Nincs mese, százezreket kell befizetni: sok magyar családot érhet hidegzuhanyként a nyári számla

Légkondi, nyári gyerektáborok, nyugdíj és iskolai tilalmak a Pénzcentrum 25. heti összefoglalójában. Ne hagyd ki!

A héten, lévén hogy véget ért a tanítás a közoktatásban és sok magyar család már a nyaralásra készült, jellemzően nyári témákkal foglalkoztunk. Van benne légkondiról szóló cikk, gyerektáborok, de utánajártunk most is a pénzügyeknek és megnéztük a munkaerőpiac állását is.

Íme tehát a Pénzcentrum 25. heti összefoglalója, a legjobb és legolvasottabb cikkekkel. Jó olvasást!

Tapasztaljuk, hogy a nyugdíjba menők vagy a munkahelyet váltók helyére nem vesznek fel új munkavállalót, ez egy új trend 2024-ben - mondta a Pénzcentrumnak Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke, aki szerint a nagyvállalatoknál is vannak ugyan elbocsátások, de nem olyan mértékben, hogy az csoportos leépítésnek minősüljön, így be kelljen jelenteni. A KSH adatai szerint az idei első negyedévben régen látott magasságokban volt a felmondások és az elbocsátások száma.

20 millióért hirdetett, 11 szobás kastély bukkant fel a piacon, de a hirdetésből és a bokrok mögül lőtt homályos képekből, nem sok mindent tudhattunk meg a rejtélyes épületről. Próbáltunk utánajárni, hogy mire használják a kastélyt jelenleg, egyáltalán mi van az épületben, de fejtegetve a szálakat csak egyre több megválaszolatlan kérdésbe ütköztünk.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megállapította, hogy a mesterséges füstaromák, amelyeket számos élelmiszerben használnak, jelentős egészségügyi kockázatot hordozhatnak. Ennek hatására az Európai Bizottság gyakorlatilag betilotta ezeket az aromákat. Ami azt jelenti, hogy olyan termékeket sem lehet majd forgalmazni, amik tartalmaznak ilyen aromákat. A témában a Nébihet kérdeztük, akik kiemelték, az egészséget károsító potenciális hatás a füstaromákra vonatkozik, és nem a füstaromákat tartalmazó élelmiszerekre, valamint azok fogyasztására.

Évente 30-40 esetben fordul elő, hogy kigyulladó klímaberendezések okoznak lakástüzet - tudtuk meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. Mint közölték, ennek a legfőbb oka, hogy a régebbi lakóépületekben gyakoriak az alulméretezett elektromos rendszerek, hiszen ezek az épületek olyan időszakban épültek, amikor kevesebb elektromos eszközt használtak az emberek. Kiderült, bár a legtöbb esetben a kültéri egység nagyjából egy négyzetméteren szokott kigyulladni, de a tűz hamar átterjedhet a megolvadó homlokzati szigetelésre. Az OKF elárulta, mire kell figyerni a kerti bográcsozáskor, grillezéskor, és az is kiderült, milyen eszközökkel szabad sütögetni az erkélyen.

A nyári időszakban gyakran megnövekszik a betörések száma. A nyaralni indulók üresen hagyott otthonai könnyű prédának bizonyulhatnak a bűnözőknek. Megnéztük, hogy az ország mely területein a legsúlyosabb a helyzet és utánajártunk mit és hol keresnek a betörők, illetve hogyan előzhetjük meg a bajt.

Az angliai Southampton egyik szállodájában dolgozó magyar munkavállaló szerint a konyhai mosogatók fizetése jelentősen elmarad azoktól az értékektől, amelyek az itthoni köztudatban vannak. Sokak szerint ugyanis az Angliában konyhai kisegítő pozícióban elhelyezkedő magyarok éves fizetése £23 000 és £30 000 között mozog, ami nagyjából azt jelentené, hogy kint az éves fizetés a szektorban nagyjából 10 és 14 millió forint közzé lenne tehető, de a Pénzcentrumnak megszólaló külföldi munkaválalló feltárta a valóságot, hogy évente ebben a munkakörben 12 ezer fontnál többet nem igazán keresnek meg többet.

Örvendetes, hogy a KRESZ-t végre a modern és felgyorsult kor igényeire szabják Magyarországon, de a gyorshajtók komolyabb büntetéséről még mindig semmit sem hallani - ezt mondta Pető Attila közlekedési szakértő a Pénzcentrumnak, mikor az újabb belengetett változásokról kérdeztük. Kvasz Tibor közlekedési szakjogász pedig azt mondta: szerinte nagyon mélyen van a közlekedési morál, és érdemes várni arra, milyen módosítások és pontosan mikor lépnek majd életbe.

