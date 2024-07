Ennek biztos nem fog örülni Lázár János: a külföldi gyárak megüzenték, mit terveznek az építőiparban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Régen látott mélységekben van a magyar építőanyag-gyártás, de a külföldi vállalatok tulajdonosai úgy döntöttek, ennek ellenére is kitartanak. Sőt, a piacvezető gyártók több helyen is komoly beruházásokat kezdeményeztek, szóba sem kerülhet náluk az üzemeik bezárása. Bár a közelmúltban több hír is felmerült ezzel kapcsolatban, végül a Zalakerámia Zrt. sem függeszti fel magyarországi termelését – írja a 24.hu

Tavaly jelentős visszaesés sújtotta az építőanyag-gyártó ágazatot, amely az idén sem mutat javulást. Az ágazatban leépítések, termelés szüneteltetések és gyárbezárások jellemezték az elmúlt időszakot. Az iparági becslések szerint 2022-höz képest mintegy 60 százalékos csökkenés történt szinte minden szegmensben, így a cserepek, téglák, gerendák és térkövek iránti kereslet is jelentősen visszaesett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ágazat vezető vállalkozásai két oldalról is nyomás alatt állnak: egyrészt csökkent a megrendelésszám, másrészt két kormányzati adó is terheli őket. A kiegészítő bányajáradék és a szén-dioxid-kvóta adó jelentős költségnövekedést okoz a nagyobb, külföldi tulajdonú gyártóknak, mint a Wienerberger, Zalakerámia és Creaton. A kiegészítő bányajáradék hatálya alá csak a 3 milliárd forint árbevételt meghaladó cégek tartoznak, és ez megnehezíti a nyereséges működést. Lázár János a tavalyi évben már felvázolta az ehhez kapcsolódó kormányzati politikát: A háborúban a külföldieket ki lehet szorítani. A külföldi nagyvállalatok magyarországi érdekeltségeket fognak eladni. – mondta el a miniszter. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Igaz, azóta az olyan kínai gigavállalatok, mint például a BYD, eszeveszett tempóban terjeszkednek Magyarországon, sőt egész Európában. Eközben például a Zalakerámia tavaly csoportos létszámleépítést hajtott végre, és több gyáregységében is beszüntette a termelést. Azonban 2024 elején új dolgozókat vettek fel, és a romhányi üzemben is újraindulhat a termelés, ha szükség lesz rá. A többi gyár is jelezte, hogy kitartanak a magyarországi működés mellett.

