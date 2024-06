Nem lassul a BYD gigaprojektje Magyarországon: egészen elképesztő, ami történik

Megérkezett az új BYD-gyár építéséhez szükséges első építőanyag-szállítmány a szegedi PSP terminálra, ám a projekt befejezéséhez elengedhetetlen lesz a magyar vasúthálózat fejlesztése is.

A következő három évben legalább négymillió tonna ömlesztett árut kell vasúton Szegedre szállítani, ahol a világ második legnagyobb elektromosautó-gyártója építi fel első európai üzemét.

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a nehézkes autóipari viszonyok ellenére is sebes tempóban halad a BYD Szegedre tervezett gyárépítő gigaprojektje.

Most meg is érkezett Kínából az első vasúti szállítmány szeged-kiskundorozsma PSP Terminálra. Innen közvetlenül az építkezés területére szállítják majd az anyagokat. A BYD elvárásainak megfelelően folyamatosan fejlesztik az idén tavasszal elindult intermodális terminált, de elengedhetetlen lesz a magyarországi vasúthálózat fejlesztése is, különben a hazai autó- és akkumulátorgyártás bővülő forgalma a már most is túlzsúfolt közutakra zúdul.

A gyár működésének kezdeti szakaszában napi kétszáz konténert tervez fogadni, ami a későbbiekben háromszáz konténerre is emelkedhet. Az első évben százötvenezer, majd a további években évi háromszázezer kész autó szállítását is vasúton tervezik.