Történelmi rekordra ért az új építésű lakások ára Budapesten, jelenleg négyzetméterenként 1 millió 564 ezer forintot kell kicsengetnie annak, aki a fővárosban venne új otthont magának. A legdurvább emelkedés a budai oldalon volt tapasztalható az elmúlt negyedévben, ahol már a 2 millió forintot közelíti a fajlagos átlagár. A városrészek szerinti bontásban pedig jól látható, hogy már akadnak olyan kerületek, amelyekben a 3 millió forintot nyalogatja alulról az átlagos négyzetméterár.

A szakértők szerint a nyugdíjzásra nem lehet elég korán elkezdeni felkészülni, azonban a legtöbben csak a nyugdíjba vonulást megelőző években próbálnak előre gondolkodni. Vagy sokan még akkor sem: teljesen felkészületlenül vágnak neki a nyugdíjas éveknek anyagi szempontból. Pedig a nyugdíjazás rengeteg változást hoz a pénzügyek terén, sokan azonban nem is tudják, hol kezdjék a felkészülést az új életszakaszra. Az anyagi felkészülésre koncentrálva jártuk körül a legfontosabb kérdéseket.

Egyre több cég kínál úgynevezett ENC készülékeket bérlésre a Horvátországba utazóknak. Állításuk szerint ezzel gyorsabban és olcsóbban le lehet jutni az Adriára az autópályákon. A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint a kütyü azért praktikus, mert gyorsabban át lehet jutni a fizetőkapukon. Kiszámoltuk, mennyibe kerülne egy hétre kibérelni egy ilyen készüléket, és lemenni vele Splitbe.

A kamatjövedelmek szocho fizetési mértékéről nehéz lenne bármi pozitívumot mondani: 2023. július elseje óta ugyanis 13 százaléknyi szochót kell fizetni a kamatjövedelmek után. Ez 2024 augusztus elsejétől sem fog módosulni, viszont egy törvénymódosítás miatt magáról a szochóról szóló alaptörvénybe belefoglalták ezt az adónemet is - ezt jelentette a Bankmonitor.

A héten a legtöbb oktatási intézményben hivatalosan is véget ért a tanév. A gyerekek várva várt 2 hónapos vakációja azonban komoly kihívás elé állíthatja a szülőket. Ki vigyáz a gyerekekre nyáron? Hogyan oldhatja meg egy szülő a nyári felügyeletet? Megnéztük, milyen megoldások vannak és kiszámoltuk, mennyibe kerülhet a szünidő egy családnak.

A legtöbben azt gondolják, hogy a szén-monoxid mérgezés veszélye a nyári időszakban nem áll fenn - ennél nagyobbat nem is tévedhetnek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint tavaly a fűtési szezonon kívül 465 ilyen esethez hívták a tűzoltókat, ezekben 40-en sérültek meg, hárman pedig életüket vesztették - közölték a Pénzcentrum kérdésére. Összefoglaltuk, miért fenyeget nyáron is a mérges gáz, és mit lehet tenni, hogy megelőzzük a bajt.

Rengeteg magyarországi bolt nyitvatartása változik meg a nyár beköszöntével. Főleg a Balaton és egyéb frekventált üdülőhelyeken érdemes mindig megnézni, meddig is van nyitva egy-egy üzletlánc helyi egysége. A Balaton környékén sokan például 22 órakor zárnak, de van olyan bolt is, ami 23 óráig is nyitva tart. Ráadásul a reggeli nyitás is sok esetben 06:00-06:30-ra előre tolódik. Mutatjuk a Lidl, a Penny, az Aldi, a Tesco és a Spar nyári nyitvatartási rendjét.

Valóban olyan méreteket öltött a diákok okoseszköz-használata, amelynek gátat kellett szabni, és sokszorosan igaz ez az internetes zaklatás jelenségére - így reagált a Pénzcentrumnak Rosta Ágnes pszichológus, mikor a múlt hét elején elfogadott, az iskolai okoseszköz-használatot korlátozó törvénymódosításról kérdeztük. A diákok szeptember elsejétől csak akkor használhatnak okoseszközt a köznevelési intézményben, ha az a tanulásban ad segédletet, másra az iskolában nem használhatják. A kormány szerint a diákok már nem figyelnek eléggé az órákon az okostelefonok miatt, és hivatkoztak a zaklatás jelenségére is, amelyet így visszaszorítani remélnek.