Fű alatt újabb brutális pénzekről döntött a kormány: mire készülhetnek már megint?

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a kormány 50 milliárd forintot csoportosít át az idei költségvetés általános tartalékából - vette észre a Portfolio.

Az átcsoportosításra szánt 50 millió forintos összeg több mint fele a Beruházási Alaphoz kerül, amely egy általános gyűjtőalap, ám az nem világos, hogy pontosan milyen projektekre fordítják majd ezt a pénzt. A fennmaradó összeget az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda kapja.

Ez a döntés azért is figyelemre méltó, mert a költségvetés jelenlegi helyzetében az állami beruházásokra való többletkiadás meglepő. Különösen annak fényében, hogy alig másfél hónappal ezelőtt a kormány 675 milliárd forintos beruházáselhalasztást jelentett be, amelyből 160 milliárd forintot a Beruházási Alaptól vontak el. Ennek ellenére most mégis visszaállítanak egy bizonyos összeget, miközben további beruházáselhalasztásokról is szó van.

A beruházások leállítása a Kormányinfón is előkerült, ahol Gulyás Gergely miniszter elmondta, hogy bár idén is indulnak beruházások, a beruházási stop alapvetően fennmarad. A gazdasági növekedést 2% körülire várják, és a kormány továbbra is fenntartja, hogy az állami beruházások aránya így sem alacsony.