Újra felpöröghet a drágulás Magyarországon: már az MNB is aggódik, aligha lesz több kamatcsökkentés?

Virág Barnabás, az MNB alelnöke szerint az infláció továbbra is kihívást jelent a gazdaság számára. A jegybank szerint az inflációs trendek továbbra is óvatosságra intenek, különösen a lakosság és a vállalkozók inflációs érzékelése miatt. Az MNB folytatja fegyelmezett monetáris politikáját, és az ár- és piaci stabilitás megőrzésére törekszik, figyelemmel a gazdasági fejleményekre.

Tizenöt egymást követő lépésben értük el a 6,75 százalékos szintet, és e tekintetben júniusban egyértelműen azt a jelzést küldtük, hogy innentől kezdve új szakasz van, ahol minden alkalommal nagyon részletesen megvizsgálja a beérkező adatokat a Monetáris Tanács, és két opció közül választ: a kamatszint tartása, vagy kis mértékű, 25 bázispontos kamatcsökkentés - mondta az InfoRádióban Virág Barnabás MNB-alelnök. Augusztusban változatlanul hagyták az alapkamatot, ennek kapcsán azt mondta, nem szabad túl korán győzelmet hirdetni az infláció felett.

Az látszik, hogy azért az inflációnak egyrészt a hajlama, másrészt az árnyékai még mindig velünk van, és ez egy figyelmeztető jel a jegybankok számára. Amikor az infláció árnyékáról beszélek, akkor azt kell látni, hogy a családok, a lakosság, a vállalkozók döntéseit a felmérések szerint továbbra is nagy mértékben befolyásolja az infláció érzékelése, az inflációtól való félelem

- fogalmazott, majd arról beszélt, az MNB lakossági felmérései továbbra is azt mutatják, hogy bár 4 százalék meg az alatt volt az elmúlt hónapokban az infláció, 6-8 százalék között van az érzékelés, ezért nem elég azt mondani, hogy most már a toleranciasávban van az infláció, és akkor hátra lehet dőlni. A nemzetközi dezinflációs környezet ugyan jelen van, de lassuló tendenciát mutat, és a geopolitikai feszültségek is továbbra is fennállnak, amelyek kockázatot jelentenek - mondta Virág Barnabás.

EZ IS ÉRDEKELHET Rághatják a körmüket a hitelesek, befektetők: köhög a magyar gazdaság, a gázra vagy a fékre lép az MNB? Behúzhatja a féket a kamatcsökkentésen az MNB? A kamatdöntő ülés előtt 3 héttel a vártnál rosszabb inflációs számok és a várakozásokat szintén alulmúló GDP-adatok érkeztek.

Szerinte az inflációs hajlam is ott van a hazai gazdaságban, a júliusi adat azt mutatta meg, hogy az élelmiszerpiacon történt szabályozóváltozás a kormányzat részéről, és azonnal a szektor szereplői áremeléssel reagáltak rá.

Tehát az látszik, hogy amikor van egy költségoldali áremelési hatás a gazdaságban, akkor az áremelkedések realizálódnak is viszonylag gyorsan

- húzta alá az alelnök. Kijelentette: az MNB monetáris politikája továbbra is fegyelmezett marad, amelynek célja az árstabilitás és a piaci stabilitás megőrzése. Az MNB a kamatcsökkentésről hozott döntéseit a piaci és gazdasági fejleményekhez igazítja, és fontosnak tartja az előzetes kommunikációt a várható kamatpályáról. A monetáris politika fő céljai nem változnak, a kamatpálya alakulását továbbra is az inflációs trendek határozzák meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jegybank szerint augusztus-szeptemberben az infláció még egészen bizonyosan vissza fog kerülni a toleranciasávba, majd az ezt követő őszi hónapokban lehet egy kis fölfelé mozdulás, és az év végén ismét kikerülhet majd az infláció ebből a 2-4 százalékos toleranciasávból, és 4 százalék fölött zárjuk majd 2024-et.

A jövő évet illetően a júniusi prognózisunk az volt, hogy az éves átlagos infláció valahol 3 százalék körül stabilizálódhat az év közepétől. Ebben én egyelőre nagyon nagy új sztorielemeket nem látok, továbbra is azt gondolom, hogy a 3-3,5 százalékos inflációs pálya a 2025-ös évben elérhető

- mondta Virág Barnabás.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA