidejű eszközökkel is igyekszik simítani a pénzpiaci folyamatokat.

Virág Barnabás alelnök épp Washingonba utazik, ezért nem ő tartotta a mai háttérbeszélgetést – kezdte előadását Kandrács Csaba alelnök, akinek elmondása szerint a Tanács egységesen döntött, és a tartás mellett nem is volt más opció.

Az óvatosság, a türelem és a határozottság szelleme lengte körül az ülést

– mondta az MNB alelnök. Mindenki egyetértett, hogy az inflációs cél fenntartható elérése a jegybank célja.

Júliusban új szakaszba lépett az MNB, ekkortól számítva adatvezérelt módon ülésről-ülésre döntenek. Augusztusban ez tartást jelentett, szeptemberben bázisponttal csökkent a kamat. A szeptemberi kamatdöntés óta romló befektetői hangulatot látunk, a feltörekvő piacokon nőtt a nyomás, a Feddel kapcsolatos várakozások felfelé tolódtak, a hazai hozamfelárak felfelé tolódtak, a forint árfolyama gyengült.

Általánosan romló közegben ült össze a Tanács, ám pozitív és jó hír, hogy 2024 szeptemberében az infláció elérte a célt, 4 év után ismét a jegybanki szinten alakult. Az infláció szerkezetét is érdemes megnézni: a maginfláció emelkedett, az inflációs kockázatok növekedtek.

Így magyarázza a jegybank a mai kamatdöntést

A geopolitikai konfliktusok fokozódása az energiaárak emelkedéséhez és a feltörekvő piaci eszközök felárainak növekedéséhez vezetett. E két hatás következtében a felfelé mutató inflációs kockázatok erősödtek – áll a jegybank hagyományos közleményében, amelyben a mai kamatdöntést indokolja. A monetáris tanács megítélése szerint a geopolitikai feszültségek újbóli fokozódása, a változékony pénzügyi piaci folyamatok és az inflációs kilátásokat övező kockázatok a kamatcsökkentés szüneteltetését indokolták.

Év végén egyéb eszközökkel is támogatja a pénzpiaci stabilitást a jegybank

A jegybank Monetáris Tanácsa stabilitásorientált megközelítéssel ült össze. Nem dőlhetünk hátra, a jelenlegi környezet óvatos, türelmes monetáris politikát indokolt. Amennyiben a külső környezet és az inflációs kilátások indokolják, akár huzamosabb ideig is a jelenlegi szinten maradhat a kamat, a relatív kamatfelárunk növekedést okozva.

A jegybank év végén swaptenderekkel, diszkontkötvény-aukciókkal és hosszabb futamidejű eszközökkel igyekszik simítani a pénzpiaci folyamatokat. Továbbra is adatvezérelt üzemmódban működik majd a jegybank.

Változott a külpiaci helyzet

A geopolitikai konfliktusokat is sokszor említette Kandrács Csaba a nyersanyagpiaci áremelkedés mögött, ami rontja az inflációs kilátásokat. A Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások feljebb tolódtak szeptember vége óta bázisponttal. A Fed tekintetében két ülés van hátra. Az EKB és a Fed közt divergencia jelent meg, szeptemberben ez még nem így volt. A régiónkban a devizák leértékelődtek az elmúlt hetekben.

A 400 nem hozott érdemi változást a gazdasági szereplők magatartásában

A szereplők viselkedése érdemben nem változott attól, hogy a jegyzés átvitte a forintot – mondta az alelnök, hozzátéve: a jegybank folyamatosan monitorozza a helyzetet.

Az infláció kapcsán nem lehet hátradőlni

Az infláció szerkezetére oda kell figyelni, erősödtek az inflációs várakozások is. Ez azt mondatja az MNB-vel, hogy nem szabad hátradőlni, óvatosabb és türelmesebb lehet a jegybank. Az inflációs várakozásokat is érdemben kell befolyásolni. Ezek nem csökkentek, ez is azt mondatta velünk, hogy a tartás az egyetlen valós opció.

Augusztusban ismét többletbe fordult a folyó fizetési mérleg, ez is egy pozitív fordulat – mondta Kandrács Csaba.

Az inflációs várakozások stabilitása fontos lenne

A globális kockázatok a pénzpiacokon is megjelentek. Az EKB csökkentette az irányadó rátáját októberben, a Fed ugyanakkor a vártnál kisebb csökkentést hajthat végre. Az óvatosság nagyon fontos. A magas inflációs tapasztalatok miatt a lakosság nagyon óvatos:

Hosszú az árnyéka a korábbi inflációnak

– mondta Kandrács Csaba. A szokásosnál változékonyabbak az inflációs várakozások, szeretné az MNB, ha ezek stabilizálódnának. A pénzpiaci stabilitás elérése is fontos a jegybanknak, mert az tud leghatékonyabban hozzájárulni – az árstabilitás mellett – a gazdasági növekedés beindulásához.

Itt az előretekintő iránymutatás

Kandrács Csaba megismételte, hogy a naponta meghirdetésre kerülő egynapos FX-swapok és a heti diszkontkötvény auukciók mellett a jegybank decemberben hosszabb futamidejű eszközökkel is simítani fogja a pénzpiaci folyamatokat.

Elmondta, hogy az elköteleződés továbbra is fennáll. Az árstabilitás elérése és fenntartása, a pénzügyi stabilitás fenntartása a két legfontosabb, és minden ezután következik. A jegybank attitűdje nem változott: adatvezérelt módon működik tovább a jegybank, kiemelten figyelve az országkockázati megítélést. Hónapról-hónapra dönt a jegybank, de az alelnök így fogalmazott:

egyáltalán nem félünk akár huzamosabb ideig fenntartani a jelenlegi kamatszintet.

Mit lehet tenni, ha az előretekintő iránymutatás nem lesz elég?

Arra a kérdésre, hogy mit tehet az MNB, ha a szigorú előretekintő iránymutatás ellenére a pénzpiaci stabilitás nem áll helyre, Kandrács Csaba azt válaszolta, hogy a jegybank jelenleg nem látja szükségesnek további lépések meghozatalát, jelenleg úgy értékeli az MNB, hogy ha a most látott folyamatok fennmaradnak, akkor nem indokolt semmilyen további beavatkozás. Úgy vélik, hogy a kamatok hosszú időn át fennálló szinten tartása elégséges lehet. Egy másik, hasonló kérdésre azt válaszolta, hogy folyamatosan figyelik a helyzetet.

Mindig az épp szükséges döntést fogjuk meghozni

Arra a kérdésre, hogy lehet-e kamatemelés a jövőben, Kandrács Csaba azt mondta, hogy csak a korábbi üzenetét ismételné meg: egyelőre nem akar találgatásokba bocsátkozni, most úgy ítélik meg, hogy a tartás volt az egyetlen opció. Ha huzamosabb ideig kell itt lennünk, akkor huzamosabb ideig marad ezen a szinten a kamat, de mindig az aktuális fejleményeket kell mérlegre tenni.

Mindig a megfelelő döntést fogjuk meghozni

– mondta Kandrács Csaba.